Consiliul Judetean nu poate sa intervina in relatia: Ministerul Dezvoltarii – primarii! Deputatul Buican instiga la trafic de influenta!

Ministerul Dezvoltarii Regionale lucreaza in aceasta perioada la finalizarea listei cu proiectele ce vor primi finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare – etapa a doua. Deputatul liberal Cristian Buican tuna si fulgera impotriva Consiliului Judetean Valcea pentru ca i-a soptit lui o pasarica turnatoare din minister, ca sa nu spunem direct – nenea Adranel, ca o mare parte din fonduri se vor duce la CJ pentru reabilitarea drumurilor judetene. Buican plange cu lacrimi de crocodil ca, vezi Doamne, ar fi vaduvite primariile. Liberalul arata oarecum voalat ca presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, nu s-a preocupat sa intervina la nivel guvenamental pentru ca primariile valcene sa primeasca mai multe fonduri pe PNDL II. Asistam la o instigare clara la trafic de influenta din partea deputatului Buican, iar autoritatile judiciare ar trebui sa se sesizeze! Adevarul este ca presedintele CJ nu poate sa intervina in relatia directa dintre Ministerul Dezvoltarii si primarii. Pe de alta parte, il rugam pe Cristian Buican sa prezinte sursa, documentul public din care a obtinut aceasta informatie, in caz contrar il nominalizam ca fiind mincinosul sef al judetului Valcea!

Intamplator, zilele trecute liberalul Adranel Cotescu, director in Ministerul Dezvoltarii, s-a intalnit cu primarii din zona de vest a judetului Valcea carora le-ar fi promis fonduri guvernamentale…