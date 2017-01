Primarul Constantin Bărzăgeanu s-a implicat personal în deszăpezirea drumurilor din Mihăeşti

Potrivit unor postări pe Facebook, de deszăpezirea drumurilor din comuna Mihăeşti s-a ocupat personal săptămâna trecută primarul Constantin Bărzăgeanu, care s-a aflat la datorie pe un tractor echipat corespunzător. S-a acţionat cu cele trei utilaje moderne din dotare. Primarul Constantin Bărzăgeanu a fost felicitat de toţi colegii din primărie, dar şi de locuitori, pentru implicarea de care a dat dovadă. Fotografiile cu primarul Constantin Bărzăgeanu, deszăpezind drumurile, au avut circa 30.000 de vizualizări pe Facebook. În comuna Mihăeşti, administraţia locală a făcut deszăpezirea cu utilajele din dotare şi cu angajaţi ai Primăriei. Inclusiv primarul Constantin Bărzăgeanu a participat la acţiunea de deszăpezire, deschizând coloana de utilaje care a pleacat în misiune. „Ne-am pregătit din timp pentru iarnă. Am mai cumpărat un plug pentru zăpadă. Deszăpezirea o facem noi. Eu sunt cap de listă, am plecat cu tractorul şi ceilalţi doi colegi după mine. Miercuri, 11 ianuarie 2017, ne-am întâlnit la Primărie, la ora 5.30, am băut cafeaua, am alimentat şi am plecat la deszăpezire. Ne-am întors la ora 11.00, le-am dat drumul celor doi colegi să plece şi am rămas eu. În caz că mai este nevoie ieşim iar la atac. Ne împărţim pe număr de kilometri. Avem 68 de kilometri, luăm fiecare câte 20 de kilometri, ca să putem să deszăpezim bine şi să mulţumim pe toată lumea. Mai avem şi zona Spitalului Mihăeşti pe care trebuie să-l ajutăm. Noi avem utilajele noastre din 2010, de când am venit la Primăria Mihăeşti. Şi eu mă duc personal şi o iau la rând peste tot. Acolo unde am loc cu plugul, bag până în poarta omului. Mai găsesc câte o maşină parcată, îi trezesc din somn să o dea la o parte ca să putem deszăpezi”, a spus primarul din Mihăeşti.