ROMPREST-ENERGY: SCRISOARE DESCHISA, adresata cetatenilor Municipiului Ramnicu Valcea

SCRISOARE DESCHISA,

Cetatenilor Municipiului Ramnicu Valcea

ROMPREST-ENERGY SRL, în calitate de Operator în Contractul de Delegare nr. 23205 din 26.06.2015, încheiat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea, avand in vedere acuzatiile grave si mincinoase, aduse la adresa noastra in mod repetat, in cadrul anumitor publicatii, prin prezenta, dorim sa prezentam situatia reala cetatenilor municipiului, clarificand urmatoarele aspecte:

Autorizatia de mediu apartinand ROMPREST-ENERGY SRL, lider al asocierii cu SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA și unic prestator pentru colectarea deseurilor municipale in orasul Ramnicu Valcea, din cauza unor functionari ai statului care si-au indepinit indatoririle de serviciu cu o usoara intarziere, a fost emisa cu 2 zile dupa inceperea activitatii, suficient de mult ca Garda de Mediu Valcea, vigilenta fata de noul operator dar indulgenta cu fostul operator, sa aplice imediat o amenda societatii noastre. Aceasi Garda de Mediu a ignorat functionarea fara licenta a firmei Urban S.A. pe teritoriul municipiului Ramnicu Valcea timp de ani de zile si nu a vazut niciodata pericolul depozitarii ilegale de deseuri municipale in statia acestei firme care functioneaza pe teritoriul localitatii Stolniceni, incinta Comat.

Suntem absolut consternati de indrazneala publicatiei respective de a insinua, cu o impertinenta care depaseste orice imaginatie, o potentiala culpa a societatii noastre, fata de situatia dezastruoasa de la Maldaresti. Este evident faptul ca aceste articole mincinoase sunt ”comandate”.

Societatea noastra a detinut o relatie comerciala cu S.C. Sacomet S.A., pentru o perioada foarte scurta de timp , respectiv, numai in perioada august 2015-octombrie 2015, cand deseurile municipale au fost transportate la depozitul de la Maldaresti. Intre noiembrie 2015 si martie 2016, s-au mai transportat doar niste cantitati foarte mici la Maldaresti.

Cantitatea de deseuri transportata de catre societatea noastra la depozitul de la Maldaresti a fost in total, aproximativ 6000 tone, in toata aceasta perioada.

Oricat de simplista ar fi gandirea unei persoane, nu ar putea sa-si imagineze ca ar fi posibil ca depozitarea de catre Romprest Energy, pe o perioada atat de scurta de timp si atat de indepartata, inca din martie 2016, in care s-a transportat o cantitate atat de mica de deseuri, sa conduca la dezastrul de la Maldaresti din prezent. 6000 tone de deseuri, depozitate de societatea noastra, reprezinta o cantitate nesemnificativa, fiind raportata la zecile de mii de tone depozitate anual de Urban/ Brai Cata care sunt adevaratii generatori ai BOMBEI ecologice de la Maldareasti.

Sa ne gandim putin, al cui ar putea fi interesul, atat in incendierea (mass-media au transmis faptul ca anchetele in derulare indica faptul ca aceste incendii sunt generate intentionat) cat si in mediatizarea pericolului ecologic de la Maldaresti.

Subliniem ca ROMPREST ENERGY A INCETAT RELATIILE DE ORICE NATURA, din proprie initiativa, cu depozitul neconform de la Maldaresti (apartinand Sacomet S.A.), inca din martie 2016 – de mai bine de un an si jumatate , motivat tocmai de neconformitatile si de riscurile pe care le prezenta acest depozit.

Se cunoaste faptul ca Urban S.A./Brai Cata SRL, a depozitat deseurile colectate din vecinatatea municipiului dar si ilegal din municipiu (avem dovezi pe care le putem pune oricand la dispozitie), la acest depozit neconform, pana la momentul sistarii activitatii depozitului (si chiar si dupa aceea), adica vara anului curent (2017).

Un calcul simplu arata ca incepand cu august 2015 si pana in prezent, Urban S.A./Brai Cata SRL au depozitat zeci de mii de tone de deseuri, aduse din localitatile in judetul Valcea, asta fara a lua in calcul cantitatile depuse inainte de venirea societatii noastre in Rm. Valcea.

Prin urmare, culpa in generarea acestui dezastru ecologic a cui este? A Romprest Energy, care a dus o cantitate infima de deseuri si care a incetat orice tip de relatie cu Depozitul de la Horezu- Sacomet S.A. inca din martie 2016, sau a Urban/Brai Cata SRL, care a dus din vremuri imemoriale si pana in 2017, cantitati uriase la acest depozit?

Interesele acestor societati, legat de problema Depozitului neconform Sacomet S.A, ar putea fi mai multe:

– sa creeze o situatie de urgenta, in scopul de a-si forta accesul la Depozitul conform de la Feteni;

– alt interes ar putea fi al insusi Sacomet S.A., de a reduce costurile cu inchiderea depozitului, cu toate ca presa ne transmite ca s-ar fi alocat 1,2 milioane de lei pentru inchiderea acestuia.

Caracatita la care face referire publicatia online, are doar doua tentacule si acestea sunt Urban S.A. si Brai-Cata SRL, care se folosesc de Sacomet S.A. (valabil si reciproc), sa manipuleze Primaria Rm.Valcea si autoritatile, dar care nu va reusi sa atinga Romprest Energy.

In ceea ce priveste dezastrul ecologic, acesta a fost favorizat de sutele de mii de tone de deseuri venite atat din judetul Valcea, dar si din judetele invecinate. Chiar Urban si Brai Cata SRL au contribuit la cauzarea acestui dezastru ecologic, prin faptul ca au depus cantitati enorme de deseuri, inclusiv pe drumul de acces, (probe care pot fi puse la dispozitia Garzii Nationale de Mediu oricand), deseuri care s-au scurs in albia Paraului Ciupa, aducandu-l la starea actuala de poluare.

In scurta perioada de timp in care a transportat deseurile la Sacomet SA, Romprest Energy a investit peste 150.000 de lei, (achizitionand materialele necesare si inchiriand utilaje), efectuand lucrari de consolidare cu tone de piatra a drumului de acces la depozit precum si a malului apei in care ajungeau deseurile rasturnate de catre Urban SA/Brai Cata SRL . Romprest Energy a efectuat aceste demersuri cu buna-credinta, inspirat de dorinta de a contribui la protejarea mediului .

Cu toate aceste eforturi din partea Romprest Energy, chiar si in perioada de restrictionare a accesului in depozit, Urban SA/Brai Cata SRL au depus in continuare, poluand practic paraul si padurea din zona.

In momentul in care Romprest Energy a constatat pericolul ecologic si gradul de poluare pe care il genereaza acest depozit neconform, a sistat orice relatie cu acesta (in martie 2016). Mai mult decat atat, ne-am adresat, in primavara acestui an, atat Garzii de Mediu cat si Agentiei de Mediu, semnaland pericolul ecologic de la Maldaresti, transmitand si imagini cu autospecialele Urban SA/Brai Cata SRL, care transportau deseuri la depozitul neconform de la Maldaresti.

Preluand o sintagma utilizata intr-un alt articol, aceasta diversiune si aceste atacuri gratuite care nu au nicio baza reala sau legala, reprezinta de fapt, „Cantecul de lebada” al Urban SA / Brai Cata SRL, in disperarea data de faptul ca odata cu inchiderea Depozitului neconform de la Maldaresti – Horezu, nu mai au unde sa depoziteze deseurile, ramanand fara prea multe alternative. Se zvoneste faptul ca acestia ar depozita deseurile colectate la Medias, odata cu inchiderea Depozitului neconform de la Maldaresti – Horezu. Noi speram ca macar de acum inainte, sa o faca in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare si cu politicile privind sanatatea mediului inconjurator.

In concluzie, prin acest gen de articol articol defaimator la adresa Romprest, comandat de fostul operator, incearca sa se creeze o diversiune (in popor se spune „hotul striga hotii”), mutand atentia publicului de la acestia (Urban/Brai Cata), care sunt direct implicati in acest dezastru ecologic, catre Romprest Energy care nu a facut nimic altceva, pe intreaga perioada a contactului de delegare, decat sa presteze serviciul in buna-credinta si in perfecta conformitate cu politicile de mediu si cu legislatia in vigoare.

Dorim sa atragem inca o data atentia asupra “investitiei” acestei societati (Urban-Brai Cata SRL), intr-o statie de sortare deoarece, trebuie remarcat faptul ca nu a fost preluat de la Urban SA un bun care face parte din infrastructura specifica de salubrizare, in speta „statia de sortare” de pe teritoriul municipiului.

Presupunand ca aceasta „statie” ar fi fost realizata din fondurile proprii ale acelui operator (dar noi stim ca a fost realizata prin majorarea semnificativa a tarifului catre populatie), daca a fost amortizata in cadrul contractului, ar reveni de drept, libera de sarcini, Unităţii administrativ-teritoriale, fiind integrata domeniului public al acesteia, asa cum prevede art. 28, alin.(3) din Legea 101/2006.

Din punct de vedere legal „statia de sortare” apartine Primariei. Nu cunoastem motivul pentru care aceasta „statie” se afla in continuare in administrarea Urban/Brai Cata si nici pe cine deserveste in prezent, insa, cu siguranta, ea ar trebui sa deserveasca Municipiul Ramnicu Valcea si sa presteze servicii in consecinta.

Motivarea Hotararii Consiliului Local Ramnicu Valcea nr. 393/241 din 29.12.2008 (care se gaseste pe site-ul primariei) prin care URBAN a obtinut ajustarea tarifelor: “ URBAN SA (…) solicita ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare, justificat de acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare selectiva a deseurilor in vederea sortarii acestora inaintea depozitarii in Depozitul Ecologic Feteni, societatea achizitionand deja o parte din masinile si utilajele pentru sortare .”, trezeste suspiciuni in aceasta privinta. In aceste cheltuieli cu sortarea, nu sunt incluse oare si cheltuielile cu realizarea acesteia? Valoarea bunurilor achizitionate si realizate cu titlul de „statia de sortare” nu a fost inclusa si amortizata in tarifele prestatiei?

De fapt, cine a investit in aceasta statie, URBAN sau populatia din Ramnicu Valcea prin aceasta majorare care a bagat in buzunarele URBAN SA aproximativ 4 milioane de euro in cei 5 ani de functionare clandestina. Consideram ca autoritatile statului ar trebui sa se sesizeze si sa faca investigatii in acest sens.

De asemenea aceleasi autoritati ar trebui sa se sesizeze asupra pericolului ecologic care ar putea fi generat de muntii de deseuri depozitati (unele surse spun ca si ingropate in imediata apropiere a raului Olt) la „Statia de sortare” de la Stolniceni. Mai ales acum, de cand Depozitul Neconform de la Horezu – Sacomet S.A., nu mai este functional.

Cu tristete constatam ca deontologia jurnalistica, se termina in momentul in care esti “comandat” de un director comercial al unei societati care se afla in procedura de faliment, un personaj ale carui „priceperi” au condus la situatia financiara dezastruoasa in care se afla Urban S.A.

Pur si simplu, publicatia respectiva transmite stirile cu concluziile deja trase si conduse in directia dorita, incercand sa induca in gandirea cititorilor un mesaj care apartine de fapt unei gandiri falimentare, care nu se poate impaca cu ideea ca a pierdut, pe drept, o licitatie si ca si acest domeniu al salubrizarii trebuie sa se supuna legii.

Este foarte important ca mass-media sa isi stabileasca limitele. Nu este vorba numai de un cod deontologic, ci si despre regulile proprii ale unui sistem. Din pacate, unii jurnalisti de al caror profesionalism indoielnic ne-am convins, care intra intr-o relatie cu factori extrem de influenti, cu psihologia nationala/zonala, cu propriile lor limite umane, cu oamenii a caror putere este data de banii pe care-i detin, conduc la un efect gen, in care mesajul pe care il transmit, nu este unul conform cu realitatea, ci unul voit deformat.

Ceea ce nu reuseste managementul publicatiei online cu o singura editie scrisa sa priceapa, esta ca, dreptul la informare publica nu-ti confera dreptul la dezinformare, fara a raspunde in final pentru creatiile promovate si mai ales, pentru consecintele si prejudiciile produse in mod premeditat.

ADMINISTRATOR,

MARINESCU NICOLAE CRISTINEL