CET Govora porneste CALDURA in Ramnicu Valcea!

COMUNICAT CET GOVORA

Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, condiţiile impuse în contractul de furnizare a energiei termice referitoare la obligativitatea reluarii furnizarii agentului termic pentru incalzire, in conditiile in care temperatura exterioara, intre orele 18:00 si 6:00 se situeaza trei zile consecutiv sub +10 °C, Societatea CET Govora SA anunţă că, începând cu data de 04.10.2017, ora 8:00 va relua furnizarea agentului termic pentru incalzire in sezonul rece 2017/2018.

Programul de umplere al retelelor de distributie agent termic pentru incalzire si probele de presiune au fost realizate conform comunicat nr. 5536/11.09.2017 dat publicitatii, in perioada 18.09-22.09.2017.

Mentionam ca pe perioada 04.10-05.10.2017, in timpul efectuarii probelor la cald, se va furniza energie termica in regim fara plata la toti consumatorii arondati la sistemul de termoficare urbana, indexul de pornire contori pentru sezonul de incalzire 2017/2018 se va citi in data de 06.10.2017. Incepand cu data de 06.10.2017, furnizarea energiei termice se va face in regim de plata, asociatiile de proprietari si ceilalti consumatori avand libertatea de a decide momentul consumului prin deschiderea robinetilor de la contorii de incalzire corespunzatori.

Toţi consumatorii racordaţi la sistemul de termoficare urbană şi care desfăşoară lucrări la instalaţiile termice interioare, sunt rugaţi să ia toate măsurile de finalizare a lucrărilor până în data de 04.10.2017, în cazuri excepţionale, pentru finalizarea lucrărilor, sa izoleze reţelele interioare de la robineţii contoarelor de energie termică, sau se pot adresa pentru asigurarea condiţiilor de lucru la:

– Dispeceratul de Termoficare Urbană Rm. Vâlcea str. Mihai Viteazu nr. 43, tel.0250.718092 sau tel/fax 0250.718090 prin adresă scrisă.

Programul de umplere al reţelelor, probele la rece şi la cald fiind comunicate prin mass–media şi afişate la toate imobilele, prin neluarea măsurilor de izolare a reţelelor interioare, acolo unde este cazul, sau neanunţarea în vederea realizării condiţiilor tehnice de lucru, absolvă de orice responsabilitate operatorul sistemului CET Govora SA, pentru eventualele daune care se vor putea produce.