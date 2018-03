Deputatii Daniela Otesanu, Eugen Neata si Vasile Cocos au participat la actiunea “Luna Plantarii Arborilor”

La invitatia domnului director al Directiei Silvice Valcea, George Mihailescu, am participat alaturi de colegii mei deputati PSD, Vasile Cocos si Daniela Otesanu, de elevii de la Scoala Gimnaziala Galicea, reprezentanti ai Ocolului Silvic Stoiceni si Garzii Forestiere Valcea, la actiunea “Luna Plantarii Arborilor”, ce se desfasoara in perioada 15 martie-15 aprilie 2018. Astazi, am plantat arbori in localitatea Nicolae Balcescu, sat Stoiceni din judetul Valcea.

“Luna plantarii arborilor“ este dedicata tuturor, este a intregii societati romanesti, care trebuie sensibilizata in favoarea padurii, pentru sustinerea actiunilor de ocrotire si conservare a padurilor, cresterea constiintei forestiere a populatiei si dezvoltarea patrimoniului silvic national.

Cu totii am invatat la scoala importanta pe care o are padurea pentru viata oamenilor si animalelor.

Padurea furnizeaza oxigen pentru toate organismele vii de pe pamant si in acelasi timp, absoarbe bioxidul de carbon, care este nociv pentru sanatate si astfel, contribuie la reducerea poluarii.

Regenerarea padurii este unul din fenomenele cele mai importante din viata padurii, care incheie un ciclu de vegetatie si este in acelasi timp inceputul unui nou arboret.

Un exemplu pentru noi au fost elevii Scolii Gimnaziale din comuna Galicea, care si-au marcat prezenta prin interesul si entuziasmul aratat fata de aceasta actiune.

Trebuie sa invatam noi si sa-i invatam si pe altii, sa protejeze natura, in special padurile, care ne asigura viata pe pamant.

Trebuie sa invatam sa pretuim spatiile verzi si sa nu avem nevoie de motive exacte pentru a fi buni ingrijitori su protectori ai lor, caci in acest fel ne protejam pe noi si asiguram viata si generatiilor urmatoare.

Multumesc domnului director pentru invitatie si il felicit pentru modul in care a organizat aceasta actiune! Eugen Neata, deputat PSD de Valcea