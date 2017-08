Valceni cu care ne mandrim: IOAN STEFANESCU! Un OM adevarat!

Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – I.C.S.I. Ramnicu Valcea

Ioan Stefanescu este cercetator la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – I.C.S.I. Ramnicu Valcea, fiind specialist in sisteme si instalatii criogenice si de separari izotopice pentru energetica nucleara, expertizari asupra instalatiilor de obtinere a apei grele, managementul de siguranta a sistemelor si apa saracita in deuteriu – efecte biologice. Ioan Stefanescu detine 22 de brevete de inventii si 22 medalii de aur la Saloanele Internationale de Inventica si este autorul a 138 de lucrari stiintifice, cinci carti si 20 de lucrari publicate in volumele unor congrese si conferinte internationale. In 1981, Ioan Stefanescu a primit Premiul Academiei Romane pentru Fizica „Dragomir Hurmuzescu”, in 2000, Premiul „Ionel Purica” si Ordinul National Pentru Merit in Grad de Cavaler. Ioan Stefanescu este membruin numeroase asociatii stiintifice nationale si internationale, in societati profesionale si este Cetatean de Onoare al municipiului Ramnicu Valcea.

Ioan Stefanescu a indeplinit, cu REZULTATE REMARCABILE, pana la sfarsitul anului 2016 functia de director al ICSI Valcea.

