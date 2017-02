Oamenii lui Nicusor USR il roaga pe primarul Mircia Gutau sa salveze CASA OLANESCU

SCRISOARE DESCHISA – “Casa Olanescu” – monument reprezentativ al valcenilor

Domnule Primar Mircia Gutau,

Prin aceasta scrisoare dorim sa va reamintim de “Casa Olanescu”, parte esentiala a “Ansamblului Inatesti”, ansamblu istoric reprezentativ pentru cultura si istoria valceana. In momentul de fata este abandonata, ignorata de autoritati si intr-o stare avansata de degradare. Casa Olanescu este monument istoric din secolul al XVIII –lea protejat de lege si un reper arhitectural local important. Valcea a pierdut in perioada 1945 – 1989, in timpul comunismului, mai mult de 90% din cladirile reprezentative pentru urbe prin neglijenta si demolari succesive… In aceste conditii valcenii si orasul nu isi permit sa piarda inca un monument istoric reprezentativ pentru oras, monument care restaurat ar putea deveni un obiectiv turistic local. Dat fiind faptul ca din data de 02. 11. 2007 Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, prin protocolul semnat cu Inspectoratul Scolar Judetean, devine proprietarul “Ansamblului Inatesti” din care face parte si “Casa Olanescu”, se subintelege faptul ca primaria este raspunzatoare pentru soarta acestui imobil. Conform Legii 422/ 2001 care are in vedere protejarea monumentelor istorice, este responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sa aloce resurse financiare pentru protejarea monumentelor aflate pe domeniul public sau privat al unitatilor administrativ teritoriale. Acestea sunt doua dintre motivele pentru care dumneavoastra, respectiv Primaria Ramnicu Valcea ar trebui sa actioneze imediat pentru salvarea si conservarea monumentului.S-au tras numeroase semnale de alarma, atat in presa locala, in articole care au punctat corect situatia monumentului, cat si in sesizarile primite de la DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA SI PATRIMONIU NATIONAL VALCEA (“Obligatiunea privind folosinta monumentului istoric nr.1/ 2011 – Ansamblul Inatesti”)… Este necesar sa actionati in interesul valcenilor si sa salvati acest monument istoric important pentru cultura si identitatea valceana. IN CONCLUZIE: Va rugam sa discutati cazul in regim de urgenta in Consiliul Local, sa consultati organismul profesional cu atributii in aceasta chestiune si sa propuneti alocarea de fonduri pentru restaurarea monumentului cat mai curand posibil.

Ec. Andrei Gheorghiu Presedinte USR VALCEA Ramnicu Valcea, 16 ferbruarie 2016 UNIUNEA SALVATI ROMANIA, FILIALA RAMNICU VALCEA ramnicu.valcea@usr.ro