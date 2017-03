Presedintele CJ sustine alocarea, in regim de URGENTA, de fonduri guvernamentale pentru Sirineasa

Presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, este prezent zilnic in localitatile valcene pentru a vedea la fata locului problemele cu care se confrunta administratiile publice locale. Sambata, 18 martie, seful CJ s-a aflat la Sirineasa.

Luni voi face demersuri pentru alocarea in regim de urgenta de fonduri guvernamentale intrucat torentul Harasa poate genera grave probleme in Sirineasa! Am inaintat si fostei guvernari solicitari pentru mai multe zone din judet pentru rezolvarea unor situatii de reala urgenta! – a spus Constantin Radulescu.