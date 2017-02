Annabella intră în forţă pe PIAŢA EXTERNĂ! EximBank asigură exporturile Annabella Fabrica de Conserve Râureni în Belarus

București, 21 februarie 2017 – EximBank a emis pentru compania Annabella Fabrica de Conserve Râureni, unul dintre cei mai importanți producători români de conserve din fructe şi legume, o poliță de asigurare în numele și contul statului român care protejează societatea împotriva riscului de neplată pentru un volum al exporturilor de 50.000 de euro în Belarus.

”Suntem la a doua colaborare de acest tip cu Annabella Fabrica de Conserve Râureni și, chiar dacă nu vorbim despre volume foarte mari, cred că este foarte important semnalul pe care îl transmit aceste tranzacții: tot mai mulți exportatori români își deschid apetitul și pentru alte piețe decât cele ale Uniunii Europene, care aduc profituri ridicate, dar sunt mai riscante comparativ cu spațiul european, iar EximBank poate răspunde nevoii de protecție față de riscurile comerciale sau politice internationale oferind produse care minimizează consistent aceste riscuri. Din punctul nostru de vedere, pachetul de asigurări pe care îl putem oferi în numele și contul statului român este extraordinar pentru companiiile care vor să iasă pe alte piețe sau să intre în relații comerciale cu parteneri noi, atât datorită siguranței oferite, cât și din perspectiva accesării de credite, asigurările putând fi cesionate în favoarea băncilor finanțatoare pentru completarea mix-ului de garanții”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

În urma încheierii acestei polițe de asigurare, Annabella Fabrica de Conserve Râureni are siguranţa încasării a 85% din valoarea mărfurilor pe care urmează să le livreze către partenerul său comercial din Belarus. Utilizând asigurările emise de EximBank, compania are garanția unei prezențe susținute pe piața țintă, dezvoltându-și afacerile cu noi parteneri și noi contracte de export, în condiții de continuitate a activității locale.

”Cred că pentru un producător român nu poate să fie o satisfacție mai mare decât faptul că brandul companiei sale a ajuns la performanța de a avea vizibilitate pe întregul mapamond. Am ajuns aici pentru că am schimbat, ne-am adaptat, creăm și inovăm, dar fără să uităm cea mai de preț valoare: să păstrăm calitatea produselor pentru care suntem recunoscuți. Avem peste 150 de sortimente diferite care ajung astăzi în 22 de țări de pe patru continente. Am reușit să creștem ponderea exporturilor la 20% din totalul vânzărilor și ne dorim să continuăm să ne consolidăm prezența în afara țării, mai ales că avem la dispoziție și instrumente financiare care ne permit să facem acest lucru în condiții mult mai sigure, așa cum sunt asigurările emise de EximBank”, a spus Dan Mutu, directorul general al Annabella.

Despre Annabella Fabrica de Conserve Râureni

Compania este parte a grupului Annabella – fondat de Dorina şi Dan Mutu din Râmnicu Vâlcea – care, pe lângă rețeaua de magazine Annabella, include și SC Agro Holding Annabella SRL, SC Sere SRL, SC A.F.C.R. LOGISTIC SRL și SC Fralvil SA. Povestea celor doi antreprenori – care figurează în topul celor mai mari antreprenori din comerţul alimentar local după cifra de afaceri – începe în 1994, când au deschis primul magazin propriu. Ulterior, cei doi s-au extins atât în retail, cât şi în producţie, prin achizitia în 2008, a fabricii de conserve Râureni. Aici, după învestiții de 5 milioane de euro, se produc în prezent peste 150 sortimente diferite (dulceţuri, gemuri, compoturi, pastă tomate, sirop, sucuri naturale de fructe, produse wellness și produse pentru HORECA), fiind totodată unul din cei mai mari producatori de sucuri concentrate de fructe din țară. Râureni începe să devină un brand românesc din ce în ce mai cunoscut peste hotare, cu exporturi în SUA, Canada, Australia și mai ales țările UE (Marea Britanie, Italia, Spania etc). Este și furnizor pentru Unilever și McDonald’s, pe anumite sortimente de produse.

Grupul Annabella numără peste 1.500 de angajați și a avut o cifră de afaceri de 72 de milioane de euro în 2015.