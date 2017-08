Eugen Neata: Voi sustine toate proiectele pentru dezvoltarea comunei Bujoreni!

La invitatia primarului Gingu Gheorghe, am avut placerea de a fi alaturi de oamenii din Bujoreni la evenimentul „Zilele comunei Bujoreni”.

O localitate frumoasa, limitrofa municipiului Ramnicu Valcea, cu un primar nou ales. Asa cum am promis in campania electorala, voi fi alaturi de aceasta comunitate, voi sustine toate proiectele pentru dezvoltarea comunei si sunt convins ca in scurt timp aceasta se va ridica la standarde europene.

Felicit consilierii locali si pe primarul Gingu Gheorghe pentru implicare, seriozitate si munca depusa in folosul cetatenilor!

La multi ani, comuna Bujoreni!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea