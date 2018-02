Temperaturi scăzute, atât noaptea, cât și ziua, ninsori însemnate cantitativ în județul Vâlcea

Având în vedere prevederile Planului de măsuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018, al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, urmare a situațiilor aflate în dinamică, din cauza efectelor fenomenelor de ninsori însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, temperaturi scăzute și viscol, luând în considerare informările transmise de către structurile cu atribuții în domeniu, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea, informează că în perioada 27.02.2018 – 28.02.2018, ca urmare a ninsorilor înregistrate la nivelul judeţului Vâlcea, s-a intervenit pentru menţinerea reţelelor de drumuri naţionale, judeţene şi locale într-o stare de viabilizare corespunzătoare astfel: pe reţeaua de drumuri naţionale, în lungime totală de 482,5 km, s-a intervenit cu 59 utilaje şi 266 tone material antiderapant (sare), în activitatea de deszăpezire fiind angrenate un număr de 111 persoane. La această oră situaţia drumurilor naţionale se prezintă astfel: DN 7, km 156+250 – 239+400, Milcoiu – Râu Vadului, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă de 2 – 3 cm; DN 64, km 66+605 – 135+434, Drăgăşani – Rm.Vâlcea – Băile Olăneşti, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă de 2 – 3 cm; DN 67, km 135+500 – 198+764, Milostea – Horezu – Budeşti, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă de 1 – 3 cm; DN 67 B, km 47+400 – 112+700, Maru – Zătreni-Gusoeni-Drăgăşani, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă de 2 – 4 cm; DN 7 A, km 0+000 – 86+601, Malaia – Limita jud.Hunedoara, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă de 1 – 2 cm; DN 7 D, km 0+000 – 31+360, Câineni – Limita jud. Argeş, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă frământată de 1-4 cm; DN 65 C, km 40+000 – 111+400, Bălceşti – Horezu, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă frământată de 2 – 4 cm; DN 73 C, km 61+434 – 68+134, lim.jud.Arges – Blidari, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă frământată de 1 – 2 cm; DN 7 CC, km 0+000 – 7+734, Călimăneşti – Păuşa, partea carosabilă este acoperită cu zăpadă de 1 – 2 cm. Stocuri Secţia Drumuri Naţionale Vâlcea: – sare – 306 tone. Pe reţeaua de drumuri judeţene, în lungime totală de 967 km, stratul de zăpadă depus este între 7 – 10 cm, intervenindu-se cu un număr de 41 utilaje şi cca. 233 tone material antiderapant (188 tone nisip şi 45 tone sare), în activitatea de deszăpezire fiind angrenate un număr de 58 persoane. Stocuri RAJDP Vâlcea: nisip – 266 tone, sare – 122 tone, combustibil – 1,5 tone. Pe reţeaua de drumuri de interes local se intervine cu utilaje de către autorităţile locale, la această oră circulaţia desfăşurându-se în condiţii de iarnă. În dimineața zilei de 28 februarie 2018, în intervalul 04:30 – 05:00, traficul de tonaj a fost blocat total pe DN 7, în zona Dedulești, astfel traversarea zonei s-a făcut succesiv, s-au instituit dispozitive de dirijare a traficului și îndrumare a conducătorilor aparținând Serviciului Poliției Rutiere Vâlcea, iar la intervale de 15-20 s-au realizat opriri ale traficului de tonaj (peste 7,5 to), astfel încât echipele de intervenție ale Secțiilor de Drumuri Naționale să poată acționa eficient. Traficul către Pitești a fost reluat în jurul orei 07:00, circulația efectuându-se în condiții de iarnă. La această ora pe DN 7, partea carosabilă este parțial acoperită cu zăpadă amestecată cu material antiderapant de aproximativ 1cm, iar pe celelalte Drumuri Naționale din județ circulă în condiții de iarnă, existând un strat de zăpadă de la 1 până la 4 cm. În perioada 27-28.02.2018 IPJ Vâlcea și Poliția Locală a identificat șase persoane fără locuință, din care cinci persoane au fost transportați la Centrul Ioana Râmnicu Vâlcea (doi de către SAJ, unul de către Poliția Locală), iar doi refuzând cazarea. Cel de-al șaselea a fost transportat de către IPJ Vâlcea la Unitatea de Primiri Urgențe Vâlcea, unde a fost examinat fără a prezenta afecțiuni medicale, refuzînd transportul și cazarea la Centrul Ioana Râmnicu Vâlcea. De asemenea s-a luat decizia suspendării cursurilor în data de 28.02.2018, ca urmare a căderilor masive de zăpadă, la trei unități gimnaziale (două în comuna Stoilești și una în comuna Runcu), iar la Liceul Teoretic din Localitatea Lădești pentru perioada 28.02-01.03.2018. La serviciul de Ambulanță Râmnicu Vâlcea, toată activitatea este sub control, în noaptea precedentă au existat 47 de solicitări față de o medie de 75. Pe reţeaua de drumuri naţionale, judeţene şi locale din judeţul Vâlcea, la această oră, se circulă în condiţii de iarnă, în continuare se intervine cu utilaje pentru menţinerea acestora în stare de viabilizare. La nivelul reţelelor de energie electrică, la această oră, nu se înregistrează întreruperi în alimentarea cu energie electrică ca urmare a situaţiei meteorologice.