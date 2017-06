S-au inaugurat Stațiile de sortare Brezoi și Râureni, din cadrul proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”

Consiliul Județean Vâlcea a organizat joi, 15 iunie 2017, o conferință de presă ocazionată de INAUGURAREA OFICIALĂ a Stațiilor de sortare Râureni și Brezoi, realizate în cadrul contractului „Proiectare și execuție CL.2 Construire stații de sortare Brezoi și Râureni”. Lucrările fac parte din proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, care va fi contractat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contractul de lucrări a fost încheiat cu Consorțiul Hidroconstrucția – Argif Proiect și a fost executat în perioada 1.09.2015 – 20.05.2017. Stația de sortare Râureni are o valoare de investiție de 12.180.161,23 lei și o capacitate de sortare de 27.871 tone/ an, iar Stația de sortare Brezoi are o valoare de investiție de 8.666.578,33 lei și o capacitate de sortare de 2.992 tone/ an.

„Mă bucur că am inaugurat această componentă importantă a SMID și vreau să mulțumesc constructorilor pentru calitatea lucrărilor. De asemenea, țin să îi felicit și pe colegii din Consiliul Județean care au lucrat și lucrează la acest proiect. În perioada următoare, vom finaliza demersurile pentru a obține finanțarea nerambursabilă din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea” și vom continua activitățile prevăzute. Îmi exprim convingerea că eforturile noastre de dezvoltare a unei infrastructuri de gestionare a deșeurilor conformă cu standardele europene vor duce la îmbunătățirea calității mediului și a condițiilor de trai în județul Vâlcea”. – Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea.

Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice.

Râmnicu Vâlcea

15.06.2017