TEPE PE BANDA RULANTA date de fostul director BRD Valcea, Constantin Georgescu! 

Din ciclul „Tot păgubiţii sunt vinovaţi!” – Fostul director BRD Costi Georgescu are tupeul să îşi ameninţe… victimele?!

Am declanşat o amplă anchetă de presă despre membrii familiei fostului director al BRD Groupe Societe Generale la nivelul judeţului Vâlcea, Constantin Georgescu, după ce aceştia au păgubit zeci de familii, firme, C.A.R.-uri, depozite de produse farmaceutice şi chiar bugetul local al celui de al doilea municipiu al Vâlcii, Drăgăşani, ai cărui cetăţeni sunt din păcate. Dar, aşa cum am arătat în ediţiile anterioare ale ziarului nostru, tentaculele caracatiţei Constantin, Denisa şi fiul lor Paul George Georgescu s-au extins şi au făcut victime şi în judeţele vecine Vâlcii, dar chiar şi în Bucureşti.

Victorie a Primăriei Drăgăşani împotriva familiei Georgescu!

Şi că tot am amintit de Primăria Drăgăşani şi de bugetul celui de al doilea mare mediu urban al judeţului nostru, ne propunem să începem al treilea episod al anchetei noastre jurnalistice despre familia Georgescu, prin a vă aduce în sfârşit şi o veste bună despre acest subiect, anume: câştigarea procesului de către primăria condusă de primarul social-democrat Cristian Nedelcu cu aceşti indivizi, în vederea recuperării creanţelor datorate de aceştia la bugetul local. Astfel, în ediţia din data de 18 noiembrie 2016 a ziarului nostru, făceam vorbire despre faptul că la primăria Drăgășani, familia fostului director al BRD Vâlcea, Constantin Georgescu, prin intermediul firmei Geofarm, pe care o dețin, datora la data de 02.10.2014, atunci când noi am reușit să intrăm în posesia unui document oficial constând dintr-o cerere de admitere a creanței formulată de această instituție publică drăgășeneană, prin primarul Cristian Nedelcu, către Tribunalul Vâlcea – Secția a II-a Civilă, document pe care îl publicăm în fotocopie în prezentul material de presă, suma totală de 89.462 de lei RON, sumă care la data apariției prezentei anchete mediatice vă imaginați că s-a majorat consistent. Detaliat, firma familiei Georgescu datora în urmă cu doi ani, municipalității, la Bugetul Local, următoarele: impozit pe mijloace de transport pentru persoane juridice = 5.877 lei RON; impozit pe clădiri pentru persoane juridice = 79.515 lei RON; taxe firme pentru persoane juridice = 165 lei RON; impozite pe terenuri pentru persoane juridice = 114 lei RON; concesiuni și închirieri = 3.791 lei RON. Ei bine, între timp, s-a obţinut o nouă victorie în instanţă împotriva acestor indivizi. Astfel, în dosarul nr. 2501/90/2014 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, în care Municipiul Drăgăşani avea calitatea de pârât reclamant, iar s.c. Geofarm s.r.l. reprezentată prin administrator special Georgescu Denisa, aparată de avocat Bogdan Rădulescu, avea calitatea de reclamant pârât, având ca obiect anularea actului administrativ casat cu rejudecare, la data de 11.11.2016, secţia a II Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, a remis hotărârea cu numărul 1497, prin care a dispus admiterea cererii principale şi rezilierea contractului de concesiune nr. 7814 din 30.05.2001, încheiat între Primăria Municipiului Drăgăşani şi s.c. Top Tel s.r.l. (actualmente s.c. Geofarm s.r.l.) şi a respins cererea reconvenţională ca neîntemeiată. Şi pentru că tot am vorbit de acest nou proces câştigat în defavoarea familiei Georgescu, trebuie să vă mai informăm un lucru ce s-a întâmplat de la debutul anchetei noastre jurnalistice încoace. Astfel, la scurt timp după publicarea primului episod din data de 18 noiembrie a.c., aşadar după ce se pronunţase şi această sentinţă, total în necunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte faptul că toate procesele sunt publice şi deci aceste informaţii se regăsesc printr-o simplă căutare pe internet, Denisa Georgescu a mers la una dintre juristele primăriei Municipiului Drăgăşani, pe nume Mariana Mihalache, şi a bălăcărit-o în fel şi chip, spunându-i că va alerta DNA-ul şi îl va asmuţi pe capul bietei juriste, supărată fiind nevoie mare că aceasta ne-a dat nouă copii după documentele din primărie spre a le publica. Menţionăm că femeia nu are absolut nici o vină, noi nici măcar din vedere nu o cunoaştem şi, cum spuneam, toate procesele sunt publice şi, în baza legii 544, orice cetăţean, darămite un ziarist are acces la informaţii cu caracter public. Aceasta a fost prima dovadă de disperare dată de familia Georgescu, care iată a ajuns, culmea, să tragă tot ei la răspundere pe cei pe care i-au păgubit.

Cetăţeanul de onoare al Drăgăşaniului, Valerian Dinculescu, ameninţat cu blesteme la mormântul surorii…

A doua astfel de atitudine demonică, a fost vizita făcută la cabinetul doctorului Valerian Dinculescu, chiar vineri, 13 ianuarie a.c., prilej cu care, aşa cum ne-a povestit chiar doctorul, cetăţean emerit al municipiului Drăgăşani, Denisa Georgescu – iată, tot ea – ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva aceasta este cea care a orchestrat toate aceste ţepe despre care vorbim de ceva timp, i-a adresat nişte vorbe care l-au tulburat din cale afară pe septuagenarul drăgăşenean, atât de tare că aproape ratase o participare la evenimentele culturale deosebite prilejuite la nivelul urbei vinului de către comemroarea zilei de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu, printre care: “A venit la mine şi m-a tulburat rău să ştiţi. Mi-a spus că se va duce la mormântul surorii mele şi mă va blestema acolo, pe mine şi pe familia mea, pentru tot răul pe care noi i l-am pricinuit familiei ei. Aceştia sunt oamenii. Eu vreau să încerc să uit acest eveniment neplăcut. Dar să vii să îmi strigi tot tu mie astfel de lucruri, după ce fiul meu te-a girat şi i se opreşte acum aproape o sută de euro lunar dintr-un salariu de nimic pe care îl are un medic şcolar, este chiar de neconceput. Păi, tot noi suntem de vină? Tot noi le-am făcut lor rău? Dar ei nouă oare ce ne-au făcut? Cumva, prea mult bine, că plătim pentru ei?!”, întreabă Petrut Dinculescu, cel care, pe lângă etatea sa, pe lângă o carieră medicală şi una culturală care a redefinit existenţa seculară a celui de al doilea municipiu vâlcean, mai este, graţie demersurilor trustului nostru de presă, şi singurul membru al comunităţii drăgăşenene decorat cu distincţia de cetăţean de onoare al municipiului Drăgăşani şi, ca să punem definitiv bomboana pe coliva imaginii familiei Georgescu, doctorul Valerian Dinculescu mai este şi rudă cu familia Georgescu, aşa cum arătam şi în ediţia din 18 noiembrie a.t. a ziarului nostru, fiul cetăţeanului de onoare al Drăgăşaniului, doctorul Petruţ Dinculescu, cel care l-a girat pe fiul familiei Georgescu, George Paul Georgescu, pentru un împrumut la banca pe care o conducea atunci nimeni altul decât tatăl acestuia din urmă, Constantin Georgescu, pentru suma de 60.000 de lei, medicului şcolar drăgăşenean impunându-i-se acum plata sumei de 31.200 de lei noi, este chiar văr din fraţi cu acest Constantin Georgescu.

A avut tupeul să îi spună lui Vali Nicolae să nu se mai plângă că şi-a vândut apartamentul din cauza lui, că şi aşa are destulă avere

Trebuie să vă mai informăm ceva şi despre foarte cunoscutul om de afaceri drăgăşenean Vali Nicolae, care după ce a auzit cât tupeu are Denisa Georgescu să îi ameninţe şi să îi ofenseze pe cei pe care ea sau familia ei i-au păgubit în stil demonic, ne-a povestit o întâmplare similară şi în ceea ce îl priveşte pe dumnealui: “Domnule, eu i-am solicitat cu ceva timp în urmă, să fie vreun an, o întâlnire acestui Constantin Georgescu. I-am spus să aleagă el un loc public, unde vrea, dacă îi este teamă că i-aş face vreun rău pentru ceea ce mi-a făcut. A ales localul Karma din Drăgăşani. M-am dus, am discutat. Eram doar eu şi cu el… L-am întrebat ce are de gând, căci a trecut atâta timp şi este vorba despre o groază de bani. Am încheiat prin a-i adresa o întrebare, zic eu de foarte mult bun simţ, anume dacă este bine că am ajuns să îmi vând apartamentul ca să îmi acopăr nişte găuri după ţeapa pe care mi-a dat-o el şi familia lui. Ştiţi ce mi-a răspuns: “Lasă bă, nu ţi-ajunge câte ţi-ai făcut?”. Domnule, mi s-a urcat sângele la cap şi am plecat pentru că îl omoram şi mă duceam în puşcărie. Dar cum sunt un om cu capul pe umeri, m-am controlat la timp! Auzi ce răspuns la el. Păi ce dacă mi-am făcut, domnule? Mi-am făcut averea furând de la alţii, cum a făcut el furând de la mine? Dacă am muncit şi am case şi bani, păi asta înseamnă că trebuie să îi dau lui? Domnule dacă vreau să dau nişte bani degeaba, mă duc la un om amărât şi îi dau de pomană. Dar nu să fiu păcălit de un astfel de individ. Şi am auzit că l-aţi sunat pe doctorul Valerian Dinculescu de faţă cu mine şi a spus ce i-a făcut nevasta lui Georgescu… Doamne sfinte, păi dar aşa am ajuns în ţara asta?”, spune Vali Nicolae, patronul s.c. Metal Mixt s.r.l. Drăgăşani. Vă reamintim şi povestea acestui om de afaceri drăgăşenean, publicată în ediţia din 18 noiembrie a.t., mai detaliat: În calitatea sa de prosper om de afaceri drăgășenean, patronul fierăriei din centrul orașului, S.C. METAL MIXT S.R.L. Drăgășani, a fost păgubit cu suma de 500.000 lei noi (5 miliarde de lei vechi): ”Eu am vrut să cumpăr fostul spațiu pe care îl avea pizeria TOP TEL, la drumul principal, pe Bulevardul Tudor Vladimirescu din Drăgășani, spațiu care ulterior a fost transformat în farmacie de către soția lui Constantin Georgescu, Denisa Georgescu aici funcționând o bună bucată de timp Farmacia Geofarm. Familia mea deține farmacia s.c. ELINOT s.r.l. Și am vrut să intru în posesia acelui spațiu de peste 40 mp și al unei garsoniere în imediata vecinătate de cam tot atâția metri pătrați plus un surplus de 20 mp cu care ei s-au extins se pare ilegal în domeniul public. Mi-au ascuns acest lucru, fapt pentru care nici nu aș fi putut cumpăra legal vreodată acel spațiu. I-am dat însă banii, 5 miliarde de lei, am încheiat o chitanță de mână în acest sens și, după cum vă spuneam, la patru ani deja de atunci, nici spațiul nu îl am, nici banii cu care m-a păcălit nu mi i-a mai restituit… Ne-a ascuns de asemenea și faptul că respectiva proprietate era și ea gajată la bancă, ceea ce împiedică realizarea contractului de vânzare- cumpărare. Am formulat o plângere penală la Parchetul Vâlcea, dosarul fiind acum la Drăgășani, dar nici până în momentul de față el nu a fost chemat la audieri. Pe noi ne-au chemat, am fost audiați, dar pe el am vrea să știm de ce nu îl cheamă nimeni. Cine îl ține în brațe pe acest individ?”, întreabă public pe anchetatori, reputatul om de afaceri drăgășenean Vali Nicolae. Trebuie să vă mai spunem că Vali Nicolae ajunsese să nu mai aibă curajul să se întâlnească cu fostul său şef de partid, dr. economie Vasile Bleotu, de la care luase cu împrumut suma de 20.000 de euro pentru a-şi putea achita datoria către o femeie care făcuse un credit pe numele său pentru familia Nicolae ca să îi ajute să acopere o parte măcar din imensa gaură pe care i-o făcuse familia Georgescu, aşa cum v-am arătat anterior şi în ediţiile trecute ale ziarului nostru. Vali Nicolae îi promisese fostului deputat Vasile Bleotu că îi restituie împrumutul în numai şase luni, însă trecuse anul şi nu mai reuşea să îşi achite datoria. pentru că „Eu nu pot să fiu un nemernic. Eu nu pot fi ca Georgescu, mi-am vândut apartamentul şi mi-am achitat datoria faţă de Vasile. El mă lăsa şi mai mult, dar ajunsesem efectiv să nu mai suport să îl văd că vine la mine la magazin. El venea ca prieten. Şi jur că nu mi-a cerut niciodată să îi dau banii înapoi, dar îmi venea mie să intru în pământ. Că eu nu sunt din acelaşi aluat ca Georgescu!”, spune Vali Nicolae.

Lui Dan Iordache, Georgescu a îndrăznit să-i reproşeze de ce face demersuri să-şi recupereze proprii lui bani

Dan Iordache, un alt prosper om de afaceri drăgăşenean, locatar al cartierului din spatele Primăriei Municipiului Drăgăşani, ne-a informat sâmbătă, 14 ianuarie a.c., că s-a întâlnit şi el cu Constantin Georgescu. Nici acesta nu a scăpat de tupeul nemăsurat al fostului director al BRD Vâlcea: “Am lăsat geamul în jos de la maşină şi l-am întrebat când îmi dă banii că a trecut atâta timp. Mi-a zis că ce bani să mai văd de la el, că nu îmi este ruşine să mai am vreo pretenţie de la el după ce m-am dus la presă. Am vrut să mă dau jos la el când am auzit. Chiar am coborât dar a fugit şi, din mers, mi-a spus că îmi dă el banii, dar când va avea!”, ne-a povestit Dan Iordache. Se impune să vă reamintim şi povestea acestui drăgăşenean păgubit de familia Georgescu, pe scurt, aşa cum v-am relatat-o şi în ediţia din 18 noiembrie a.t.: Așa ne-a povestit drăgășeneanul Dan Iordache: ”Totul a început atunci când fiul lui Georgescu a fost prins și era cercetat pentru hackereală. Se pare că, în total, Georgescu trebuia să le plătească celor pe care îi păgubise fiul său vreo 70.000 de euro ca să îl ierte și să își retragă plângerile. Așa a venit la mine în casă de două ori și plângea efectiv în fața mea, rugându-mă să fac un împrumut la el la bancă, la BRD, în valoare de 20.000 de euro. Mi-a spus că este și el director la BRD și că plătește. Eu m-am gândit că din funcția aia are și el un venit considerabil și își va ține promisiunea. Vă rog să mă credeți că deși împrumutul era pe numele meu, el a luat banii direct, eu nici măcar nu i-am văzut și sunt în litigiu cu el, la momentul de față, pentru că atunci când au venit la mine să mă pună să plătesc eu m-am îndreptat împotriva lui, tocmai pe acest considerent, că eu nu pusesem mâna pe nici un ban.”, ne-a spus domnul Dan Iordache.

A încercat să-i dea o ţeapă de 12.000 euro şi afaceristului orleştean Constantin Greere

Avem, din nefericire, şi veşti cu privire la noi ţepe date de către familia Georgescu. Partea bună a acestei poveşti este că nu i-a mers cu omul de afaceri orleştean, Constantin Greere. Fost cadru militar, omul a ştiut cum să îl ia pe fostul director al BRD Vâlcea ca să îşi recupereze paguba. Nu şi-a recuperat el chiar toată paguba, dar totuşi, situaţia lui Greere este mai bună decât a altor păgubiţi de această familie. L-am sunat pe dl. Greere, solicitându-i să ne dea nişte lămuriri, după ce am aflat de la Dan Iordache că el este cel pe care Georgescu vrea să îl dea în judecată, pentru o maşină, culmea, tot după ce el îl păcălise. Am auzit, la cofetăria Hansel şi Greter din Drăgăşani, cum, într-un separeu, Georgescu punea la punct detaliile acestui proces. Când am auzit despre cine era vorba, l-am contactat pe dl. Greere care ne-a pus şi documentele necesare la dispoziţie. “M-a rugat, cu vreo trei ani parcă în urmă, să îi cumpăr o maşină, un Chrisler, în leasing, pe firma mea, s.c. Celsino Gas s.r.l. Am acceptat. Am făcut actele. El a plătit avansul de 100 de milioane şi s-a dus şi a luat maşina. Între timp, eu am plătit toate taxele aferente, căci altfel veneau cei de la firma de leasing şi luau maşina. A mai plătit şi nişte tranşe de bani, după care, dintr-o dată, nu a mai plătit nimic. Am reuşit şi l-am determinat să îmi dea maşina, m-am dus, am mai investit alţi bani, conform documentelor, am reparat-o, că era într-o stare jalnică, la Mercedes, după care am vândut-o. A avut chiar curajul să vină şi să îmi reproşeze că am fost prost că am acceptat să plătesc taxele. După care, chiar a ajuns să mă ameninţe că tot el mă va da pe mine în judecată. La fel cum spuneţi şi de restul păgubiţilor, şi la mine, a avut aceeaşi atitudine. Dar nu îi va merge. Eu sunt un om corect, am acte pentru fiecare pas pe care l-am făcut în viaţa mea. Şi nu îi va merge. Eu sunt cel care trebuie să fie despăgubit. Maşina a costat 12.000 de euro. El mi-a terfelit-o atâta timp, după care, a trebuit să mai investesc şi alţi bani în repararea ei, după care am vândut-o pe un preţ care nu m-a ajutat prea mult să recuperez paguba!”, a spus omul de afaceri orleştean Constantin Greere. Vom reveni cu şi mai multe amănunte. Ideea este că trăim într-o ţară unde tot păgubiţii sunt traşi la răspundere de către cei care i-au păgubit, pentru că autorităţile nu se înfig mai repede în acest tip de indivizi….

