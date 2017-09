Fostul ziarist valcean Robert Dintoi, sageata Rovanei Plumb, a compromis compania TAROM! 

Insa, ceea ce se stie mai putin este ca imediat dupa ce a aterizat la Tarom, Eugen Davidoiun si-a tras o armata de consilieri, adica vreo 6-7, dintre care unul- Robert Dintoi, era si este cel mai apropiat de el. Aceasta umbra a lui Davidoiu in Tarom, adica consilierul Robert Dintoi, este omul impus si garantat de Rovana Plumb, fiind prieten la catarama cu fiul acestei cel mare, Andrei Plumb, fost Beioglu. Un evenment mai putin cunoscut care a avut loc in luna iunie a acestui an demonstreaza, daca mai era nevoie, amatorismul si incompetenta celui impus de Cuc in fruntea Tarom.

Vacanțe la Cancun, decontate de Tarom

In perioada 4-6 iunie 2017 a avut loc la Cancun- Mexic, Adunarea Generala anuala a organizatiei internationale a companiilor aeriene IATA (International Air Transport Association) la care a fost invitat si Eugen Davidoiu din postura de director general al Tarom. Cu mai bine de luna de zile inainte de eveniment, organizatorii, adica cei din secretariatul IATA, au trimis la Tarom programul adunarii, pe minute, ore si zile, inclusiv intalnirile la care trebuia sa fie prezent directorul Eugen Davidoiu. In loc sa fie insotit de una sau doua persoane din cadrul Tarom care stiu bine bucataria companiei si ce trebuie facut la o asemenea intalnire extrem de importanta, Davidoiu a decis sa fie insotit de catre consilierul adus de el- Robert Dintoi.

Dar, n-a afost de ajuns ca a mers in luxoasa statiune mexicana Cancun doar cu Dintoi, ci si cu sotiile si copiii. Adica, cam in vacanta. Si intr-adevar au fost in vacanta. Cum asa? Foarte simplu. In dimineata zilei de 4 iunie 2017, era stabilit, conform programul IATA, ca Eugen Davidoiu sa se intalneasca pe terasa hotelului unde era cazat cu directorul executiv al IATA, Alexandre de Juniac. La ora stabilita, directorul IATA insotit de un colaborator al sau au ajuns la locul intalnirii, dar Davidoiu nu era prezent. Intr-un tarziu, Davidoiu, impreuna cu Dintoi si sotiiile si copiii imbracati in tinuta de plaja, a ajuns in holul hotelului, fara sa aiba habar de intalnirea cu seful IATA. In acel moment, directorul executiv al IATA l-a abordat pe Eugen Davidoiu spunandu-i ca aveau intalnire stabilita cu mult timp inainte. Pus in fata faptului implinit, omul lui Cuc de la Tarom incearca sa scuze, dar a fost penibil.

Dupa cateva minute de discutii sterile in holul hotelului, Davidoiu in tinuta de plaja si Alexandre de Juniac imbracat elegant, au stabilit ca vor discuta problemele Tarom si IATA pe durata celor trei zile ale lucrarilor Adunarii Generale. Dar, Davidoiu n-a fost vazut in niciuna dintre cele trei zile ale evenimentului. Ba mai mult, a avut tupeul sa raspunda celor de la IATA ca el n-a fost informat ca trebuie sa participe si la sedinta de inchidere a evenimentului de la Cancun. Asa ca la Adunarea Generala IATA de la Cancun cand s-au stabilit prioritatile si directiile de dezvoltare pentru viitorul companiilor aeriene din intreaga lume, Tarom a bifat actiunea printr-o vacanta a familiilor Dintoi si Davidoiu.

Robert Dințoi, agentul de PR al Rovanei Plumb

Despre Robert Dintoi, ZIUAnews a facut in anii trecuti o multime de dezvaluiri. Este un personaj controversat care a lucrat la publicatia „Viata Valcii” pana prin 2012, perioada cand s-a comportat mai degraba ca un agent de PR al Rovanei Plumb decat ca un jurnalist. Suportul mediatic a ajutat-o pe Rovana Plumb a ajuns astfel deputat PSD. In 2012, Dintoi a fost demis de la conducerea ziarului „Viata Valcii”, dar a fost recuperat de Rovana Plumb la Dambovita, noul sau refugiu politic. Cu ocazia campaniei electorale în care Rovana Plumb a candidat la alegerile parlamentare, Robert Dințoi a devenit redactorul șef al publicației „Vocea Dâmboviței”, patronată de ministrul Mediului de la acea vreme. În timpul luptei politice pentru fotoliile de deputați și de senatori, ziaristul a dus și el lupta sa, una jurnalistică, pentru a atrage, din nou, electoratul de partea protectoarei sale.

În ciuda zvonurilor apărute atunci, conform cărora ziarul este doar unul de campanie, ministrul Mediului a dorit ca publicația să continue să existe, patronul politicii editoriale fiind, în continuare, Robert Dințoi, un ziarist considerat – atât de colegii de breaslă, cât și de personaje politice locale – unul controversat.” Increngatura dintre presa si politica nu se opreste la Robert Dintoi, ci ajunge chiar si in familia acestuia. Astfel, polițistul Bogdan Dințoi, fratele lui Robert Dințoi, a fost transferat, in acea perioada, la ordinul ministrului Plumb, ca șef al corpului de control la Ministeru Mediului!! Nici sotia lui Robert Dintoi nu a ramas fara rasplata pentru PR-ul de presa pus la dispozitia Rovanei Plumb de catre sotul ei. Laura Dințoi a fost numită la conducerea Oficiului pentru Protecția Consumatorului Vâlcea consfintind astfel profitabila alianta dintre presa si politica, via Rovana Plumb.

Ion Teleanu – Postat la: 05.09.2017 11:09 | Scris de: ZIUA NEWS