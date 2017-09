Primăria Călimănești reabilitează și extinde rețeaua de energie electrică a cimitirului Fulga

Anunt achizitie avand ca obiect lucrări necesare pentru reabilitare şi extindere reţea energie electrică a cimitirului Fulga din oraşul Călimănești

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vedereaachizitionarii lucrărilor necesare pentru reabilitare şi extindere reţea energie electrică a cimitirului Fulga din oraşul Călimănești.

Pentru realizarea acestei lucrări sunt necesare următoarele materiale:

– stâlpi de susţinere metalici noi – 3 buc.

– curăţire de rugină şi vopsire stâlpi iluminat – 13 buc.

– schimbat lămpi iluminat tip felinar cu 3 becuri (E27) – 13 buc.

– cablu alimentare corpuri iluminat CYYF 3×0,75 mm – 50 ml.

– becuri economice 15W (E27) – 39 buc.

– echipament montare branşament (bărcuţe, ciburi, brăţări de branşament, CRD-uri de legătură) –

– conductor torsadat TYIR 2 x 25mm ≈ 450 ml.

– cutii conexiuni electrice – 16 buc.

– completare reţea de împământare + prize de pământ ≈ 130 ml.+9 prize

La aceste materiale se solicită garanţie de minim 6 luni de zile.

In cazul in care sunteti interesati de achiziționarea acestei lucrări, va rugam să încarcati în catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de preț pentru prestarea serviciului mai sus mentionat, garanţia acordată lucrării și durata de execuție.

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea lucrării la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Anunt publicitate numarul 119316 publicat in SEAP în data de 07.09.2017

Termen de depunere: 13.09.2017

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru intreaga lucrare.

Informaţii suplimentare:

Lista de cantitaţi (antemăsurătoare) şi Anunțul de atribuire a achiziției sunt publicate pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: primaria_calimanesti@yahoo.com, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

– graficul de execuţie a lucrărilor

– declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

– declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

– declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Dumitrache Gabriel.