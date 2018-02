La multi ani, Romsoft!

La multi ani Romsoft! La multi ani dragi colegi!

Daca as avea puterea magica de a da timpul inapoi, as porni fara ezitare pe acelasi drum, as lupta cu aceeasi dragoste de oameni si de adevar, invatand, din sansa pe care viata mi-a dat-o, ce inseamna puterea de a merge mai departe calauzita de intelepciunea cugetarii lui Friedrich Nietsche, “Ceea ce nu ne omoara, ne face mai puternici”.

17 ani de munca pe care destinul i-a purtat in caruselul unui timp de realizari si insatisfactii deopotriva.

De la înfiinţarea firmei, respectiv din anul 2001, am reușit, în contextul unei piete marcate de influenta, sa dezvoltam un volum de afaceri considerabil, portofoliul ajungand la peste 500 de clienți din diverse domenii de activitate: producție, energie, utilități, servicii, distribuție, instituții publice.

Nu este un secret faptul ca am castigat, an dupa an, proiecte de impact, fapt ce a atras atentia, dar mai ales reactia celor care vindeau “fum” la preturi de “tranzitie” asigurandu-si oaze de stabilitate in paradisuri fiscale.

Si nu in ultimul rand, am format, alaturi de echipa manageriala, cea mai specializata si completa echipa de implementare de sisteme informatice complexe din Romania.

Echipa Romsoft a trecut in ultimii ani prin conditii deosebit de dificile din punct de vedere financiar si nu numai, un motiv in plus sa multumesc astazi colegilor pentru suport.

Poate nu mai suntem in aceeasi formula a echipei, dar dincolo de numele firmei, suntem in continuare impreuna.

Astazi, dupa o perioada indelungata de insolventa, consider ca aceasta procedura reprezinta un flagel al economiei romanesti, fapt demonstrat de procentul foarte mic al firmelor care reusesc sa se reorganizeze.

Prin eforturi deosebite, fara posibilitatea de a accesa finantari, am reusit sa rezistam in ultimi patru ani navigand printre sute de procese care au blocat reorganizarea.

Nu intentionez sa alterez imaginea Romsoft-ului cu detalii despre lipsa de deontologie si intentia distructiva a anumitor entitati.

Ceea ce conteaza sunt realizarile Romsoft…proiecte finalizate cu succes, oameni foarte bine pregatiti profesional si de ce nu, prima firma din piata de IT&C cu posibilitati reale de reorganizare.

Imi doresc ca urmatoarea aniversare a batranului Romsoft sa reconfirme apartenenta acestuia la elita IT ului romanesc.

Va multumesc dragi colegi si colaboratori!

17 ani frumosi! Claudia Ursateanu – manager Romsoft

07 Februarie 2001/07 Februarie 2018