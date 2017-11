Gala Economiei Valcene 2017 a fost anulata

Camera de Comert si Industrie Valcea regreta sa va informeze ca evenimentul fanion al mediului de afaceri din judetul Valcea, Camera de Comert si Industrie Valcea regreta sa va informeze ca evenimentul fanion al mediului de afaceri din judetul Valcea, Gala Economiei Valcene 2017, a trebuit anulata in ultima clipa din cauza prestatorului de servicii care administreaza Centrul de Convenții și Expoziții Nord-Oltenia Călimănești si care nu a reusit sa asigure conditii de temperatura optime pentru derularea evenimentului. Camera de Comert si Industrie nu isi asuma sa deruleze evenimentul in conditii improprii. Evenimentul va avea loc in curand intr-o alta locatie care va fi anuntata.