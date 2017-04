De Florii, primarul Moraru din Pietrari a organizat EXCELENT ediţia a 46-a a festivalului-concurs „Hora Costumelor”

Localitatea Pietrari, păstrătoare de tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare a organizat si in acest an festivalul-concurs „Hora Costumelor”. In anul 2017 s-a sărbătorit cea de-a 46-a ediţie – duminică, 9 aprilie. Programul a cuprins: traseu Primărie – Căminul Cultural Pietrari de Sus (9:45-10:30) – parada portului popular; scena în aer liber a Căminului Cultural Pietrari (10:30-11:30) – deschiderea oficială a celei de-a 46-a ediţie, (11:30-12:00) – hora purtătorilor de costum popular; sala Căminului Cultural (12:00-14:00) – concursul creatorilor de costume şi ţesături populare. Între orele 12:00-14:00, au participat ansamblurile artistice: „Brăduleţul ”, al Casei de Cultură Horezu; „Dor ”, al Casei de Cultură Băbeni; „Glasul Otăsăului ”, al Asociaţiei Culturale „Tradiţii Vâlcene”; Alin Pavelescu şi elevi ai Şcolii Populare de Artă şi Meserii, Rm. Vâlcea; „Mioriţa” al Căminului Cultural Vaideeni; „Nedeiţa” al Căminului Cultural Tomşani; „Moştenitorii” al Căminului Cultural Pietrari. In duminica Floriilor, localnicii, dar şi iubitori ai portului popular din localităţile învecinate, au avut ocazia să-şi prezinte costumele populare, pe care fie le-au realizat ei, fie le-au moştenit de la bunici, într-o manifestare devenită deja tradiţie în zonă. „A fost o ediţie aniversară – 46 de ani neîntrerupţi, o manifestare frumoasă, pe care sperăm să o continuăm mulţi ani şi de aici înainte. Există o varietate a costumelor, o bogăţie a motivelor şi a simbolurilor extraordinară”, a precizat Nicolae Moraru, primarul localitatii Pietrari. Manifestarea a început cu parada portului popular, la ora 10.00, apoi toţi cei prezenţi s-au prins în tradiţionala horă a purtătorilor de costume. A fost organizat şi un concurs al creatoarelor populare de costume şi de ţesături de interior. Cele mai inspirate şi dibace creatoare de costume şi ţesături de interior au fost premiate de către administraţia locală, care, astfel, duce mai departe un vechi obicei din preajma sărbătorilor pascale împământenit în Oltenia.

Astăzi, alături de Consiliul Judeţean Vâlcea şi colegii parlamentari ai Partidului Social Democrat, am răspuns invitaţiei domnului primar al comunei Pietrari, de a participa la Sărbătoarea portului popular vâlcean „Hora costumelor” aflată la cea de-a 46-a ediţie. Mulţumim pentru invitaţie şi felicitări pentru organizare! – a declarat senatorul PSD, Bogdan Matei, prezent la eveniment, alaturi de deputatii PSD Eugen Neata, Vasile Cocos si Stefan Ovidiu Popa.