SCRISOARE DESCHISA – ROMPREST-ENERGY SRL – adresată consilierului local Grigore Craciunescu

SCRISOARE DESCHISA II,

D-lui Consilier Local al Mun. Ramnicu Valcea,

Grigore Craciunescu

ROMPREST-ENERGY SRL, lider al asocierii cu SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA și unic prestator, având datele de identificare din antet, în calitate de Operator în Contractul de Delegare nr. 23205 din 26.06.2015, încheiat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, avand in vedere replica si ultimatumurile transmise societatii noastre, de catre dvs., D-le Grigore Craciunescu, prin prezenta, va informam cu privire la urmatoarele aspecte:

Avand in vedere cele expuse de catre dvs. in articolul cu titlu de drept la replica, ne-ati raspuns indirect la una dintre intrebarile enuntate de catre noi, respectiv aceea referitoare la sursele motivelor dvs. de „ingrijorare” in ceea ce priveste derularea serviciului de salubrizare in municipiu. Noi am oscilat, la momentul acela intre doua variante de raspuns, respectiv, intre ignoranta si necunoasterea legislatiei sau rea-vointa nejustificata din partea dvs. Constatam acum ca simultan, ambele variante de raspuns sunt corecte. Motivele dvs. de ˝ingrijorare˝ izvorasc deopotriva din ignoranta si necunoasterea legislatiei, cat si din reaua vointa nejustificata. Aptitudinile dvs. de ˝om politic˝ ies la iveala, intrucat, asa cum mai fac unii „politicieni de cariera” de pe la noi, cititi printre randuri si incercati sa induceti in eroare cetatenii municipiului.

In continuare, va vom arata ca un „simplu operator”, asa cum ne-ati numit, care „colecteaza gunoiul” (si noi am face precizarea care colecteaza „gunoiul dvs.” si ca ne pare rau ca desconsiderati atat de mult acest domeniu de activitate si oamenii care profeseaza aici), isi va indeplini menirea si va face asta si in situatia de fata, nepermitandu-i unui consilier (simplu sau complex) sa pacaleasca cu buna stiinta cetatenii, care, din diverse motive, nu sunt la curent cu situatia reala din Rm.Valcea.

In legatura cu intrebarile dvs. populiste, in elaborarea carora va folositi de indicatori cum sunt salariile, tariful, etc. menite sa sensibilizeze cetatenii, va aducem la cunostinta ca societatea noastra, timp de mai bine de un an si jumatate de la semnarea contractului de delegare, (cu toate ca mare parte din indicatorii care stau la baza fundamentarii preturilor au crescut), a mentinut aceleasi tarife pana in ianuarie 2017, a suportat in totalitate diferenta, fara sa faca rabat asupra calitatii sau cantitatii serviciilor prestate utilizatorilor din municipiu.

In continuare, desi cu siguranta aveti cunostinta de aceasta, va reamintim ca, in ceea ce priveste cea de-a doua modificare de tarif, din 01.02.2017, baza legala a modificarii acestuia, a fost reprezentata de modificari legislative, iar Hotararea Consiliului Local al Municipiului Rm. Valcea, nr. 52/28.02.2017, a prevazut aceasta majorare incepand cu data de 01.02.2017, desi societatea noastra a suportat modificarile de costuri, incepand cu 01.01.2017.

Ei, abia acum va dam dreptate! Da, este un contract pagubos, dar pentru noi. Firma noastra este nevoita sa lucreze cu un capital de lucru creditat de banci, pentru care platim dobanzi si penalitati usturatoare.

Si o mai spunem inca o data, desi suntem convinsi ca pentru dvs. o sa trebuiasca sa mai spunem de multe ori, ca modificarile de tarife nu au fost realizate in niciun caz in vederea sporirii profitului inregistrat de catre societatea noastra, ci au fost generate de modificarile legislative in vigoare. Fiind impuse la nivel national, acestea nu s-au constituit venit la bugetul societatii noastre.

Pentru a clarifica problematica celor 1,1 mil de lei, acestia nu reprezinta nimic altceva decat transpunerea in bani a diferentei de persoane intre numarul de utilizatori contractati de catre societatea noastra pana la data de 31.12.2015 si numarul de persoane prevazut de catre Autoritatea Contractanta – Mun. Ramnicu Valcea in Caietul de Sarcini, numar care a stat la baza intocmirii tarifului initial. La aceste venituri prognozate, Autoritatea Contractanta a stabilit garantia de buna executie si a dimensionat cheltuielile materiale pentru noi, in calitate de operator.

Dvs., in calitatea dvs. de membru al Consiliului Local, prin neaplicarea taxei de salubritate acelor utilizatori care au refuzat sa incheie contract, nu faceti altceva decat sa pretindeti tot cetatenilor de buna – credinta, care s-au conformat si au incheiat contract de salubrizare cu societatea noastra, (care, in conditii de egalitate de tratament si transparenta a dobandit gestiunea serviciului public de salubrizare) sa achite plata serviciului de salubrizare si pentru acei cetateni de rea-credinta care au refuzat contractarea.

Fata de aceasta practica, va rugam sa va asumati responsabilitatea!

In conformitate cu Art.26, pct.(3) din Legea 101/2006 republicata, “ Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa instituie taxe speciale cf. prevederilor alin. 1, lit.c) si sa deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestatiei, efectuate la utilizatorii fara contract” .

Din punctul de vedere al societatii noastre, acest lucru putea fi evitat foarte usor. Era mult mai simplu si mai corect, sa se aplice taxa speciala, fie in urma dosarelor depuse de catre Romprest Energy, fie la plata impozitelor, cetatenii sa fie intrebati de contractul de salubrizare, iar cei fara contract sa fie pusi direct sa plateasca.

Prin urmare, cei 1,1 mil. de lei, nu reprezinta despagubiri, ci contravaloarea facturilor (a caror baza legala am enuntat-o mai sus) emise Primariei Mun. Rm. Valcea respectiv a serviciilor prestate de catre societatea noastra acelor utilizatori care au refuzat sa incheie contract si sa achite aceste servicii.

Hotararea instantei judecatoresti nu a facut decat sa constate ca toate demersurile noastre in aplicarea legii in acest domeniu au fost corect intocmite si ca cea care nu si-a indeplinit obligatiile este tocmai Municipalitatea Rm. Valcea, in consecinta si dvs. domnule Craciunescu, ca membru al Consiliului. Acesti bani trebuiau recuperati din taxe de la rau-platnici (conform legii), dar dvs. v-ati opus. De ce nu spuneti asta cetatenilor? Ca ati decis sa nu fie taxati rau-platnicii si acum se vor plati acesti bani din bugetul municipalitatii. Si nu sunt doar 1,1 mil. de lei, ci vor mai urma, deoarece nici in prezent nu se colecteaza taxe de la rau-platnici si nu se iau masuri pentru a-i obliga la plata.

In intentia de a pastra coerenta discutiei, lucru de care dvs, din exces de zel ati omis sa tineti cont, facem precizarea ca diferenta de recuperat de la municipalitate (in afara de cea la care am facut referire mai sus) o reprezinta, de asemenea, servicii reale, prestate de catre societatea noastra si facturate acesteia (fata de municipalitate Romprest Energy si-a achitat toate contributiile, inclusiv cele privitoare la achitarea redeventei Primariei Municipiului Ramnicu Valcea). Aceasta diferenta reprezinta, asa acum am expus in scrisoarea initiala, costurile suplimentare cu transportul deseurilor municipale la Statia de Tratare/Sortare Rom Waste Solutions S.A., care este cauzat in totalitate de inadvertentele pe care le-am expus si le vom enunta si in continuare, fata de care nu avem nicio vina.

Pe motiv ca Autorizatia de mediu a depozitului de la Feteni contine o nota in care se precizeaza ca anumite categorii de deseuri, printre care si „deseurile municipale amestecate”, ar trebui sa faca obiectul unei metode fezabile de valorificare, reprezentantii Directiei de Administrare a Domeniului Public (in prezent Serviciu), directie din cadrul Primariei care administreaza depozitul de deseuri, refuza sa primeasca in depozit fractia de deseuri reziduale mixte colectata de pe raza municipiului. Precizam ca in Documentatia de Atribuire nu s-a facut nicio referire privitor de aceasta situatie. Noi am fost pusi in fata acestei situatii la momentul la care am incercat sa predam deseurile reziduale la Depozitul de la Feteni. Conform legii, obligatia de tratare a deseurilor reziduale revine autoritatii publice locale , daca nu a fost delegata unui operator. Conform contractului noi aveam doar obligatia de a colecta si transporta la Feteni aceasta fractie de deseuri. De aici Autoritatea Contractanta este responsabila de modul de tratare a deseurilor reziduale mixte, fie ca le supune unui proces mecano-biologic (separare-tocare-ardere etc), fie ca le elimina prin depozitare.

Pentru ca Documentatia de atribuire preciza clar ca noi vom preda deseurile reziduale asa cum au fost ele precolectate de populatie la Depozitul Feteni, nu exista posibilitatea de a cuprinde in tarife costurile pentru tratarea deseurilor, deoarece oferta noastra ar fi fost respinsa ca neconforma, din cauza contradictiei in care s-ar fi aflat cu Caietul de Sarcini. Problema era chiar mai complexa, deoarece Depozitul Feteni nu era autorizat nici pentru a primi fractia reziduala de deseuri rezultata in urma unui proces de tratare/sortare a deseurilor municipale, astfel incat nici rezidurile rezultate in urma tratarii la o statie de tratare din Bucuresti nu au putut fi predate la Depozitul Feteni, transporturile noastre de astfel de deseuri fiind refuzate pana la data de 11.05.2017, cand depozitul a fost autorizat de catre Agentia de mediu sa primeasca astfel de deseuri.

Practic, din cauza notei din autorizatia de mediu a depozitului, noi am fost obligati sa gasim o solutie de tratare a deseurilor, desi Caietul de Sarcini nu prevedea asa ceva, iar dupa ce am gasit aceasta solutie, nici deseurile rezultate in urma tratarii nu au putut fi predate la Feteni, asa cum am aratat. Am fost pusi in situatia de a colecta deseurile reziduale si de a ramane cu ele in autogunoiere, deoarece ni se refuza primirea lor la Depozitul de la Feteni. Acesta este motivul pentru care am transportat deseurile la Bucuresti. Si pentru ca ne somati sa prezentam aceste acte, va comunicam este suficient sa le solicitati Serviciului Public Administrare si Intretinere Strazi, Directiei juridice, structuri din subordinea primariei. In ceea ce ne priveste aceste documente le-am depus la instanta de judecata careia ne-am adresat. Deci sunt extrem de publice.

In acelasi topic de discutie, nu intelegem de ce nu ati exprimat aceasi consternatie si la momentul aprobarii de catre Consiliul din care ati facut parte la acel moment, cand s-a aprobat includerea in tariful de salubrizare a cheltuielilor cu transportul deseurilor la Rampa de la Gatejesti, de catre fostul operator, Urban S.A. (anul de gratie 2009).

In toate judetele unde au existat situatii in care operatorii serviciului de salubrizare au fost nevoiti sa transporte deseurile in afara localitatii, costurile suplimentare generate de acesta, au fost suportate de catre autoritatile publice locale. Situatia de la Valcea nu este una izolata. Exista mai multe localitati in tara aflate in aceasta situatie. Diferenta este aceea ca municipalitatile respective au inteles sa suporte costurile suplimentare determinate de situatie, in care operatorii de salubrizare nu au nicio culpa, in timp ce municipalitatea Ramnicu Valcea nu a inteles sa procedeze in acelasi fel. Costul transportului si al tratarii, procesarii deseurilor reziduale este un cost real, al unor servicii prestate pentru municipalitate de catre noi si nu este un cost fictiv. Aceasta activitate nu a fost cuprinsa in contractul nostru si nici costurile nu au putut fi luate in calcul la stabilirea tarifelor. Sunt costuri suplimentare ale serviciului, insa fara aceste activitati, serviciul nu ar fi putut fi prestat. Municipalitatii i s-au facturat niste costuri reale, pe care avea obligatia de a le suporta intr-un fel sau altul, insa a refuzat sa le plateasca. In aceasta situatie, pe baza actelor procesuale de pana acum, avem convingerea ca Autoritatea, in baza legii, va fi obligata de catre instanta de judecata carora ne-am adresat, sa ne plateasca banii datorati. Dar subliniem: nu este vorba de penalitati sau de servicii cuprinse in tarife, ci este vorba despre servicii prestate suplimentar obligatiilor contractuale, in conditiile in care acestea erau absolut necesare pentru asigurarea integralitatii servicului public, a protectiei sanatatii publice si a mediului inconjurator pe care autoritatea avea obligatia sa le asigure sau sa le plateasca , insa refuza fara niciun motiv sa le plateasca.

Subliniem: Activitatile de sortare si valorificare a deseurilor municipale nu ne-au fost delegate noua, decat pentru deseurile reciclabile.

Inca o data, facem precizarea ca in baza contractului incheiat intre societatea noastra si DADP, pretul pe care il achitam pentru inchirierea suprafetei de la Statia de compost Raureni, este calculat in conformitate cu tariful de inchiriere utilizat de catre Primaria Rm. Valcea, pe raza municipiului, pentru orice alt agent economic, noi nebeneficiind de niciun fel de concesie sau ingaduinta.

Mai mult decat atat, in conformitate cu Art. 3, pct. 2 din Contractul de delegare nr. 23205 din 26.06.2015, Delegatarul, in speta, Primaria Rm.Valcea, atribuie Operatorului „dreptul si obligatia de a administra si exploata infrastructura tehnico-edilitara, formata din bunuri mobile si/sau imobile, proprietate publica/privata aferenta serviciului/activitatilor furnizate/prestate, in schimbul achitarii unei redevente.”

Ori noi, Romprest Energy chiar platim redeventa. Va lasam pe dvs. d-le consiler sa va ganditi daca nu cumva suprafata folosita pentru transfer Statia de compost Raureni nu face parte din infrastructura aferenta serviciului pentru care platim si redeventa.

Fata de statia de sortare care se afla in continuare in administrarea Urban/Brai Cata, necunoscandu-se pe cine deserveste in prezent, desi, cu siguranta, ea ar trebui sa deserveasca Municipiul Ramnicu Valcea si sa presteze servicii in consecinta, deoarece daca a fost amortizata in cadrul contractului, ar reveni de drept, libera de sarcini, Unităţii administrativ-teritoriale, fiind integrata domeniului public al acesteia, asa cum prevede art. 28, alin.(3) din Legea 101/2006, in continuare dorim ca autoritatile abilitate sa se sesizeze si sa faca investigatii.

In ceea ce priveste comparatia statiei de sortare cu autospecialele societatii noastre, consideram puerila o asemenea comparatie, caci legea face referiri la infrastructura si asa cum este ea definita nu cuprinde utilajele. Ne miram ca nu v-a venit aceasta idee cand s-a terminat contractul cu fostul operator de a-i solicita utilajele. In contractul de delegare, autospecialele noastre sunt incluse in bunuri de preluare, adica ar reveni autoritatii contractante daca aceasta si-ar manifesta interesul fata de ele, in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata. Asteptam propuneri.

Indirect, prin atitudinea partinitoare fata de fostul operator, ne-ati mai raspuns la o intrebare. In enuntarea discursului dvs. aveti in vedere interesul public al cetatenilor pe care ii reprezentati, sau alte interese de natura personala? De fapt constatam ca functionati la aceeasi adresa cu un operatorul de salubritate Urban/Braicata, ale carui interese le-ati aparat de-a lungul timpului. Credem ca este o pura coincidenta.

Preocuparea dvs. stimabile domn Grigore Craciunescu legata de prosperitatea bugetului local, a survenit destul de recent, in conditiile in care, ati facut parte din Consiliul Local care a tolerat, ani in sir, ca fostul operator sa nu achite redeventa Primariei Mun. Ramnicu Valcea, fara sa initiati vreo masura.

De asemenea, ati facut parte si din Consiliul Local care a permis fostului operator, Urban S.A, sa functioneze inca din anul 2011, de cand acesta si-a pierdut licenta pentru teritoriul Municipiului Ramnicu Valcea, nemaiavand contract si pana in anul 2015, continuand, in tot acest interval, sa presteze serviciul ilegal, fara contract, fara sa plateasca redeventa, doar intreprinzand actiuni pentru impiedicarea desfasurarii procedurilor de licitatie si de impiedicare a altor operatori de a presta serviciul. In mod cert, sistemul de colectare selectiva a deseurilor implementat in Municipiul Ramnicu Valcea printr-un program european a fost distrus de catre Urban SA, deoarece, la momentul in care am preluat noi serviciul nu mai existau nici jumatate dintre recipientele de colectare achizitionate in baza programului, iar sistemul de colectare, inclusiv recipientele, fusese, pana la acel moment, gestionat de Urban SA. Chiar si in prezent, acest operator Urban SA, sau Brai-Cata SRL, presteaza ilegal servicii de colectare a deseurilor municipale in municipiu, sub ochii ingaduitori ai Autoritatilor, desi, conform legii, in urma licitatiei, gestiunea integrala si exclusiva revine lui Romprest Energy.

Si pentru ca ati facut referiri la tarifele cu care firma noastra a castigat licitatia, oare de ce nu va puneti public intrebarea de ce Urban/Brai-Cata care practica un tarif de 7,50 lei de persoana in anii 2011-2015 a venit la licitatie cu un tarif de 2,74 lei. Care este tariful corect al prestatiei fostului operator? Cum justificati, dvs. in calitate de consilier votant al HCL-lor maririle de tarif succesive pe care le-a primit fostul operator de salubritate? Daca a recunoscut prin oferta depusa ca putea presta la 2,74 cum justifica diferenta incasata atatia ani?

Mai are rost sa va reamintim ca tarifele practicate acum de noi sunt sub cele practicate de fostul operator in anii aminti , ca sunt sub cele practicate acum de fostul operator pe care atata il regretati in comunele din Valcea, ca tariful practicat acum de noi este unul din cele mai mici posibile avand in comparatie orase, municipii cu numar echivalent de populatie din Romania?

Asteptam un drept la replica din partea dvs. in care sa ne raspundeti si noua la aceste intrebari, si mai ales sa le raspundeti celor care v-au votat si pe care doriti in campania pe care deja ati declansat-o (daca nu cumva ati „furat startul” pentru ca oficial mai este timp), sa-i determinati sa va voteze, D-le Consilier Local Grigore Craciunescu

Asigurandu-va de intreaga noastra consideratie pentru comunitatea din Municipiul Ramnicu Valcea,

ADMINISTRATOR

MARINESCU NICOLAE CRISTINEL