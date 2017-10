La Horezu, primarul Nicolae Sărdărescu va moderniza strada Mircea cel Bătrân, cu lărgire la 4 benzi de circulație

Ministerul Dezvoltării Regionale i-a comunicat în vara acestui an primarului oraşului Horezu, Nicolae Sărdărescu, că are la dispoziţie 2,1 milioane de lei pentru modernizarea străzii Mircea cel Bătrân, cu lărgire la 4 benzi de circulație în orașul Horezu. Alte proiecte prin PNDL sunt: „Construire Creşă Pomul Vieţii în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” (3,41 milioane de lei); „Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program prelungit cu 10 săli de grupă, nr. 1, în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” (4,14 milioane de lei); „Reabilitare, modernizare şi dotare corp B Corp C şi sala de sport din cadrul Liceului Constantin Brâncoveanu din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea” (7,3 milioane de lei). În următoarea perioadă, la Horezu vor mai începe încă trei investiţii, finanţate prin Compania Naţională de Investiţii. Este vorba despre modernizarea bazei sportive, construirea unei Săli de sport şi reabilitarea Centrului Cultural de la Olari, ultimele două proiecte fiind deja în faza de licitaţie. În acest mandat, pe lângă modernizarea infrastructurii, social-democratul Sărdărescu are în vedere şi promovarea oraşului Horezu din punct de vedere turistic. Alături de specialiştii din primărie, Sărdărescu a întocmit documentaţia şi a şi primit avizul de finanţare pentru amenajarea unui camping prin Ministerul Turismului, un proiect inedit, care cuprinde infrastructura necesară iubitorilor de plimbări cu rulota sau cu cortul. Totodată, Sărdărescu şi-a propus să amenajeze un traseu turistic de 25 de kilometri, care va duce până la Vârful Romani: „Mai avem încă un proiect din bugetul propriu, care prevede amenajarea unui traseu turistic în colaborare cu Agenţia Naţională în Domeniul Turismului, dar pe care îl vom finanţa din bugetul propriu. Este vorba despre amenajarea completă, trasarea şi înregistrarea în circuitul turistic a unui traseu de 25 de kilometri. Traseul va urma culmea Văleanu şi coboară pe la Vârful Romani în jos, pe Tănăseşti-Olari-Horezu. Se vor amenaja multe fântâni din piatră şi lemn, căsuţe din lemn pentru adăpostire cu zonă de picnic, panouri publicitare şi sistem GPS. Traseul turistic va putea fi parcurs şi cu maşina. Avem proiectarea făcută, urmează să facem recepţia proiectării la Agenţia Naţională de Turism, şi apoi să comandăm materialele. Din primăvară vom începe să amenajăm, cu utilajele noastre, zona care este greu accesibilă maşinilor”.