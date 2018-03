Primarul Mircia Gutau susţine că Uniunea Europeană duce o politică pentru ca infrastructura din România să nu se dezvolte. „Vor să fim cerşetori“

Primăria Râmnicu Vâlcea va împrumuta 5 milioane de euro pentru investiţii locale. Consiliul Local a aprobat o hotărâre în acest sens. Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, reprezentant PER, susţine că ar exista o politică la nivelul Uniunii Europene pentru ca infrastructura din România să nu se dezvolte.

Consiliul Local (CL) din Râmnicu Vâlcea a aprobat joi, 29 martie, o hotărâre de prin care primăria va contracta un împrumut bancar de 5 milioane de euro ca să poată finanţa o serie de proiecte locale de dezvoltare. Împrumutul va fi contractat pe 10 ani, cu perioadă de retragere şi graţie de 2 ani şi rambursare în 8 ani. Acuzat că nu face proiecte pentru a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, edilul Mircia Gutău a declarat: „Ca să răspund la reproşuri, vreau să vă spun că nu există axă de finanţare pentru bretele (este vorba despre bretelele la un pasaj suprateran pe care Râmnicul le aşteaptă de zeci de ani. Pasajul s-a construit între timp, dar fără accesoriile pentru care s-a demarat din start proiectul – n.r.). Nu există axă pentru fonduri europene pe infrastructură. Şi asta vreau să o spun tranşant, chiar dacă o să mă înjure mulţi mai mari. Eu cred că este o politică dusă de Uniunea Europeană ca infrastructura din România să nu se dezvolte. Pentru că nu este o boală numai pentru Vâlcea, este pentru toată România. Bani de la Uniunea Europeană pentru infrastructură nu sunt. Ca să fim cerşetori! Bani pentru infrastructură de la Uniunea Europeană nu a primit nimeni din România, decât aşa, ici – colea, câte ceva. De aceea, nu există axă şi repet am fost la toţi sfinţii, şi la Bucureşti şi la ADR Craiova (Agenţia de Dezvoltare Regională – n.r.), la directorii de programe externe. Că altfel, nici cei dinaintea mea, nici eu nu eram nebuni, să nu luăm bani de la Uniunea Europeană. Pe tot ce a fost bani de la Uniunea Europeană am demarat zeci de procedee, cu toate că şi acolo este o hibă: plătim foarte mulţi bani pe proiectare anul acesta şi proiectul se implementează peste doi ani de zile. Dar, dacă era posibil, aici fiind vorba despre o valoare foarte mare, vă asigur că luam bani de la Uniunea Europeană. Dar nu există axă”, a declarat Mircia Gutău. Pasajul, aşa cum a fost construit, fără bretele, care să facă legătura dintre cartiere, fără să se mai stea la barierele de cale ferată, Foto: Adevărul Amintindu-i despre câteva proiecte care s-au făcut cu fonduri europene, edilul din Râmnicu Vâlcea a precizat: „În ultimii 2 ani, nu a existat nici o axă pentru infrastructură. Ca să vă dau alt exemplu – drumul spre Vidra, unde s-a făcut o staţiune superbă, este rupt, vraişte. Chiar or fi toţi proşti din România? Tot ce s-a dat până acum, a fost cu atâtea restricţii! Şi ce autostradă puternică s-a făcut? Sunt blocaje şi la studiile de fezabilitate, de prefezabilitate… noi ne chinuim de 6 ani de zile să facem autostrada Piteşti – Sibiu! Se pun piedici. Hai să o luăm prin absurd – e prost un preşedinte de Consiliu Judeţean dintr-un anumit judeţ, e prost al doilea, chiar toţi să fie dobitoci, de nu se face nimic? În România, de 28 de ani, nu se poate face o autostradă care să traverseze de la nord la sud sau de la vest la est. Şi ne uităm la vecini: în Ungaria sunt sute de kilometri de autostradă, în Austria e o nebunie, în Germania, chiar şi în Croaţia. Este ceva fantastic. N-or fi toţi românii dobitoci! Proşti PDL-iştii, prost PRM-iştii, proşti PSD-iştii? Nu, e ceva putred! Sau am negociat noi prost în ᾽90 cu Uniunea Europeană. De curând am fost în Polonia, unde s-a făcut, în ultimii trei ani, o autostradă de la Cracovia pe 138 km, cu panouri absorbante, cu tot ce trebuie. La noi doar piedici, ne chinuim şi ne zbatem cu studii de fezabilitate, dăm sute de milioane, miliarde, după aceea nu se prinde nici un proiect în 2 ani, după care regula este că trebuie actualizezi documentele – alţi bani, altă distracţie! Revin iarăşi la Vidra, unde s-au băgat milioane în staţiune, dar nu s-a dat un ban pentru drum. Iarna mergi 7 kilometri pe jos până la pârtie, laşi maşina şi te duci, dar a doua oară nu-ţi mai arde să te întorci. Totul este făcut în bătaie de joc. Eu sunt convins că Uniunea Europeană nu dă bani pentru infrastructura din România, căci altfel, dacă s-ar da fonduri, sunt convins că în câţiva ani am avea una din cele mai frumoase ţări din Europa. Adică ai ce vedea: mănăstirile din Bucovina, ai ce vedea în Oltenia, în Ardeal, în Munţii Haţegului, Carpaţii…”, mai susţine edilul. Ultimul împrumut contractat de Primăria Râmnicu Vâlcea s-a restituit. „Anul trecut, am dat ultimele 15 milioane parcă, fiindcă primisem informaţia că se va lua excedentul din 2017, dar s-a luat cel din 2016. Acum, însă, condiţiile împrumutului sunt mai bune. Avem posibilitatea să împrumutăm până al 30% (din venituri – n.r.). În acest moment, gradul de îndatorare este de 6,2%, iar cu cele 25 milioane lei vom ajunge undeva la 18%. Suficient, nu vreau mai mult pentru că trebuie să asigur cofinanţarea la alte proiecte, pentru reabilitare termică, şcoli etc.”, a mai precizat pentru Adevărul primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

