Metoda clasica si toxica: sora controleaza la stat, sotul si fratele ofera consultanta in privat

Metoda clasica si toxica: sora controleaza la stat, sotul si fratele ofera consultanta in privat. Cristina Stefan, sefa inspectiei fiscale din ANAF, e investigata de ANI la avere, pentru conflict de interese si incompatibilitate. Fratele e investigat de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Din televizor o voce imi repeta obsesiv ca Romania functioneaza cu taxele mele

Cristina Stefan este director executiv Inspectie Fiscala al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti (DRFP), directia din cadrul ANAF unde se stabilesc toate controalele facute de Fisc la firmele din Bucuresti si Ilfov unde este cantonata aproximativ jumatate din economia Romaniei. Ca bonus aceleiasi directii ii sunt subordinate Vama Bucuresti si Directia Contribuabili Mijlocii.

Atat sotul sau, Adrian Clondir, dar si fratele sau Ionut Stefan, detin fiecare cate doua firme de consultanta fiscala si acorda consiliere unor firme private fie pentru returnari gigantice de TVA fie pentru alte probleme pe care respectivele firme le au cu organele de control fiscal. DIICOT a demarat o ancheta oficiala, in care il suspecteaza pe fratele Cristinei Stefan de evaziune fiscala si spalare de bani alaturi de o serie de companii off-shore si de niste cetateni straini. La randul ei ANI o investigheaza chiar pe Cristina Stefan la avere dar si pentru conflict de interese si incompatibilitate. Culmea este ca, sefa din ANAF a incasat oficial cel putin 30.000 de Euro dintr-o chirie a unui apartament inchiriat tocmai unei firme a fratelui ei pe care l-a mai imprumutat de-a lungul anilor cu diverse sume de bani.

In ciuda insistentelor mele pentru niste raspunsuri oficiale atat ANAF cat si Cristina Stefan dar si OMV Petrom au ales sa nu ofere nici un raspuns desi le-am oferit un ragaz de mai bine de doua saptamani. In tot acest timp, pe tv ruleaza inca reclama ANAF in care ni se spune ca suntem buni romani daca ne platim taxele si ca “Romania functioneaza cu taxele tale”.

Toate controalele pe care Fiscul le face in Bucuresti sunt decise si supervizate de catre o singura persoana. Si aceasta nu se numeste nici Gelu Diaconu, seful ANAF, cel cu hotelul detinut de sotie si de o firma off-shore si unde nu mi s-a dat bon fiscal pentru o apa si o cafea, nici Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finantelor publice cel care s-a poticnit in implementarea bacsisului desi detine un restaurant spaniol evident pe numele unor apropiati. Controalele la nivelul Bucurestiului si Ilfovului, unde se desfasoara jumatate din activitatea economica a Romaniei, trec prin pixul unei doamne anonime dar care este de fapt mogulul nevazut al Fiscului: Cristina Stefan, sefa adjuncta a Inspectiei Fiscale din cadrul DGRFP Bucuresti.

Cristina Stefan controleaza. Sotul si fratele consiliaza

De la Dragonul Rosu pana la vaste retele de evaziune fiscala din legume fructe de exemplu, toate controalele sunt decise de Cristina Stefan a carei familie iubeste atat de mult fiscalitatea incat s-a decis sa o imbratiseze si in viata privata. Astfel sotul acesteia este membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania (CCFR) dar detine conform datelor de la Registrul Comertului doua firme de contabilitate: Montocont SRL si Euroconsulting SRL. Cele doua firme isi au sediul in Targoviste dar clientii sotului sefei ANAF pentru care el presteaza serviciile de consultanta fiscala sunt din Bucuresti fiind beneficiari ai unor sume importante din rambursari de TVA, atribuite, cum altfel, de catre subordonati de-ai sotiei.

Insa partea spectaculoasa vine mai mult din partea fratelui Cristinei Stefan, Ionut Stefan, un fost inspector fiscal si fost coleg de echipa dar si de grupa la facultate cu un alt nume celebru din Antifrauda din ANAF, Claudiu Codrea despre care am mai scris aici legat de protectia unei intregi retele de evaziune fiscala din legume-fructe.

Conform datelor de la Registrul Comertului, Ionut Stefan detine doua firme de contabilitate – Eurocont Statement SRL si Euro Tax Consulting SRL – si mai are si un PFA pe care presteaza tot servicii de consultanta fiscala.

Momentan site-ul www.eurocont.ro al uneia din firmele lui Ionut Stefan este in constructie dar cand functiona sustinea senin ca ofera asistenta in cadrul controalelor fiscale!

Si acum sa prezentam schema prin care cateva milioane de euro din conturile celei mai mari companii din Romania, OMV Petrom, se scurg sub forma unor contracte de consultanta in conturile a doua firme off-shore din Isle of Man respective Malta , Madison Advisors Ltd si CII Group International Ltd, ale caror filiale din Romania – Madison Advisors Ltd Sucursala Bucuresti si Consulting Interim Management Investment Partners SRL – incheie la randul lor contracte de consultanta cu o serie de persoane fizice romane sau straine: Wolfgang Sandro Reiner Amann, Ricarda Gwen Konig, Pajam Sobhani, Carstem Wilhelm Schlau, Hearald Zetzsche etcetc

Conform actelor pe care le-am consultat – declaratia 390 recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare ale OMV Petrom pe anii 2011 si 2012 – aceasta companie a incheiat o serie de contracte in perioada respectiva cu cele doua companii off-shore din Malta si Isle of Man: Madison Advisors Ltd si CII Group International Ltd. Conform declaratiilor 390 ale filialelor celor doua companii off-shore din Romania Madison Advisors Ltd Sucursala Bucuresti si Consulting Interim Management Investment Partners SRL, pe care le-am consultat, acestea au incheiat in aceeasi perioada contracte de livrari servicii catre companiile mama dar si achizitii de servicii tot de consultanta de la diverse persoane fizice fie de la PFA-urile detinute de catre acestea.

Conform datelor de la Registrul Comertului, majoritatea covarsitoare a PFA-urilor detinute de aceste persoane fizice, inclusiv acestea, isi au sediul la aceeasi adresa din hotelul Marriot: Calea 13 Septembrie nr 90: Schlau Carsten Wilhelm Persoana Fizica, Sobhani R.Pajam Persoana Fizica Autorizata, Sobhani Pajam Persoana Fizica Autorizata, Zetzsche Harald Persoana Fizica Autorizata, Zetzsche R. Harald Persoana Fizica Autorizata etc. O simpla cautare dupa numele de mai sus nu releva ca acestea ar fi niste somitati in acordarea vreunui fel de consultanta, existand suspiciunea ca sunt doar niste paravane. In ciuda acestui lucru, aceste persoane au scos din Romania, conform datelor din declaratiile 394 ale fiecarui PFA enumerat mai sus , aproximativ 4 milioane de euro pentru servicii de consultanta fie necalcand niciodata in Romania, fie au petrecut doar cateva zile in Romania.

Conform datelor din aceeasi declaratii 390, cele doua sucursale din Romania ale companiilor off-shore au avut relatii contractuale doar cu companiile mama si cu nici o alta entitate juridica din Romania sau din strainatate.

In tot acest timp, cele doua firme ale fratelui sefei de la ANAF au oferit consultanta fiscala sucursalelor din Romania ale celor doua companii off-shore, ba mai mult a intervenit pentru returnarea unor TVA-uri de ordinul a milioanelor de lei catre cele doua companii. Oficial, sefa din ANAF nu are nici o legatura cu toata aceasta schema in care este implicat fratele sau insa surse din piata fiscalitatii acuza ca Ionut Stefan, ofera in realitate, protectie in fata organelor de control fiscal, prin sora sa Cristina Stefan care este banuita ca a facut trafic de influenta in vederea rambursarii aprobarii rambursarilor si a incasarii de TVA-ului de catre cele doua sucursale ale companiilor off-shore.

Sora incaseaza chirie de la firma fratelui pe care il mai si imprumuta cu bani

Conform declaratiei sale de avere din anul 2013, Cristina Stefan a incasat in anul precedent o chirie de 41.468 lei de apartamentul sau din strada Doicesti nr 6 din sectorul 3 din Bucuresti. Conform datelor de la Registrul Comertului, firma Eurocont Statement SRL a avut un punct de lucru in perioada respectiva tocmai pe strada Doicesti nr.6, in apartamentul surorii sale.

Mai mult, in declaratia de avere din anul precedent Cristina Stefan incasase direct de la fratele sau Ionut Stefan o chirie de 42.240 lei, fara sa mentioneze pentru ce proprietate imobiliara. O suma similara incasase sefa din ANAF tot de la fratele sau pentru apartamentul din strada Doicesti nr. 6 aceeasi suma.

Practic cel putin trei ani la rand Cristina Stefan a incasat 125.948 (aproximativ 30.000 Euro) de la fratele sau in timp ce acesta isi desfasura activitatea de consultanta fiscala pentru o serie de firme acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani, in timp ce el, la randul lui, este acuzat de aceeasi procurori DIICOT de aceleasi capete de acuzare.

Tot in aceleasi declaratii de avere, Cristina Stefan a precizat ca l-a imprumutat in 2011 cu 35.000 de Euro pe fratele sau.

Conform ultimei sale declaratii de avere din 2014, Cristina Stefan detine impreuna cu sotul sau un teren de 8.800 metri patrati in Calarasi, 3 apartamente in Bucuresti, conturi de 166.000 lei si 27.100 Euro, un Ford Mondeo, datorii de 27.900 Euro. Veniturile acesteia in 2013 au fost de 74.100 lei iar al sotului acesteia de 77.284.

Curtea de Conturi constata nereguli, DIICOT demareaza o ancheta pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Schema descrisa mai sus a functionat ca unsa in anii 2011-2012 iar milioane de lei s-au scurs din conturile OMV Petrom catre cele doua companii off-shore si ulterior catre filialele lor din Romania pentru ca, in final, banii sa ajunga sa fie retrasi de persoanele fizice mentionate mai sus sau de PFA-urile infiintate de acestia. Pe fir intra prima data Curtea de Conturi care constanta o serie de nereguli in raportul nr. 27770/15.03.2013 si ulterior inclusiv structura centrala a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) care intocmeste dosarul nr. 311/D/P/2012.

Intr-o adresa din 11.03.2013 semnata de Codrut Olaru, procuror sef de directie in DIICOT, catre Camera de Conturi Bucuresti i se solicita acesteia datele pe care le detine referitoare la urmatoarele firme si persoane fizice pe care le ancheteaza pentru “evaziune fiscala si spalare de bani”: Euro Tax Consulting SRL si Eurocont Statement SRL (ambele detinute de Ionut Stefan), Madison Advisors Ltd Ramsey Isle of Man – Sucursala Bucuresti si Consulting Interim Management Investment Partners SRL dar si Schlau Carsten Wilhelm, Sobhani R. Pajam si Zetzsche R. Harald.

Anterior controlul Curtii de Conturi constatase grave nereguli in activitatea celor doua filiale ale off-shore-urilor dar si a fratelui Cristinei Stefan.

Suspiciunile au venit in urma faptului ca ANAF nua verificat realitatea prestarilor de servicii ale persoanelor fizice catre sucursalelor off-shore-urilor dar si din faptul ca OMV Petrom a trebuit sa cumpere respectivele servicii de consultanta de la off-shore-uri din Malta si Isle of Man desi respectiva consultanta este prestata in Romania. Mai mult pe baza facturilor emise pentru aceste servicii, fratele Cristinei Stefan a solicitat si primit rambursari de TVA de ordinul a milioane de lei.

In urma controlului realizat, concluziile inspectorilor Curtii de Conturi au confirmat faptul ca 4 dintre clientii celor doua firme de contabilitate ale fratelui isi depun toate documentele la sediul ANAF unde isi desfasoara activitatea tocmai sora acestuia. Mai mult, aceeasi inspectori confirma faptul ca Madison Advisory Ltd Ramsey Isle of Man Sucursala Bucuresti a depus “un numar total de 21 de deconturi de TVA pentru perioada februarie 2010 -octombrie 2011, suma solicitata fiind de 3.319.316 lei iar persoana care raspunde de conducerea contabilitatii este Eurocont Statement SRL (firma detinuta si administrata de Ionut Stefan).”.

Tot din raportul Curtii de Conturi reiese ca aceeasi firma a fratelui sefei ANAF, Eurocont Statement SRL, a asigurat contabilitatea si firmei Consulting Interim Management Partners SRL care “a depus un numar de 13 deconturi de TVA pentru perioada septembrie 2011-octombrie 2012, suma solicitata fiind de 2.832.050 lei”.

Firmele fratelui sefei controlului fiscal pe Bucuresti au mai nasit si alte returnari de TVA cu cantec insa asupra acestora ma voi opri intr-o ancheta viitoare.

Surse din cadrul Administratiilor Fiscale din subordinea Cristinei Stefan vorbesc de faptul ca fratele acesteia se prezenta personal si facea presiuni asupra angajatilor acestora pentru returnarile de TVA catre sucursalele celor doua companii off-shore dar si pentru alte masuri menite sa urgenteze procedurile fiscale pentru returnarea de TVA sau alte formalitati fiscale.

Pe langa implicarea in schema prin care s-au scurs cateva milioane de euro de la OMV Petrom catre niste “consultanti” straini dar si pe langa consultanta fiscala oferita de fratele Cristinei Stefan, inspectorii Curtii de Conturi au mai confirmat si faptul ca acesta s-a optimizat fiscal prin neplata tuturor taxelor catre bugetul de stat al Romaniei:” Se confirma faptul ca Stefan S. Ionut – Consultant Fiscal figureaza ca si furnizor de servicii al Euro Tax Consulting SRL si Eurocont Statement SRL. Referitor la frauda fiscal generate de diminuarea profitului impozabil si, in mod implicit, a dividendului, precizam faptul ca acest lucru nu este sanctionat de prevederile legale in materie. Aceasta reprezinta o practica preluata de la marile corporatii care prefera sa-si plateasca proprii angajati cu sume infima, partea consistenta fiind platita catre persoanele fizice autorizate apartinand acelorasi angajati. Scopul urmarit este acela de diminuare a platii contributiilor aferente drepturilor de natura salariala”.

ANI o investigheaza de doi ani pe Cristina Stefan la avere, conflict de interese si imcompatibilitati

La mai bine de doi de la declansarea investigatiei oficiale, Agentia Nationala de Integritate (ANI) mi-a raspuns ca inca nua definitivat investigatia in cee ace priveste averea dar si posibilul conflict de interese si regimul incompatibilitatilor in ceea ce o priveste pe Cristina Stefan. “ Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistrata la Agenție sub nr.25536/G/II/26.06.2015, privind pe CRISTINA ȘTEFAN, director executiv adjunct Inspecția Fiscala din cadrul Directiei Generale a Finanțelor Publice a Municipiului Bucuresti, va facem cunoscut ca evaluarea averii, a respectarii regimului juridic al conflictelor de interese si al incompatibilitatilor, nu a fost finalizata”, se arata intr-un raspuns al ANI catre subsemnatul.

ANI nu a precizat insa de ce investigatia demarata la adresa Cristinei Stefan dureaza de mai bine de doi ani de cand a fost sesizata in legatura cu aspect legate de averea sa nejustificata, de posibilul conflict de interese in care s-ar afla – Directia din ANAF condusa de Cristina Stefan controland pe de o parte firmele iar de cealalta parte sotul si fratele consiliind fiscal firmele controlate chiar de catre Cristina Stefan – si u in ultimul rand posibilul regim de incompatibilitate in care s-ar afla aceeasi sefa a Inspectiei Fiscale pe Bucuresti si judetul Ilfov, adica pe jumate din economia Romaniei.

ANAF si Cristina Stefan nu comenteaza. La fel si OMV Petrom

Le-am trimis o serie de intrebari atat conducerii ANAF dar si Cristinei Stefan in care le solicitam un punct de vedere referitor la conflictul de interese in care se afla sefa Inspectiei Fiscale pe Bucuresti si Ilfov, legat de concluziile Curtii de Conturi referitor la activitatea fratelui acesteia, de ancheta oficiala demarata de DIICOT impotriva firmelor aceluiasi frate, ce controale a facut ANAF si directia condusa de Cristina Stefan la firmele unde Ionut Stefan oferea consultanta fiscala inclusiv pe returnarea a catorva milioane de lei sub forma de TVA, daca au cunostinta ca sora sa-si fi ajutat in vreun fel fratele in afacerile acestuia de consultanta fiscala etc etc.

In ciuda insistentelor mele si a scurgerii a mai bine de doua saptamani de la trimiterea acestor intrebari, nici ANAF si nici Cristina Stefan nu au oferit nici un fel de raspuns.

Aceeasi pozitie a avut-o si OMV Petrom al carui departament de comunicare nu mi-a oferit nici un fel de raspuns referitor la o serie de intrebari legate de implicarea celor doi subcontractori ai companiei in posibile activitati de evaziune fiscala si spalare de bani impreuna cu fratele sefei Inspectiei Fiscale pe Bucuresti si Ilfov.

vezi toate articolele de Stelian Negrea – voxpublica.realitatea.net

02 Jul 2015 la 09:57 5 comentarii 4587 vizualizari.