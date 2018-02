De ce este STUPIDA dezbaterea referitoare la desfiintarea liceelor Chimic si Mecanic

Sincer, mi se pare STUPIDA dezbaterea referitoare la desfiintarea celor doua licee din Ramnicu Valcea: Chimic si Mecanic! Acest fapt trebuia sa se intample demult, cam de-atunci de cand aceste scoli au inceput sa livreze lipsa de performanta scolara pe banda rulanta! Cand obtii la Bacalaureat: 0 (ZERO) procent de promovabilitate, ma gandesc ca, tie – profesor si elev – al acestor institutii de invatamant ar trebui sa iti crape obrazul de RUSINE! Cu ce pretentii iesiti acum, cu ce drept?! Vreti sa va premieze continuu lipsa de RESPECT si de EDUCATIE – Primaria Ramnicu Valcea si Inspectoratul Scolar?! Despre ce vorbim aici?

Despre doua scoli unde nu se mai invata carte cu-adevarat de ANI DE ZILE! Aceasta este REALITATEA, CHIAR DACA ESTE UNA CRUNTA, de ce sa ascundem mereu gunoiul sub pres?! Sincer, il felicit pe primarul Mircia Gutau si pe inspectorul sef de la invatamant, Andra Bica, pt ca au demarat, in sfarsit, aceasta actiune! Cele doua spatii vor fi valorificate, in interesul municipiului Ramnicu Valcea, iar daca nu va fi asa – sunt suficiente institutii care sa sanctioneze eventualele derapaje!

Ma surprinde sincer reactia prefectului Florian Marin care doreste acum sa reia de la inceput aceasta dezbatere! Domnule prefect, situatia este simpla, profesorii de la Chimic si Mecanic – ar trebui sa spuna Multumesc ca nu sunt trimisi la plimbare pt lipsa de rezultate MINIME in ceea ce priveste educatia elevilor! Iar elevii au fost redistribuiti la alte unitati de invatamant si-atunci –

unde este problema?! Sa fim seriosi!

Tiberiu Pirnau