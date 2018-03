Primăria Râmnicului va amenaja un nou bazin de apă sărată la Ştrandul Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2018, a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare bazin apă sărată Ştrand Ostroveni”, la valoarea totală de 493.505 lei fără TVA, respectiv 586.784 lei cu TVA. În prezent pe amplasamentul studiat funcţionează un bazin cu apa dulce si un bazin cu sarata, care au fost reabilitate si modernizate, si este in curs de realizare proiectul „Reabilitare modernizare baza de agrement Ostroveni in municipiul Râmnicu Vâlcea”. În sezonul estival s-a înregistrat un număr record de vizitatori si utilizatori ai bazei de agrement, care a dus la creşterea gradului de aglomerare al utilizatorilor bazei de agrement. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii este acela de a dez ansamblul, prin ridicarea gradului de servire si a condiţiilor de utilizare a echipamentelor bazei de agrement. De asemenea realizarea acestui obiectiv va permite ca un număr mai mare de persoan beneficieze de serviciile bazei de agrement precum si creşterea numărului de turişti. Bazinul cu apa sarata cu dimensiunile in plan de 20x26m, cu adancime de l,5 m se va realiza din radier si pereţi din beton armat. „Nu se poate menţine o apa curata si igienică, fără o acoperire de protecţie a pereţi or si radierului de beton ai bazinului. Se va utiliza o membrana poliuretanica lichida pentru impermeabilizare, protecţia şi decorarea piscinelor de culoare albastra. Pe pereţii bazinului şe va marca in locuri vizibile adancimea apei. Membrana poliuretanica lichida pentru hidroizolatia si protectia suprafeţelor de beton are o elasticitate buna si o rezistenta la fisuri ale suportului (chiar si la temperaturi scăzute) precum si la variaţii de temperatura. De asemenea aceasta este rezistenta la abraziune si la impact. Se va monta mana curenta din inox pe tot perimetrul bazinului. Pentru acces in bazin se va realiza o scara din beton armat pe latura de sud. Muchiile treptelor vor fi teşite. Scara va avea prevăzute balustrade din inox pentru a se evita accidentările. La conducta de introducere apa, ce străpunge peretele bazinului, pentru etanşeitate se vor folosi piese de legătură si dispozitive de etansare. Betonul va fi unul impermeabil. Inaint^ de hidroizolarea bazinului se va aplica un strat de tencuiala hidrofuga impermeabila din mortar de ciment si aditivi speciali. În jurul bazinului se va realiza o zona de plaja din pavele de beton acoperite cu covor sintetic pe o suprafaţa de aproximativ 515mp. Aceasta plaja se va racorda cu plaja existeqta a celuilalt bazin, creandu-se astfel un spaţiu special amenajat pentru bazinele cu apa sarata. Pe zona de plaja, pe latura de sud-vest, se vor amplasa doua dusuri cu apa calda si rece. Acestea vor fi montate pe o platforma de beton armat, si amplasate in oglinda cu cele existente pe amplasament. Atat instalada de alimentare cu apa calda cat si cea de alimentare cu apa rece, se va racorda la reţeaua de apa calda si rece existenta pe amplasament ce alimenteaza si dusurile existente. Bazinul va fi unul fara recirculare a apei. Saramura din bazin se va achiziţiona, ca si la bazinul existent pe amplasament, de la Societatea Naţionala a Sării Sucursala Exploatarea miniera Rm. Valcea. Apa sarata ajunge la bazinul existent prin pompare de la furnizor. Exista pe latura de vest a bazinului aflat pe amplasament, un cămin de racordare cu vane. Racordarea noului bazin la conducta de alimentare cu apa sarata, se va realiza din acest cămin existent, prin racord cu vana. Traseul conductei de alimentare cu apa sarata se va amplasa pe latura de nord- vest, pe zona verde, pentru a nu demola plaja bazinului existent. Apa sarata se va introduce in bazinul propus la partea superioara”, se menţionează în raportul Primăriei Râmnicului.