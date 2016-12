BREAKING NEWS: Prima LOVITURĂ a guvernului PSD pentru COMPANIILE STRĂINE din România!

Tăriceanu: Am discutat cu colegii din PSD să încheie povestea cu ajutorul de stat acordat în exclusivitate firmelor străine

Copreşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că a discutat cu colegii din PSD să renunţe la acordarea ajutoarelor de stat în exclusivitate firmelor străine, iar firmele româneşti să primească aceleaşi stimulente ca şi cele străine.

‘După 26 de ani, în România economia este dominată într-o manieră covârşitoare, aproape la rupere, de firmele străine şi firmele româneşti au o poziţie care este cu totul şi cu totul nesemnificativă (…) Nu e normal să gândim din prisma echilibrului nostru? Am şi discutat lucrul acesta cu colegii din PSD să încheie povestea cu ajutorul de stat acordat în exclusivitate firmelor străine, să încheie povestea cu contractele de achiziţii publice date pe capete numai firmelor străine. Vom da prioritate firmelor româneşti şi capitalului românesc’, a afirmat, duminică, Tăriceanu, la Digi 24.

El a spus că acest lucru se poate face ‘atât prin pârghii legale cât şi prin atitudine’ şi anume ca ‘avantaje, facilităţi stimulente’ să fie acordate şi firmelor româneşti, iar achiziţiile publice să fie orientate şi către produse româneşti.

Pe de altă parte, el a subliniat că va încuraja, în continuare, firmele străine să vină în România.

‘România va continua să rămână o ţară prietenoasă către firmele străine (…) Cum ţările occidentale îşi văd interesul propriu, avem la fel şi noi posibilitatea să o facem, şi nu numai posibilitatea, ci şi datoria (…) Cred că, în perspectivă, o discuţie cu toate firmele străine din România, pentru a le face să înţeleagă că totuşi România nu e chiar sat fără câini şi că nu suntem atât de naivi încât să nu ne cunoaştem interesul propriu, este necesară. (…) Să lase mai mult profit aici pentru ca şi beneficiile pe care noi le obţinem, în urma eforturilor pe care le-am consimţit să le facem împreună, să fie pe măsură şi proporţionale’, a adăugat Tăriceanu.

Copreşedintele ALDE susţine că ‘multe multinaţionale primesc foarte multe avantaje’ şi că ‘mai mult decât de a exploata forţa de muncă ieftină din România nu au făcut’.

‘Economia, în general, nu este un domeniu care este gestionat sub imperiul principiilor morale. Acesta e un lucru pe care trebuie să îl recunoaştem şi să îl înţelegem cu toţii. Multinaţionalele au interesul să folosească avantajele pieţei româneşti – piaţă de desfacere, piaţă de muncă – şi să îşi ducă profitul către firma mamă. Eu cred că aici trebuie să fie un joc win-win: dacă noi am oferit avantaje, trebuie să primim şi noi ceva în schimb, să fie un anumit echilibru. Şi dacă mă uit, foarte multe multinaţionale primesc foarte multe avantaje, au fost tratate cu toată generozitatea şi mai mult decât de a exploata forţa de munca ieftină din România nu au făcut’, a adăugat Tăriceanu.

El a admis, în context, că afacerile firmelor străine s-au dezvoltat în urma investiţiilor pe care le-au făcut şi că românii au profitat prin creşterea numărului de angajaţi.

‘Dar, dincolo de aceasta, dacă o să vedem care este câştigul în plan economic, la nivelul veniturilor bugetare, de contribuţie a efortului economic, o să vedem că prea mult economia stă pe umerii întreprinderilor româneşti.(…) Cam în toate domeniile constatăm acelaşi lucru: firmele îşi duc profiturile către patria de origine şi aici, în afară de a-şi plăti impozitele pe venit, pentru salariaţi, (…) nu au mare lucru ca contribuţie. Plătesc taxele către salariaţi, alte taxe – puţine. În momentul în care vezi dimensiunea cifrei de afaceri, cele mai puternice companii din România sunt companiile străine’, a arătat Tăriceanu.

El a explicat că aceste companii străine au plătit impozit pe profit în România, în anul 2014, 2 miliarde de lei, în timp ce companiile româneşti, mai mici şi cu mai puţină forţă financiară, au plătit 55 de miliarde de lei.

‘Efortul economiei româneşti stă pe umerii companiilor româneşti care nu au avut avantaje. Anul acesta, înţelepciunea Ministerului de Finanţe face ca tot ajutorul de stat să se ducă exclusiv către companiile străine’, a punctat Tăriceanu. AGERPRES