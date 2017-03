Primarul Constantin Cîrstina implementează cu succes strategia de dezvoltare a comunei Orleşti

Anul trecut, primarul liberal al comunei Orleşti, Constantin Cîrstina, a reuşit elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii, strategie care are incluse o serie de proiecte pentru mandatul 2016-2020. Proiectele incluse în strategia de dezvoltare sunt fie în derulare, fie vor fi demarate în următorii ani. Astfel, printre investiţii se află modernizarea prin betonare a drumurilor de exploaţie agricolă Scaioşi-Lunca, Cireşului-Aureşti cu pod peste pârâul Nisipoasa; Saraolu – Crisasca – Crucile Slavului şi Sureşti – Lac (Dealul Fişcălia), etc. Tot printre proiectele de dezvoltare a comunei se numără şi extinderea reţelei de apă şi canalizare, dar şi modernizarea centrului civic, acţiune care a început încă de anul trecut în Orleşti. Alte proiecte incluse în strategia de dezvoltare a Orleştiului sunt: modernizarea Şcolii Gimnaziale Orleşti; înfiinţarea unui centru multifuncţional (cămin de bătrâni în curtea Parohiei Orleştii de Sus, fosta şcoală generală cu clasele I-IV); amenajarea trotuarelor şi modernizarea şanţurilor pe toată lungimea drumului judeţean între Zăvideni şi Scundu; continuarea asfaltării străzilor nemodernizate; finalizarea lucrărilor la biserica din satul Scaioşi şi modernizarea iluminatului public. Primarul Constantin Cîrstina a avut ambiţia ca clădirea care adăposteşte Căminul Cultural să fie reabilitată şi chiar extinsă, reuşind în câţiva ani, doar cu bani din bugetul local, să o pună la punct. Acum, căminul are 500 de locuri, balcon amenajat, bucătărie utilată cu toate cele necesare pentru pregătirea mâncării, grupuri sanitare, mobilier, cele necesare aranjării spaţiului pentru o nuntă, un botez sau orice altă petrecere. Extinderea căminului cultural a adus un spaţiu verde de poveste, cu alei pietonale, un foişor, astfel încât oamenii din localitate să aibă şi un loc în aer liber unde să sărbătorească evenimentele de familie. De altfel, gândul primarului Constantin Cîrstina a fost tot timpul ca administraţia locală să investească în sport, cultură, în tineri, în tot ceea ce înseamnă activitatea religioasă, culturală şi de asistenţă socială în comună.