Liberalul binomist Mateescu din CSM moare de grija DNA si-l injura voalat pe Dragnea – PSD

Uitati dragi judecatori de la judecatorie pe cine ati trimis in CSM. Un personaj care a pozat in reformatorul sistemului si intr-un luptator contra derapajelor si abuzurilor, dar care pana acum nu s-a facut remarcat decat prin faptul ca slujeste interesele procurorilor din CSM, ca sta cot la cot cu acestia – si la propriu si la figurat – si ca, mai nou, a devenit purtatorul de cuvant al celei mai abuzive institutii a statului roman, DNA. Numele acestui personaj este Bogdan Mateescu, judecator la Judecatoria Ramnicu Valcea, cel care prin vocea sa afectata aduce aminte de Horatius Dumbrava, iar prin pozitiile sale publice cu Vasilica Danilet, si care este vazut de tot mai multi judecatori ca un tradator. Mateescu se da guru pe Facebook, acolo unde din cand in cand mai tranteste cate o asa-zisa analiza sau cate o cugetare. Ultima productie a lui Mateescu a fost un comentariu la un articol de pe Digi 24, cu titlul “Dragnea: Sunt tinta lui Kovesi. Cei din institutii sa stie ca nu sunt amnezic” (vezi facsimil 1).

e de sanatate si sa ii explice sa o lase mai moale cu comentariile politice, ca si cu pupatul DNA in fund, ca nici nu se pricepe, nici n-are voie si se mai si demasca ca fraierul ca e agentul DNA.



Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria zvonurilor sau pamfletului. Luati-le ca atare!

NR – Ceea ce poate ca nu stiu colegii de la Lumea Justitiei este faptul ca judecatorul Mateescu este implicat politic pana-n gat, slujind pe fata Partidul Meu, al carui membru este si tatal sau, primarul de la Baile Govora, cel care se plimba toata ziua cu o Dacie Duster (cumparata pe banii institutiei publice) cu numar… JUS.