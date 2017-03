Primarul din Tomşani, Dumitru Pearcu, va realiza o asociaţie cu alţi doi edili şefi pentru a accesa fonduri pentru dezvoltare

Zilele trecute, primarul comunei Tomşani, Dumitru Pearcu, a precizat că va realiza o asociaţie cu primarii Nicolae Moraru, din Pietrari şi Toma Peştereanu, din Costeşti, pentru a putea împreună să acceseze fonduri pentru dezvoltare. „Am decis toţi primarii din zona Horezu, să facem Asociaţia «Ţinutul Brâncovenilor», pentru a pune în valoare potenţialul acesta. Zona noastră e binecuvântată de Dumnezeu şi, de aceea, trebuie să ne unim pentru a face ceva frumos pentru oameni. În momentul de faţă beneficiază 98% de alimentare cu apă, de canalizare în jur de 80% deoarece sunt anumite zone unde nu se poate face canalizarea şi de aceea procentul este mai mic. Cetăţenii comunei beneficiază de toate utilităţile necesare unei comunităţi şi simt că au un nivel de trai ridicat, adică minimul necesar pentru o familie care locuieşte în mediul rural, exact ca cei din mediul urban. Toate instituţiile au încălzire centrală, au toalete, apă curentă. În fiecare sat există o bibliotecă. În satul Bogdăneşti am făcut o bibliotecă „Artur Silvestri” denumită aşa după numele unui mare scriitor care a murit şi în memoria lui familia ne-a donat un număr de 3000 de volume şi ceva mobilier. Vin copii şi chiar oameni de toate vârstele şi împrumută cărţi de la această bibliotecă. Există şi calculatoare la care pot comunica cu rudele lor din străinătate, elevii îşi pot lua referate pentru şcoală. Pe această cale doresc să le mulţumesc consilierilor locali, personalului primăriei care s-a specializat fiecare în domeniul lui de activitate şi pot să vă spun că au devenit adevăraţi profesionişti în domeniul în care lucrează. Orice cetăţean vine la noi este servit imediat şi pleacă mulţumit de la noi. Probabil şi longevitatea mea în această funcţie a avut un rol important, oamenii care au fost cu mine, oamenii care au fost aproape de mine, cei care au făcut ceva pentru comunitate şi fac în continuare. Am consilieri locali care cunosc mai bine decât mine comuna, ce probleme există în sat. Eu nu am timpul necesar pentru a merge peste tot însă am mare noroc cu ei pentru că mă informează pentru orice problemă. Locuitorii comunei noastre sunt de o calitate deosebită, oameni cu cultură, cunosc foarte bine politică. Ideile lor sunt dintre cele mai bune şi tot timpul trebuie luate în calcul, indiferent ce pregătire au şi ce au făcut în viaţa lor. Eu mă simt foarte mândru pentru că sunt în fruntea comunei, sunt satisfăcut pentru tot ce am realizat în această perioadă”, a mai spus primarul Dumitru Pearcu.