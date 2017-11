Deputatul Eugen Neata sustine elevii implicati in actiuni de voluntariat si caritate

Din dorinta de a fi un sprijin real pentru tinerii nostri, am invitat la biroul meu parlamentar un grup de elevi implicati in actiuni de voluntariat si caritate. A fost o placere sa fiu gazda lor si o mare bucurie sa ii cunosc pe fiecare in parte.

Am discutat despre cum functioneaza Parlamentul Romaniei, despre prioritatile legislative mediatizate in ultima perioada si despre rolul preventiei in societate.

Este foarte important sa sustinem si sa incurajam acesti tineri minunati, sa le fim alaturi si sa fim un exemplu pentru ei.

Pentru ca am fost direct implicat in desfasurarea Campionatului European de Box – Cadeti 2017 ce a avut loc in Ramnicu Valcea si pentru ca acesti tineri au raspuns pozitiv solicitarii mele de a se implica, le-am oferit o diploma care atesta multumirea si aprecirea mea pentru munca lor si pentru contributia adusa in buna desfasurare a competitiei.

Totodata, la rugamintea colegului meu, deputat Vasile Citea – presedinte al Federatiei Romane de Box, am inmanat tinerilor voluntari si cate o diploma din partea Federatiei.

Exemplul pe care ei il dau, este unul de urmat si ne obliga pe noi, cei alesi, sa cladim o baza legislativa armonioasa, astfel incat sa le oferim premisele pentru un viitor mai bun.

Felicit dascalii care sunt direct implicati in aceste activitati!

Felicit dascalii care pregatesc acesti tineri!

Tinerii sunt viitorul nostru!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea