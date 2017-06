Prefectul Florin Marin le cere politistilor valceni sa-i linisteasca pe tiganii scandalagii de la River Plaza Mall

Mi-a fost sesizata astazi o situatie, care devine deranjanta si pe care nu o voi tolera, date fiind atributiile legale pe care le am…

Zona centrala, atat in incinta Mall-ului, cat si pe trotuarul de vizavi este impanzita de persoane, care tulbura prin comportament ordinea si linistea publica si aduc atingere relatiilor sociale ,ocrotite de lege.

Voi cere atat I.P.J Valcea si in special Politiei municipiului Ramnicu Valcea ,cat si I.J.J Valcea dar si Politiei Locale Ramnicu Valcea sa dispuna masuri potrivit competentelor legale, in asa fel incat ordinea si linistea publica sa nu reprezinte decat un deziderat.

Florin Marin, prefectul judetului Valcea