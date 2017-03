Consiliul judetean Valcea, Spitalul de Urgenta si parlamentarii PSD, front comun in vederea accesarii de fonduri pentru unitatea medicala! Sefii celor doua institutii, deputatii si senatorii Partidului Social Democrat s-au intalnit la sediul spitalului pentru a identifica solutii pe care le vor inainta ulterior parlamentului si guvernului, in asa fel incat sa se poata achizitiona aparatura medicala moderna pentru toate sectiile unitatii medicale. Presedintele Consiliului Judetean Constantin Radulescu le-a transmis celor prezenti sa sporeasca si efectivul de paza de la spital, in urma unor colaborari cu Jandarmeria, Politia Municipala si Politia Locala – conform vtv.ro

Stiri cu subiect similar: