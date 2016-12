VREI SĂ TE ANGAJEZI? Sute de locuri de muncă vacante în județul Vâlcea! 

1. ADYTIR EUROPE S.R.L. COD FISCAL: 34029923 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT BARZA, NR.124, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0743414818 2 2 3 zidari (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) fierari betonişti (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea

2. AG ELECTRONICS S.R.L. COD FISCAL: 1465047 ADRESA: COM. VLĂDEŞTI, STR.LINIA, NR.129 TEL.: 0766090466 4 3 instalatori apă canal (vechime în domeniu min. 5 ani) electricieni în construcţii (vechime în domeniu min. 5 ani)

3. AGREGON CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 33141510 ADRESA: COM. ŞIRINEASA, SAT ŞIRINEASA, NR. 287, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0765273171 15 15 fierari betonişti dulgheri Cerinţe: vechime în domeniu, calificare. Avantaje: se oferă cazare.

4. ALEXA INVEST S.R.L. COD FISCAL: 23654764 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIBERTĂŢII, NR.24 E-mail: alexa.invest@yahoo.com 1 lucrător comercial (vânzător)(experienţă în domeniu, studii medii) Cv-urile se depun la adresa de e-mail: alexa.invest@yahoo.com, sau la sediul A.J.O.F.M.-Vâlcea cam.208

5. ALEXCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 10507516 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.293A TEL.: 0774055611, 0745603721 E-mail: alex_construct@yahoo.com 1 2 2 zidar (vechime în domeniu min. 1 an) dulgheri (vechime în domeniu min. 2 ani) muncitori necalificaţi

6. ALFA FARM S.R.L. COD FISCAL: 1494247 ADRESA: BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR. 150, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0250/713603 2 1 ospătari ajutor ospătar

7. ALFAROM PRODUCTION S.R.L. COD FISCAL: 28142447 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.DECEBAL, NR.41, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0765260355 3 lucrători bucătărie Încadrarea în muncă este cu program de 4 ore/zi.

8. ALSON COM TRADING S.R.L. COD FISCAL: 2989082 ADRESA SEDIU: OTOPENI, STR. MARAMUREŞULUI, NR. 75, JUD. ILFOV TEL./FAX: 0730033518; 0250731495 E-mail: hr@alson.ro 2 2 1 1 tâmplari (studii medii) Avantaje: transport gratuit, tichete de masă. muncitori necalificaţi (studii medii) Avantaje: transport gratuit şi tichete de masă strungar (studii medii) Avantaje: transport gratuit şi tichete de masă sortator cherestea (studii medii) Avantaje: transport gratuit şi tichete de masă Locurile de muncă vacante se află în com. Bujoreni, jud.Vâlcea.

9. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM. VÂLCEA – RÂURENI, STR. STOLNICENI, NR. 49. TEL.: 0250/733308 1 5 consilier juridic (vechime în domeniu min. 2 ani) preparatori conserve din fructe şi legume (să posede certificat de calificare)

10. ANTARES TRANSPORT S.A. COD FISCAL: 1472990 ADRESĂ SEDIU: SELIMBAR, ALEEA MONUMENTULUI, NR.1,JUD. SIBIU ADRESA CONTACT: RM.VALCEA, STR. DACIA, NR.8, JUD. VALCEA. TEL.: 0741741201 E-mail: transport@antares-group.ro 1 1 1 economist (studii superioare, vechime în domeniu min. 5 ani, şef coloană (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare) coordonator transport(vechime în dom. min. 3 ani, studii superioare) Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

11. ARAIA EVENTS S.R.L. COD FISCAL: 28713306 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. IUSTINIAN MARINA, NR. 103, JUD. VÂLCEA. TEL./FAX: 0724204207, 0751091111 E-mail: contact@atelierulcudelicii.ro 2 2 cofetari/patiseri ambalatori manuali

12. ATLASSIB S.R.L. COD FISCAL: 4896419 ADRESA: SIBIU, STR.TRACTORULUI, NR.14, JUD.SIBIU TEL.: 0269224101, INT.267, FAX: 0269229226 E-mail: alina.vladasel@atlassib.ro 4 4 şoferi autocar (min. 3 ani vechime în transport persoane, posesori permis auto cat.BE, CE, DE, atestat transport persoane, card tahograf) şoferi furgonetă/şoferi microbuz (min. 3 ani vechime în transport persoane/marfă, posesori permis auto cat.BE, CE, DE, atestat transport persoane,marfă, card tahograf) Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

13. AUTOMAG REP S.R.L. COD FISCAL: 34592322 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.9B TEL.: 0773383693 E-mail: automag@autlook.com 2 mecanici auto

14. AVICARVIL S.R.L. COD FISCAL: 18658662 ADRESA: COM.FRÂNCEŞTI, STR.FRÂNCEŞTI, NR.1, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0725726005 E-mail: ioana.frunza@carmistin.ro 4 2 ingineri industria alimentară (studii superioare de specialitate) şefi echipă specializată (studii medii profil technician veterinar) Se oferă salariu atractiv, bonusuri în funcţie de realizări.

15. BICONMAR S.R.L. COD FISCAL: 8269161 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.295, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0756032732 E-mail: biconmar@yahoo.ro 2 vânzători (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii)

16. BOGDAN CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 19244545 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. INTR. PRIBEANU, NR. 4. TEL.: 0745141471; E-mail: bogdanconstruct@gmail.com 1 1 1 muncitor necalificat autogrederist operator calculator (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

17. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL: 6334476 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. TÂRGULUI, NR. 2 TEL.: 0250/734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 11 19 2 1 1 2 2 2 operatori la fabricarea produselor făinoase (studii medii) muncitori necalificaţi (studii medii) zidari inginer electromecanic (experienţă în domeniu, cun. privind funcţionarea şi întreţinerea utilajelor –moară+secţii producţie) electrician constructori vânzători (studii medii) şefi magazin (studii medii) Avantaje: se oferă salarii atractive, transport gratuit, tichete de masă

18. BUMERANG S.R.L.- PENSIUNEA TERRA NOVA COD FISCAL: 22307805 ADRESA: BREZOI, SAT PĂSCOAIA, STR.HELEŞTEU, NR.38, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0757763499, FAX: 0350524218 E-mail: INFO@PENSIUNEATERRANOVA.RO 1 1 1 ospătar bucătar lucrător pensiune turistică

19. BURTIS S.R.L. COD FISCAL: 10775292 ADRESA: RM. VÂLCEA. TEL.: 0745314030 5 5 5 1 muncitori necalificaţi în construcţii dulgheri fierari inginer în construcţii (vechime în domeniu min. 5 ani)

20. CEC BANK S.A. COD FISCAL: 361897 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTORUL 3 ADRESA CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.124 E-mail: recrutare@cec.ro 1 analist credite (3 ani vechime în muncă, 1 an vechime în domeniul de activitate, studii superioare, preferabil studii economice, abilităţi de comunicare şi relaţionare, cun. legislaţiei bancare, cun. de utilizare a calculatorului (Excel şi Word cel puţin) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 1 an. Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea. Valabilitatea ofertei: 13.12.2016

21. CENTRUL MEDICAL BINISAN S.R.L. COD FISCAL: 21581941 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.PIAŢA PANDURILOR, BL.H. TEL.: 0250/811360 1 1 asistent medical secretară (studii superioare)

22. CINECITTA S.R.L. COD FISCAL: 25429246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.49 TEL.: 0763050266 E-mail: academiadelgusto@yahoo.com 2 2 1 bucătari ajutori bucătar ospătari

23. CMI DR.DOROBANŢU SORIN COD FISCAL: 26996680 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. I.L.CARAGIALE, BL.A41/1, SC.D, AP.1, TEL.: 0740251335 2 medici dentişti

24. CONPHYS S.R.L. COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTRANDULUI, NR.52. TEL.: 0250/733323;FAX: 0250/731522 E-mail: conphys@conphys.ro 1 4 1 1 7 1 2 director tehnic (studii superioare) maşinişti la maşini de ambalat (studii medii) Se lucrează în 3 schimburi inginer producţie Se lucrează în 2 schimburi electromecanic maşini şi echipamente electrice (studii medii) Se lucrează în 2 schimburi tipografi flexografi (studii medii) Se lucrează în 3 schimburi laborant chimist (studii medii) Se lucrează în 2 schimburi agenţi vânzări (studii medii) Avantaje: se oferă tichete de masă, primă , transport gratuit

25. CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA COD FISCAL: 2540929 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU, NR.1. TEL.: 0250/732901, 0746116311. FAX: 0250/735617 E-mail: consiliu@cjvalcea.ro 1 consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Buget, Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea Dosarele de înscriere la concurs se depun la Registratura generală a Consiliului Judeţean Vâlcea în perioada 09.12.2016- 28.12.2016 , vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare Data şi ora probei scrise: 10.01.2017, ora 11.00, la sediul C.J.Vâlcea. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatul probei scrise Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul C.J.Vâlcea şi pe site-ul: www.cjvalcea.ro Relaţii suplimentare la tel.: 0250/732901, int.121,112

26. CONSTRUCT PROIECT S.R.L. COD FISCAL: 15493659 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GABRIEL STOIANOVICI, NR.7 TEL.: 0350405524, 0723617475 E-mail: constructproiect@gmail.com 2 2 2 1 finisori operatori mase plastice muncitori necalificaţi operator devize

27. CONSTRUCTORUL BUDEŞTI SCM COD FISCAL: 9159663 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0751088020 2 mecanici utilaj (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii)

28. CONTINENTE S.R.L. COD FISCAL: 6596116 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MORILOR, NR.32 TEL.: 0749165851 E-mail: stephany.valcea@yahoo.com 1 1 1 bucătar lucrător comercial lucrător bucătărie

29. COROM EXPORT S.R.L. COD FISCAL: 15113369 ADRESA: COM.DĂEŞTI, SAT SÂMBOTIN, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/753758, FAX: 0250/753579 2 2 1 3 1 tâmplari universali tâmplari montatori manipulant mărfuri muncitori necalificaţi electromecanic Avantaje: se decontează transportul , se oferă bonuri de masă

30. COZIA FOREST S.A. COD FISCAL: 3416083 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. LIVIU REBREANU, NR.17. TEL.: 0250/741425, FAX: 0250/741303 E-mail: coziaforest@ymail.com 1 1 1 1 electrician de întreţinere şi reparaţii pentru piscina de la P. L. Posada şef Complex Posada (studii superioare) merceolog pentru P.L. Posada (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, posesor permis auto ) femeie de serviciu- pentru Complex Posada

31. CURIERUL DE VÂLCEA S.R.L. COD FISCAL: 15380650 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 19 TEL.: 0756120383 E-mail: office@curierul.ro 4 încărcători-descărcători

32. DACOS S.R.L. COD FISCAL: 1473244 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR. 267. TEL.: 0250/703777, 0250/703780 4 2 şoferi autobuz (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, posesori ATESTAT PROFESIONAL) electricieni auto (posesori certificat de calificare)

33. DECO S.R.L. COD FISCAL: 6359891 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR. REGELE CAROL, NR. 16. TEL.: 0753192016, 0250/814093 1 3 femeie de serviciu lucrători fast-food

34. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL: 22551191 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8 TEL.: 0250/730337, 0753116691 E-mail: delguard.paza@yahoo.com 5 1 agenţi de securitate evaluator de risc şi auditor în domeniul S.S.M.

35. DENISSON ENERGY S.R.L. COD FISCAL: 27678219 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. DACIA, NR. 10, JUD. VÂLCEA; TEL.: 0350809409, 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 3 1 şoferi (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii, posesori atestat ADR, atestat ARR) Locurile de muncă vacante se află în loc.Orleşti, jud. Vâlcea. inspector resurse umane (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare)

36. DIGITERA S.R.L. COD FISCAL: 17948552 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8 E-mail: DIGITERA_RO@YAHOO.COM 4 2 1 tehnicieni telecomunicaţii (studii medii, cu sau fără experienţă în telecomunicaţii, activitate de teren) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 5 luni cu posibilitate de prelungire în funcţie de performanţă. agenţi vânzări D2D (studii medii/superioare, experienţă în vânzări pe teren, activitate de teren) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 5 luni cu posibilitate de prelungire în funcţie de performanţă. CV-urile se trimit la e-mail: digitera_ro@yahoo.com operator calculator (studii medii/superioare, vechime în domeniu min. 1 an,să lucreze pe calculator cu aplicaţii de dispecerizare lucrări) Locul de muncă vacant se află în Rm.Vâlcea. Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 24 luni.

37. DIMA EXPOTRANS S.R.L.- D COD FISCAL: 36338054 ADRESA: COM.BUDEŞTI, NR.153, JUD.VÂLCEA TEL.: 0774079678 1 şofer TIR (vechime în domeniu min. 2 ani, posesor permis auto cat.C+E)

38. DOCRIS UNIVERSAL S.R.L. COD FISCAL: 5390958 ADRSA: RM.VÂLCEA, STR.MATACHE TEMELIE, NR.17 TEL.: 0729291176, 0788943727, 0788248886 E-mail: scdocrisuniversalsrl@yahoo.com 5 5 electricieni în construcţii (vechime în domeniu min. 6 luni, şc.profesională/liceu) muncitori necalificaţi în construcţii CV-urile se depun la adresa de e-mail: scdocrisuniversalsrl@yahoo.com

39. DOMEX S.R.L. COD FISCAL: 2618580 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.145 TEL.: 0723569880 1 1 zidar (vechime în domeniu min. 4 ani) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni zugrav (vechime în domeniu min. 4 ani) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

40. DON PEDRO SRL COD FISCAL: 7521316 ADRESA: COM.BUDESTI, STR LINIA, JUD VALCEA. TEL.: 0250/760330 8 3 3 1 ambalatori manuali tehnicieni asigurarea calităţii (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare) gestionari depozit (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare) şofer autocamion (vechime în domeniu min. 1 an, atestat) Se oferă tichete de masă , se asigură transportul.

41. DOVER S.R.L. COD FISCAL: 1488300 ADRESA: COM. STROEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0724355745, 0250/860241 E-mail: farmaciadover@yahoo.com 2 2 asistenţi farmacie Locurile de muncă vacante se află în COM. STOILEŞTI şi COM.DĂEŞTI, JUD.VÂLCEA farmacişti Locurile de muncă vacante se află în COM. STOILEŞTI şi COM.DĂEŞTI, JUD.VÂLCEA

42. DRĂGHICI MIHAI AURELIAN P.F.A. COD FISCAL: 35145608 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.23. TEL.: 0744867101 2 mecanici auto

43. DREAM TAXI SRL COD FISCAL: 17997308 ADRESA: RM.VALCEA, B-DUL TINERETULUI, NR.1-B, CASA TINERETULUI, ET.8, CAM.305. TEL: 0723194544 2 1 1 curier auto (studii medii) curier bicicleta (studii medii) dispecer (studii medii)

44. DSL TEXTIL GROUP S.R.L. COD FISCAL: 33582550 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.212. TEL.: 0729531460 9 1 confecţioneri asamblori articole din textile mecanic utilaj

45. ECOZONE S.R.L. COD FISCAL: 16321180 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL N.BÂLCESCU, NR.36, BL.O3, SC.B. TEL.: 0728848670 2 şoferi distribuitori-curieri (posesori permis auto cat.B)

46. EDITRANS S.R.L. COD FISCAL: 18746365 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.INDEPENDENŢEI, NR.10 TEL.: 0748303042 E-mail: vilsped_transport@yahoo.com 1 şofer (vechime în domeniu min. 5 ani, posesor permis auto cat.B,C,E)

47. ELECTRO PODRUM S.R.L. COD FISCAL: 35232690 ADRESA: DRĂGĂŞANI, B-DUL I.C.BRĂTIANU, NR.50. TEL.: 0754401351 2 2 4 zidari tâmplari muncitori necalificaţi

48. ELECTROGRUPAPARATAJ S.A. COD FISCAL: 15933580 ADRESA: COM. BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0723513686, 0721277725 2 2 2 2 2 2 electricieni (posesori permis auto cat.B) zugravi sudori lăcătuşi mecanici dulgheri tâmplari Cerinţe pentru locurile de muncă vacante de mai sus: vechime în domeniu min. 3 ani

49. ELECTRO-SERVICE S.R.L. COD FISCAL : 10650051 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, NR.23, BL.132. TEL.: 0747773030 E-mail: marianapopa502@gmail.com 1 1 lucrător comercial (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii) agent vânzări (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii)

50. ELVILA S.A. COD FISCAL: 11273421 ADRESA: BĂBENI, STR.UZINEI, NR.1, JUD.VÂLCEA TEL.: 0372713019, 0372131803 FAX: 0250/765764 E-mail: secretariat.babeni@elvila.ro, nicoleta.pelin@elvila.ro 15 tâmplari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, salariul de încadrare începând cu 1500lei/lună) Se acordă tichete de masă, se decontează transportul Valabilitatea ofertei: 20.01.2017

51. ELIVIL CONS S.R.L. COD FISCAL: 33254480 ADRESA: COM. IONEŞTI, SAT MARCEA, NR.39, JUD.VÂLCEA. TEL: 0748515893 5 5 6 6 6 4 dulgheri fierari betonişti tencuitori zidari finisori muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

52. EMAR GRUP S.R.L. COD FISCAL: 13623124 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, CAM.15. TEL.: 0744559044 E-mail: office@emargrup.ro 5 5 5 5 5 zugravi (vechime în domeniu min.2 ani) muncitori necalificaţi zidari (vechime în domeniu min.2 ani) manipulanţi utilaje (vechime în domeniu min. 3 ani) faianţari (vechime în domeniu min.2 ani)

53. EMTRANS S.R.L. COD FISCAL: 5345825 ADRESA: RM.VÂLCEA, TEL./FAX: 0728717521, 0786459515 E-mail: office@emtrans.ro 1 1 conducător auto maşini de mare tonaj TIR (vechime în domeniu min. 3 ani, atestat profesional valabil, posesor cartelă tahograf, recomandare de la ultimul loc de muncă) economist (min.5 ani vechime, studii superioare economice, cun. evidenţă contabilă completă)

54. ERESTE STAR CM S.R.L. COD FISCAL: 5559136 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.51C TEL./FAX: 0250/735449, 0723506270, 0724075412 E-mail: ereste_star@yahoo.com 1 1 4 1 1 inginer/tehnician proiectant (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare) maistru mecanic (vechime în domeniu min. 1 an) lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) sudor (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) electrician auto (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

55. EUMIMA TRADING S.R.L. COD FISCAL: 35275012 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, NR.96, JUD.VÂLCEA TEL.: 0740961382 2 1 1 vânzători contabil secretară

56. EUROSERVICE INTERNAŢIONAL S.R.L. DRĂGĂŞANI COD FISCAL: 14792563 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR. T. VLADIMIRESCU, NR. 774, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0250830033 2 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu 5 ani, studii medii/ şcoală profesională, se oferă tichete alimentare)

57. EWELIN S.R.L. COD FISCAL: 1476089 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.577A, JUD.VÂLCEA TEL.: 0765223011 2 3 2 bucătari ospătari ajutori bucătar

58. EXPERIENCE DESIGN S.R.L. COD FISCAL: 28637659 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DRUMUL CÂMPULUI, NR.5. TEL.: 0741242305. E-mail: cristimobline@yahoo.com 3 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani)

59. EXTINS S.R.L. COD FISCAL: 10064877 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR.56A TEL./FAX: 0350424440, 0740580132 E-mail: office@extins.ro 2 2 tâmplari (studii de specialitate) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni muncitori necalificaţi Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

60. FASHION STOCK S.R.L. COD FISCAL: 32500543 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. GENERAL MAGHERU, NR. 8, BL.S1, SC.B, ET.7. TEL.: 0756947287 5 5 4 zidari (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare) zugravi (vechime în domeniu min. 2 ani, calificare) muncitori necalificaţi

61. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977123 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 50 59 1 2 1 1 1 operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice (studii medii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni. muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) tehnician în industria textilă (vechime în domeniu 1 an, studii superioare, încadrare pe 6 luni) specialişti în domeniul calităţii (vechime în domeniu 3 ani, studii superioare, experienţă în automotive) tehnician responsabi afacere, metode,pregătire, industrializare (studii superioare-inginerie, experienţă în automotive) specialist îmbunătăţire procese (studii superioare, experienţă în automotive) logistician gestiune flux (studii superioare, experienţă în automotive) Locurile de muncă vacante se află în loc. Budeşti, jud.Valcea.

62. FIBERSERV S.R.L. COD FISCAL: 24614970 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR. DR. D. BAGDASAR, BL. GARĂ, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0722658155 3 1 ospătari lucrător bucătărie

63. FLORIASOL S.R.L. COD FISCAL: 32698492 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIBERTĂŢII, NR.2 TEL.: 0762308447 1 2 2 bucătar pizzari ospătari

64. FLORIBOG S.R.L. COD FISCAL: 20404879 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.85 TEL.: 0756659275 4 patiseri

65. FOREXIM S.A. COD FISCAL: 8178691 ADRESA: RM.VÂLCEA, AL.BRADULUI, NR.4 TEL.: 0747286625, 0742815853 2 3 2 zidari tencuitori dulgheri muncitori necalificaţi

66. FOX S.R.L. COD FISCAL: 80704091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.115. TEL.: 0744597360 1 2 inginer profil electric/mecanic pentru activităţi tehnice de birou (absolvent promoţia 2016) mecanici reparaţii de buldoexcavatoare, încărcătoare, stivuitoare (şc.profesională, absolvenţi promoţia 2016)

67. FRANCEXIM S.R.L. COD FISCAL: 7311268 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR. CALEA LUI TRAIAN NR.571, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0760699977, 0785205010 1 1 ospatar ajutor bucătar

68. FUNDAŢIA INIMĂ PENTRU INIMĂ COD FISCAL: 9658795 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.8, BL.S1, SC.C, AP.17. TEL.: 0250/736307 E-mail: administrator@inimapentruinima.org 3 2 educatori specializaţi (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la Ocnele Mari. educatori specializaţi (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea

69. GALLO INVEST S.R.L. COD FISCAL: 33272384 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU NR.5. TEL.: 0760060660, 0757496425 2 2 2 ospătari ajutori ospătar ajutori bucătar

70. GEMICAR POWER S.R.L. COD FISCAL: 29062346 ADRESA: COM.MUEREASCA DE SUS, STR.PRINCIPALĂ, NR.117, JUD.VÂLCEA. ADRESA CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8. TEL.: 0768893846, 0350806826 E-mail: georgescumarius@gemicarpower.ro 1 mecanic auto (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii) Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea.

71. GIGANT S.R.L. COD FISCAL: 4892115 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI VITEAZU, NR.62 TEL.: 0744509171 2 lucrători comerciali

72. GLORYTEX PROD S.R.L. COD FISCAL: 35845792 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 81. TEL.: 0754627453 4 confecţioneri îmbrăcăminte

73. GO BET EST S.R.L. COD FISCAL: 35171100 ADRESA: BUCUREŞTI, STR.CALEA VICTORIEI, NR.155, SECTOR 1. E-mail: jobs@superbet.ro 3 casieri (studii medii, cun.calculator) Locurile de muncă vacante se află în jud.Vâlcea.

74. GRUP EST SECURITY S.R.L. COD FISCAL: 2861660 ADRESA PUNCT DE LUCRU: RM.VÂLCEA, STR.CÂMPULUI, NR.20. TEL.: 0725110744 3 agenţi de securitate

75. GUSTO LINE S.R.L.-D COD FISCAL: 35908246 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.76, BL.S15, SC.B, PARTER. TEL.: 0755326106 E-mail: dragoşgeanta@gmail.com 1 1 1 bucătar (calificare) ospătar ajutor bucătar

76. GYMYS SRL COD FISCAL: 1487860 ADRESA DRAGASANI, STR. REGELE FERDINAND, NR.222 TEL: 0723384520; 0762521644 E-mail: gymys_92@yahoo.com 4 2 1 1 4 1 brutari (studii medii) cofetari (studii medii) patiser (studii medii) lucrător comercial (studii medii) ambalatori manuali (studii medii) şofer autoturisme şi camionete (studii medii)

77. HATY S.R.L. COD FISCAL: 5236097 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CÂMPULUI, NR.22 TEL.: 0250/738931 E-mail: hatysrl@email.com 2 1 1 1 2 2 1 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) reglor maşini de prelucrat lemn (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) confecţioner parchete (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) marcatori piese (studii medii) legători de sarcină (studii medii) maistru industrializarea lemnului (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii, calificare) Locurile de muncă vacante se află în Băbeni, jud.Vâlcea Avantaje: se oferă bonuri de masă

78. HWG CONSULTING S.R.L. COD FISCAL: 29597935 ADRESA: COM. GALICEA, SAT BRATIA DIN DEAL, NR.123, JUD.VÂLCEA E-mail: ru@hwg.ro 1 1 specialist în domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare) Încadrarea în muncă este cu program de 2 ore/zi. Obs.: se acceptă şi persoane cu handicap inspector Securitate şi Sănătate în Muncă (studii medii) Obs.: se acceptă şi persoane cu handicap Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: ru@hwg.ro

79. ILETRANS S.R.L. COD FISCAL: 19029644 ADRESA: COM.ROEŞTI, SAT CUENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0764449944 E-mail: sciletranssrl@yahoo.com 2 şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an)

80. INDONI FER S.R.L. COD FISCAL: 29126938 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.DOCTOR BAGDAZAR, NR.27A, JUD.VÂLCEA TEL.: 0767252542 E-mail: belvederecompany@yahoo.ro 3 1 2 1 4 12 6 6 1 ingineri construcţii metalice (vechime în domeniu min.5 ani) subinginer construcţii metalice (vechime în domeniu min.3 ani) maiştri lăcătuşi construcţii metalice (vechime în domeniu min.5 ani) maistru sudură construcţii metalice (vechime în domeniu min.5 ani) sudori MIG-MAG/TIG (vechime în domeniu min.3 ani) sudori în arc electric (vechime în domeniu min.2 ani) lăcătuşi confecţii metalice (vechime în domeniu min.1 an) vopsitori industriali (vechime în domeniu min.1 an) şofer cat.B,C,C+E (vechime în domeniu min.5 ani) Locurile de muncă vacante se află la Drăgăşani, jud.Vâlcea.

81. INNSOFTS LTD S.R.L. COD FISCAL: 31239564 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. REGINA MARIA, NR. 9 TEL.: 0748317332; E-mail: DRAGOS.INNSOFTS@GMAIL.COM 1 tăietor material textil Locul de muncă vacant se află în loc. Bujoreni, jud.Vâlcea

82. INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE- ICSI RM.VÂLCEA COD FISCAL: 2538104 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.4. TEL.FAX: 0250/732744 E-mail: office@icsi.ro 1 asistent de cercetare în chimie (studii superioare, calificare în domeniu) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni Valabilitatea ofertei: 16.12.2016 Concurs în data de 19.12.2016 asistent de cercetare în fizică (studii superioare, calificare în domeniu) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni Valabilitatea ofertei: 16.12.2016 Concurs în data de 19.12.2016

83. INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION COD FISCAL: 3786280 ADRESA: BUCUREŞTI, SECTOR 5 TEL./FAX: 0728082185 E-mail: ioana.stoican@interbrands.ro 1 şef adjunct raion mărfuri alimentare/nealimentare (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare finalizate, posesor permis auto cat.B şi experienţă, abilităţi manageriale, viziune şi gândire strategică, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de comunicare, abilităţi de vânzare şi negociere)

84. INTERCONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 12112385 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NISTOR DUMITRESCU, NR.21 TEL./FAX: 0744787688, 0756062538 E-mail: scinterconstructsrl@yahoo.com 3 2 2 2 2 operatori CNC- producţie mobilă (studii medii, experienţă în domeniu) tâmplari universali montatori tâmplărie muncitori necalificaţi muncitori calificaţi în construcţii

85. KARA STILE S.R.L. COD FISCAL: 18638916 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MORILOR, NR.36 TEL.: 0722385217 2 2 2 zugravi zidari muncitori necalificaţi

86. KRISTIN S.R.L. COD FISCAL: 12170629 ADRESA: HOREZU, STR.C.BRÂNCOVEANU, NR.47 TEL.: 0769015282, 0729288177 E-mail: personal@kristin.ro 27 12 2 1 2 1 1 confecţioneri articole din piele şi înlocuitori (vechime în domeniu min.6 luni, studii gimnaziale, calificare) muncitori necalificaţi croitori/ştanţatori piese încălţăminte (vechime în domeniu min.6 luni, calificare) controlor calitate maiştri (vechime în domeniu min. 1 an) mecanic maşini de cusut (vechime în domeniu min. 1 an) lansator Avantaje: se oferă tichete de masă

87. LAZĂR NATURAL FRUITS S.R.L. COD FISCAL: 29424888 ADRESA: COM.DĂNICEI, SAT BĂDENI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0720700080 10 5 3 muncitori necalificaţi fasonatori mecanici tractorişti Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

88. LENORY S.R.L. COD FISCAL: 7833288 ADRESA: COM.MALAIA, NR.419, JUD.VÂLCEA TEL. /FAX: 0743469317 E-mail: lenory95@yahoo.com 1 2 frezor universal (calificare) muncitori necalificaţi Locurile de muncă vacante se află în loc.Malaia, jud.Vâlcea

89. LEVANT S.R.L. COD FISCAL: 1468485 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.18, BL.P1-lângă B.C.R. TEL.: 0744540009 E-mail: raducanu.nicu@yahoo.com 2 1 ospătari (vechime în domeniu min. 1 an) barman (vechime în domeniu min. 1 an)

90. LICEUL TEORETIC LĂDEŞTI COD FISCAL: 29351212 ADRESA: COM.LĂDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0727785558 1 fochist Valabilitatea ofertei: 12.12.2016 Concurs în data de 13.12.2016

91. LILIANA CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 23045761 ADRESA: COM.CERNIŞOARA, STR.OBÂRŞIA, NR.17, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0741161816 E-mail: liliana.construct73@yahoo.com 2 2 2 1 sudori electrici şi MIG-MAG (vechime în domeniu min. 2 ani) lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 3 ani) zugravi (vechime în domeniu min. 1 an) dulgher (vechime în domeniu min. 1 an)

92. LOKL POINT S.R.L. COD FISCAL: 35882782 ADRESA: RM.VÂLCEA, SCUARUL MIRCEA CEL BĂTRÂN TEL.: 0770594964 2 3 barmani ospătari

93. LUCI POL IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 5879955 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.EUGEN CIORĂSCU, NR.20 TEL.:0250/711745 5 muncitori necalificaţi Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

94. MAGUBA INVEST S.R.L. COD FISCAL: 27185580 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL N.BĂLCESCU, NR.7 TEL.: 0751223327 E-mail: carmen.popescu@windowslive.com 6 10 lucrători comerciali (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) patiseri (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

95. MARDAN EXPRESS S.R.L. COD FISCAL: 35260410 ADRESA: COM.DĂEŞTI- FEDELEŞOIU, NR.90, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0752861159 2 3 10 dulgheri (vechime în domeniu min. 2 ani) fierari (vechime în domeniu min. 2 ani) muncitori necalificaţi

96. MARIDOR TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 19637711 ADRESA: COM. TOMŞANI, STR. PRINCIPALĂ, NR. 121, JUD. VÂLCEA; TEL: 0730008715 E-mail: maridortransport@yahoo.com 3 5 4 2 2 şoferi maşină de mare tonaj (vechime în domeniu min. 1 an, posesori ATESTAT) muncitori necalificaţi mecanici utilaje fierari betonişti (vechime în domeniu 3 ani) Încadrare pe perioadă determinată. tâmplari (vechime în domeniu 3 ani) Încadrare pe perioadă determinată.

97. MARTINROX SHOES S.R.L. COD FISCAL: 32188442 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. DEPOZITELOR, NR.10. TEL.: 0350436333 E-mail: martinrox2013@yahoo.ro 10 10 5 6 4 6 4 1 2 1 cusători piese încălţăminte(vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) pregătitori piese încălţăminte (vechime în domeniu min. 1 an, şc.profesională/liceu) croitori piese încălţăminte (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) trăgători feţe pe calapod (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) tălpuitori industriali (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) finisori încălţăminte (vechime în domeniu min. 3 ani, şc.profesională/liceu) muncitori necalificaţi montaj (şc.profesională/liceu) maistru tras-tălpuit (vechime în domeniu min. 10 ani) controlori calitate (vechime în domeniu min. 7 ani) traducător scris-vorbit limba engleză (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare) Avantaje: se oferă tichete de masa

98. MARY STYLE S.R.L. COD FISCAL: 18706271 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.12, BL.S2, SC.C, PARTER. TEL.: 0721352031 1 1 1 1 1 1 confecţioner textile stilist frizer coafor manichiurist cosmetician

99. MARYON GAMES S.R.L. COD FISCAL: 36020122 ADRESA: COM.SLĂTIOARA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0747089025 E-mail: LIVSPORT1@YAHOO.COM 1 1 operator comercial (studii medii) operator calculator (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la Horezu, jud.Vâlcea

100. MARYON PLAY S.R.L. COD FISCAL: 36020165 ADRESA: COM.SLĂTIOARA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0747089025 E-mail: LIVSPORT1@YAHOO.COM 1 1 operator comercial (studii medii) operator calculator (studii medii) Locurile de muncă vacante se află la Horezu, jud.Vâlcea

101. MATINEU S.R.L. COD FISCAL: 101135602 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.9, BL.F. TEL.: 0744604757 2 2 1 1 ospătari ajutori ospătar cofetar patiser

102. MATI ŞI NATI S.R.L. COD FISCAL: 36650888 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.26, BL.V.OLĂNESCU, SC.B, ET.1. TEL.: 0765036188 1 1 frizer (calificare) coafor (calificare) Încadrarea în muncă este cu program de 4 ore/zi.

103. MATPOP CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 18728490 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.C-TIN BRÂNCUŞI, NR.9 TEL.: 0742545959, 0745566650 5 5 dulgheri fierari

104. MAXCONF S.R.L. COD FISCAL: 13050973 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.19. TEL.: 0250/773022, FAX: 0250/773033 E-mail: office@maxconf.ro 10 10 2 4 muncitori calificaţi – operatori confecţii sală confecţii, sală croit, CTC muncitori necalificaţi – operatori confecţii muncitori necalificaţi –călcători muncitori necalificaţi – sală croit

105. METAL TECHNIKS S.R.L. COD FISCAL : 1478543 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.18 TEL.: 0250/737723, FAX: 0250/745734 E-mail: office@metaltechniks.ro 1 3 1 2 sudor manual cu arc electric sudori MIG/MAG sudor TIG ingineri mecanici UTCh

106. MIMAPROD S.R.L. COD FISCAL: 10507460 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. G-RAL MAGHERU, NR. 18, BL.P1, PARTER. TEL.: 0250735343/0350407807, FAX: 0250/735343 E-mail: mimaprod@yahoo.com 20 2 1 confecţioneri textile croitori muncitor necalificat în confecţii

107. MINET CONF S.R.L. COD FISCAL: 14040196 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.12 TEL.: 0250/733677, 0758096733. FAX: 0350401691 E-mail: luiza.birhoata@minetconf.ro 6 2 confecţioneri-asamblori textile muncitori necalificaţi în industria confecţiilor Avantaje: se oferă tichete de masă

108. MOBLINE S.R.L. COD FISCAL: 15849994 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL PANDURILOR, NR.11. TEL.: 0741242305; E-mail: CRISTIMOBLINE@YAHOO.COM 3 tâmplari universali (vechime în domeniu min. 2 ani)

109. MODA SÂRGUINŢA S.C.M. COD FISCAL: 7288297 ADRESA: RM. VÂLCEA, SCUARUL MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.8. TEL.: 0350417912, 0753045853, 0745517470 E-mail: modas_vl@yahoo.com 5 1 confecţioneri îmbrăcăminte (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii) muncitor pentru călcat în industria confecţiilor Se oferă tichete de masă

110. MOGAVILROM S.R.L. COD FISCAL: 6596280 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT RACOVIŢA, NR.13 TEL.: 0721277725 1 1 şofer (vechime în domeniu min. 3 ani, posesor permis auto cat.B) manipulant

111. MONTE CALM PLAY S.R.L. COD FISCAL:36141841 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL TINERETULUI, NR.9, BL.A54, SC.B, PARTER. TEL.: 0759202161 E-mail: marketing.valcea@uniplay.ro 2 6 operatori sală (studii medii) casieri (studii medii)-locurile de muncă se află la Rm.Vâlcea, Horezu, Drăgăşani.

112. MONTOUR S.R.L. COD FISCAL: 18638924 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. GENERAL MAGHERU NR.18, BL.P1. TEL.: 0722591367 E-mail: salon_danielle@yahoo.com 2 1 1 coafori ospătar cameristă

113. MTM DIVISION S.R.L. COD FISCAL: 32537763 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.2 TEL.: 0733797950, 0250/820102 E-mail: elenaprunoiu@yahoo.com 2 confecţioneri articole din hârtie

114. MUSTAŢĂ CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 22616177 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. REPUBLICII, NR. 10, BL. R24, SC. D, AP. 6. TEL.: 0751959701 E-mail: bordu_catalina@yahoo.com 1 2 1 reprezentant comercial lucrători pentru salubrizare şofer

115. MW ROMÂNIA S.A. COD FISCAL: 1485931 ADRESA: DRĂGĂŞANI, STR.T.VLADIMIRESCU, NR.778, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/830029, FAX: 0250/830290 1 1 1 1 inginer electronist inginer mecanic pentru SERVICIUL TIMPI METODE inginer proces inginer mecanic -DEA

116. NIŢIŞOR COSMIN PETRE COD FISCAL: 27095410 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT STUPĂREI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0762298690, 0747088535 3 spălători vehicule

117. NOIL S.R.L. COD FISCAL: 5879653 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 99, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0723611484 E-mail: ro.noil@yahoo.com 1 1 bucătar (vechime în domeniu 2 ani, calificare) ospătar (vechime în domeniu 1 an, calificare)

118. NORDIC IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9868533 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. IANCU POP, NR. 2-4 TEL./FAX: 0250745192; 0250737386 E-mail: office@nordicsrl.ro 1 agent de vânzări (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii,superioare)

119. NOVACONS ARTVITRUST S.R.L. COD FISCAL: 14412613 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT NEGRENI, NR.177, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0250/738888 E-mail: NOVACONS.A@YAHOO.COM 1 economist (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare de specialitate) Se oferă salariu atractiv.

120. NYKDANA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 31429640 ADRESA: SAT BÂRSEŞTI, COM. MIHĂEŞTI, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0741608990 2 1 1 barmani (vechime în domeniu min. 1 an) spălător auto (vechime în domeniu min. 1 an) şofer autocar (vechime în domeniu min. 2 ani) Locurile de muncă vacante se află la Rm. Vâlcea.

121. OFFICINA MECANICA S.R.L. COD FISCAL: 35338781 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.PRUNDULUI, NR.44 TEL.: 0728085387 2 1 strungari (vechime în domeniu min. 10 ani) frezor (vechime în domeniu min. 10 ani)

122. OLTCARN CONSTRUCT S.A. COD FISCAL: 9873556 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. ŞTIRBEI VODĂ, NR.9. TEL.: 0758276134 E-mail: andreea@hotelsofianu.ro, mirabela@hotelsofianu.ro 6 2 1 zugravi faianţari dulgher

123. OLTENA TRADE S.R.L. COD FISCAL: 6669960 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, NR.6 TEL.: 0250/738111 E-mail: office.oltena@yahoo.ro 1 tehnician electromecanic (studii medii tehnice)

124. PADOS SERV S.R.L. COD FISCAL: 35969332 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.RÂURENI, NR.27 TEL.: 0250/732551 E-mail: padosro@yahoo.com 1 1 tinichigiu auto (vechime în domeniu min. 1 an) mecanic auto (vechime în domeniu min. 1 an)

125. PARKING CLUB S.R.L. COD FISCAL: 1484286 ADRESA: COM.VLÂDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0752433301 1 bucătar Locul de muncă vacant se află la PENSIUNEA CASA ANA,COM.VLĂDEŞTI, JUD.VÂLCEA

126. PER GRUP S.R.L. COD FISCAL: 23844815 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.8 TEL.: 0744586855 1 1 1 1 1 inginer prelucrare lemn maistru prelucrare lemn circularist gaterist motostivuitorist Locurile de muncă vacante se află la Brezoi, jud.Vâlcea

127. PERFECT S.R.L. COD FISCAL: 7087951 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, JUD. VÂLCEA. TEL.: 0350401353, 0744786323, 0745455827 2 mecanici auto (experienţă în domeniu, studii medii)

128. PETRAS S.R.L. COD FISCAL: 6381362 ADRESA: ALEEA TEILOR, NR. 1, OSTROVENI, RM. VÂLCEA. TEL.: 0250732324 2 tipografi (studii medii sau superioare de mecanică)

129. PETROCON S.R.L. COD FISCAL: 6428244 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GRĂDINILOR, NR.6, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0720674466 E-mail: petrocon@gmail.com 1 1 2 2 2 2 1 betonist (vechime în domeniu min. 2 ani) tâmplar universal (vechime în domeniu min. 1 an) sudori (vechime în domeniu min. 1 an) zidari (vechime în domeniu min. 2 ani) faianţari (vechime în domeniu min. 1 an) zugravi (vechime în domeniu min. 1 an) instalator tehnico sanitar (vechime în domeniu min. 1 an)

130. PHOENIX ELECTRONIC-AUTOMATION S.R.L. COD FISCAL: 35319461 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI VITEAZU, NR.38- SALA SPORTURILOR TRAIAN. TEL.: 0764907433, 0743078824 E-mail: phoenix-automation@t-online.de 2 2 2 2 instalatori instalaţii sanitare (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) agenţi vânzări (vechime în domeniu min. 2 ani, studii superioare) electricieni automatizări (vechime în domeniu min. 2 ani) electricieni execuţie tablouri electrice (vechime în domeniu min. 3 ani)

131. PLAS TURO S.R.L. COD FISCAL: 9620618 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.5 TEL.: 0250/734975, FAX: 0250/734976 E-mail: plasturo@plasturo.ro 1 1 1 agent de vânzări (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii, posesor permis auto cat.B) şofer camion (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii, posesor permis auto cat.B,C) manipulant mărfuri

132. POPASUL CASA ROMÂNEASCĂ S.R.L. COD FISCAL: 14389537 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.597. TEL.: 0250/702038, 0756257643, 0744930246 E-mail: rezervari@casa.romaneasca.ro 2 4 3 cameriste (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. L.engleză) ospătari (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. L.engleză) barmani (vechime în domeniu min. 2 ani, cun. L.engleză) Se oferă tichete de masă.

133. PRELCHIM S.R.L. COD FISCAL: 7059714 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.219 TEL.: 0744592081 1 1 strungar (vechime în domeniu min. 5 ani) sculer-matriţer (vechime în domeniu min. 5 ani)

134. PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 6205722 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.2, BL.I, PARTER. E-mail: cozia@ro.mcd.com 3 lucrători comerciali (posesori diplomă de bacalaureat) Durata muncii: 4 ore/6 ore/8 ore

135. PRIMEXPROD S.R.L. COD FISCAL: 4871619 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA BUCUREŞTI, NR.70 TEL.: 0250/730013, FAX: 0250/702972 E-mail: ford.valcea@primexprod.ro 1 1 consultant vânzări piese service mecanic auto

136. PROBAUTO S.R.L. COD FISCAL: 16733601 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.11 TEL.: 0744637498 1 1 1 mecanic auto lăcătuş mecanic (dezmembrări auto) contabil (studii medii)

137. PRODITEX S.A. COD FISCAL: 6493145 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DEPOZITELOR, NR.7 TEL.: 0250/735677, FAX: 0250/735779 E-mail: office@proditex.eu 5 10 1 muncitori necalificaţi în industria textilă (studii medii) confecţioneri, prelucrători în industria textilă (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) electromecanic (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, posesor permis auto)

138. PROFRIG IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9856695 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COŞBUC, NR.7 TEL./FAX: 0744619459/ 0250714418 E-mail: profrig_srl@yahoo.com 1 electrician automatizare în centrale termoelectrice (studii medii)

139. PROINSTALAŢII S.R.L. COD FISCAL: 18780090 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL T.VLADIMIRESCU, NR.54B E-mail: office@proinstalatii.ro 4 2 lucrători comerciali (posesori permis auto cat.B, diplomă de bacalaureat) ingineri instalaţii (studii superioare, posesori permis auto cat.B)

140. RAL EXIM DISTRIBUTION S.R.L. COD FISCAL: 35669122 ADRESA: RM.VÂLCEA, B-DUL TINERETULUI, NR.9, BL.A54 TEL.: 0758925936 E-mail: ral.exim.distribution@gmail.com 1 vânzător (studii liceale)

141. RAVAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 18256886 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR.DEALUL MALULUI, NR.36A. TEL.: 0741218972 1 1 1 zugrav muncitor necalificat zidar rosar-tencuitor

142. RCS&RDS S.A. COD FISCAL: 5888716 ADRESA CONTACT : RM.VÂLCEA, STR.N.IORGA, BL.A17/1 PARTER. TEL.: 0770050286 5 5 agenţi vânzări Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea agenţi vânzări teren Locurile de muncă vacante se află la Drăgăşani, jud.Vâlcea Se oferă comision pentru vânzări.

143. REIMAR CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 14341245 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT NEGRENI, NR.177, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/738888 E-mail: reimarconstruct@yahoo.com 1 economist în economia generală (vechime în domeniu min. 5 ani, studii superioare de specialitate)

144. RIMALEX S.R.L. COD FISCAL: 14432947 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.3. TEL.: 0744450996 E-mail: rimalex@yahoo.com 2 2 1 5 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) sudori (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) stivuitorist (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) muncitori necalificaţi

145. RIVIERA S.R.L. COD FISCAL: 10013733 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.192 TEL.: 0744509111 1 1 ajutor ospătar ajutor bucătar

146. ROCO SISE S.R.L. COD FISCAL : 16360332 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.MATEI BASARAB, NR.6, BL.30, SC.A, AP.2. TEL.: 0350402866 E-mail: rocoamanet@yahoo.com 1 gestionar (studii medii)

147. ROLEXGEL S.R.L. COD FISCAL: 14119606 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LUCEAFĂRULUI, NR.1, BL.A22, CINA, PARTER. TEL.: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 vânzător magazin instalaţii sanitare (vechime în domeniu min. 1 an) Se oferă salariu atractiv şi tichete de masă.

148. ROSAN GRUP S.R.L. COD FISCAL: 11510536 ADRESA: RM.VÂLCEA TEL.: 0744787688 E-mail: drparaschiv@yahoo.com 1 1 1 1 1 1 1 barman ajutor bucătar ospătar Locurile de muncă vacante se află la OBÂRŞIA LOTRULUI- HANUL HAIDUCILOR pizzer bucătar ajutor bucătar ospătar Locurile de muncă vacante se află la OK STREET PUB, RM.VÂLCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU, NR.5

149. SABADOX SRL COD FISCAL: 9373925 ADRESA: RM.VALCEA, STR. OLTULUI, NR.2 TEL: 0745255241; 0740222952 2 3 1 lucrători comerciali (vechime 2 ani, studii medii) ajutori bucătar (vechime 2 ani, studii medii) barman/ ospătar (vechime 2 ani, studii medii)

150. SABIMPEX S.R.L. COD FISCAL: 16791459 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GIB MIHĂESCU, NR.22 TEL.: 0726302038; E-mail: mihaela_molea@hotmail.com 1 1 barman bucătar

151. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TINERETULUI, NR.13 TEL.: 0764442645 5 5 5 2 dulgheri fierari betonişti muncitori necalificaţi mecanici utilaj-deservenţi buldoexcavator

152. SALGOMOB SRL COD FISCAL: 16425784 ADRESA: RM.VALCEA, STR. STIRBEI VODA, NR.320 ADRESA DE CONTACT: RM.VALCEA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 4, JUD. VALCEA; TEL: 0722455609 2 tâmplari unversali (vechime 3 ani) Locurile de muncă se află la atelierul de tâmplărie din str.Splaiul Independenţei, nr.14A, Rm.Vâlcea.

153. SANFRANCISCUS LAURENŢIU I.I. COD FISCAL: 34113985 ADRESA: RM. VÂLCEA; TEL.: 0763294440, 0731319239 1 1 rigipsar muncitor în construcţii

154. SANPRO S.R.L. COD FISCAL: 12398121 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.293A TEL.: 0250/743662 1 vânzător (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii)

155. SARCILDU S.R.L. COD FISCAL. 29823498 ADRESA: BREZOI, STR.EROILOR, NR.41 TEL.: 0744173520 1 1 1 1 1 şofer (posesor permis auto cat.C,E) barman ospătar bucătar zidar

156. SÂRGUINŢA SCM COD FISCAL: 3238768 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.MIHAI BRAVU, NR.2-6 TEL.: 0250/738441 5 confecţioneri asamblori articole textile (vechime în domeniu min. 1 an)

157. SCAVIL S.A. COD FISCAL: 1468418 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.N.TITULESCU, NR.2 TEL.: 0250/739461, FAX: 0250/733858 E-mail: scavil_valcea@yahoo.com 1 brutar

158. SCORILO S.R.L. COD FISCAL: 3241909 ADRESA: CĂLIMĂNEŞTI, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 577(HAN COZIA). TEL.: 0744551903, 0747367671, 0745703938 E-mail: hancozia@yahoo.com 1 1 3 1 medic specialist (vechime în domeniu min. 3 ani) asistent medical balneofizioterapie (vechime în domeniu min. 3 ani) ospătari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii/profesionale) contabil evidenţă primară (vechime în domeniu minim 1 an, studii medii/postliceale de specialitate) LMV se află la Călimăneşti, jud. Vâlcea.

159. SENADAS S.R.L. COD FISCAL: 9658485 ADRESA: COM.BUDEŞTI, SAT LINIA, JUD.VÂLCEA TEL.: 0762520672; E-mail: SENADAS68@YAHOO.RO 6 6 1 fierari betonişti (calificare) dulgheri (calificare) maistru în construcţii

160. SERVIMPEX CIA S.R.L. COD FISCAL: 8384152 ADRESA: COM.BUDEŞTI- CASA OLTENEASCĂ TEL.: 0744532797 3 3 3 3 bucătari (vechime în domeniu min. 5 ani, calificare) ospătari (experienţă în domeniu) ajutori ospătar ajutori bucătar Avantaje: se asigură transportul şi o masă /zi.

161. SILVIU CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 23844807 ADRESA: COM.GOLEŞTI, SAT BLIDARI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0729784197 3 3 zidari (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) dulgheri

162. SINDCOOP S.A. COD FISCAL: 2540279 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. MORILOR, NR. 32A TEL.: 0752134351 4 4 sudori lăcătuşi mecanici

163. SISTEMPLAST S.A. COD FISCAL: 11438007 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.UZINEI, NR.1 TEL.: 0250/701501, FAX: 0250/701504 E-mail: office@sistemplast.ro 1 strungar (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

164. SOEX 93 S.R.L. COD FISCAL: 3992760 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. DR. HACMAN, NR. 1A TEL.: 0747686034 1 patiser

165. SORG S.R.L. COD FISCAL: 11880881 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI, SAT ULMEŢEL, NR.18, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/776460, 0751130500 E-mail: sorg-rmvalcea@yahoo.com 1 1 1 1 1 1 1 maistru prelucrare cherestea (vechime în domeniu min. 3 ani) sortator cherestea (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) inginer şef (vechime în domeniu min. 3 ani) şofer (posesor permis auto cat.B, vechime în dom. min. 3 ani) circularist tâmplar muncitor necalificat Locurile de muncă se află in loc.Păuşeşti Măglaşi, jud.Vâlcea

166. SORIVAL S.R.L. COD FISCAL: 5087904 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.EROILOR, NR.5, BL.A17 TEL.: 0250/734463 E-mail: SORIVAL_VALI@YAHOO.COM 1 1 vânzător Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni manipulant Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni

167. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.201 TEL.: 0250/744701, FAX: 0250/746989 E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com 1 economist la Biroul Contabilitate- post temporar vacant (diplomă de licenţă în specialitate) Valabilitatea ofertei: 14.12.2016

168. SPT TRANS S.R.L. COD FISCAL: 33272346 ADRESA: COM.IONEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0764949248 1 1 secretară referent Locurile de muncă vacante se află în loc. Ioneşti, jud.Vâlcea

169. STAROXIM S.R.L. COD FISCAL: 6355355 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49. TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213 E-mail: office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com 3 1 4 2 1 1 2 1 muncitori necalificaţi la prelucrarea lemnului maistru prelucrarea lemnului (vechime în domeniu min. 5 ani) tâmplari universali vopsitori pulverizatori finisaj mobilă gaterist circularist (vechime în domeniu min. 3 ani) operator utilaj unicontrol 6 uşi ferestre lemn triplu stratificat (vechime în domeniu min. 3 ani) finisori verificatori mobilă binale (vech. în dom. min.2 ani) sudor (vechime în dom. min.3 ani) Se asigură transportul şi se oferă tichete de masă.

170. STELDAN S.R.L. COD FISCAL: 1503310 ADRESA: HOREZU, STR.GENERAL MAGHERU, NR.70 TEL.: 0722925215 2 ospătari

171. STIGI HOUSE S.R.L. COD FISCAL: 29174838 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. TIMIŞ, NR. 6 TEL.: 0250/820151, 0729144467 E-mail: stigihouse@yahoo.com 3 2 2 3 zugravi (vechime îndomeniu 3 ani) zidari (vechime îndomeniu 3 ani) deservenţi utilaje (buldoexcavatorişti) (vechime în domeniu 3 ani) şoferi autobasculantă (vechime în domeniu 3 ani)

172. SUPERBET BETTING & GAMING S.R.L. COD FISCAL: 30091981 ADRESA: BUCUREŞTI, STR.BUZEŞTI, NR.75-77, ET.2, CAM.5. E-mail: jobs@superbet.ro 10 casieri (studii medii, cun. calculator) Locurile de muncă vacante se află în jud.Vâlcea.

173. SUPERMOB S.R.L. COD FISCAL: 13008944 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, NR.316. TEL./FAX: 0722469838/ 0250715691 E-mail: office@supermob.ro 2 tâmplari (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii)

174. SYNERCO SERVICE MANAGEMENT S.R.L. COD FISCAL: 24820857 ADRESA: RM.VÂLCEA. TEL.: 0745810352 2 femei de serviciu

175. ŞAPTE SPICE S.A. COD FISCAL: 2537907 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. TIMIŞ, NR. 22 TEL.: 0250/746001 1 1 1 2 gestionar depozit (vechime în domeniu min. 2 ani, studii liceale economice/studii superioare, cun.operare calculator) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni Valabilitatea ofertei 15.12.2016 tehnician laborant analize produse alimentare (vechime în domeniu min. 1 an, studii superioare- facultatea de Industrie Alimentară sau Controlul Calităţii) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni Valabilitatea ofertei 15.12.2016 şofer maşini de mare tonaj (vechime în domeniu min. 2 ani, şc.profesională, posesor permis auto cat. B, C, E, CARD TAHOGRAF) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni Valabilitatea ofertei 15.12.2016 ambalatori manuali mixuri (şc.profesională/liceu, cun. operare calculator) Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni Valabilitatea ofertei 15.12.2016

176. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 RM.VÂLCEA COD FISCAL: 33534226 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.NICHITA STĂNESCU, NR.1 TEL./FAX: 0350800929 E-mail: scoala13vl@yahoo.fr 1 îngrijitor (vechime în domeniu min. 2 ani, studii medii) Valabilitatea ofertei: 16.12.2016 Concurs în data de 19.12.2016

177. ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT ROTĂRĂŞTI COD FISCAL: 29050210 ADRESA: SAT ROTĂRĂŞTI, COM.N.BĂLCESCU, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0250/761091, FAX: 0763634346 E-mail: scoalarotarasti@yahoo.com 1 1 administrator financiar (vechime în domeniu min. 3 ani, studii superioare în domeniul financiar, operare PC) Încadrarea în muncă este cu jumătate de normă cu program de lucru de 4 ore/zi. Valabilitatea ofertei: 16.11.2016- 13.12.2016 Concurs în data de 20.12.2016 secretar şcoală (studii superioare, operare PC) Încadrarea în muncă este cu jumătate de normă cu program de lucru de 4 ore/zi. Valabilitatea ofertei: 16.11.2016- 14.12.2016 Concurs în data de 21.12.2016

178. ŞTEFANIA TRAVEL S.R.L. COD FISCAL: 35722897 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.COŞBUC, NR.4 TEL.: 0755529610 2 2 barmani (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) spălători auto (vechime în domeniu min.1 an)

179. ŞTEFĂNESCU TRANS S.R.L. COD FISCAL: 36436044 ADRESA: COM.PĂUŞEŞTI, STR. PĂUŞEŞTI OTĂSĂU, NR.787, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0767909763 2 barmani Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea.

180. TANIROM PROD S.R.L. COD FISCAL: 33655040 ADRESA: RM. VÂLCEA, PIAŢA AGROALIMENTARĂ OSTROVENI (COVRIGĂRIE). TEL.: 0768845431 1 2 patiser ambalatori manuali

181. TEATRUL MUNICIPAL ARIEL RM.VÂLCEA COD FISCAL: 11067090 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ŞTIRBEI VODĂ, NR.11 TEL.: 0350803575, FAX: 0350803574 E-mail: contabilitate.tmariel@yahoo.com 1 economist gradul IA (vechime în domeniu 6 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă) Concursul se va desfăşura la sediul Teatrului Mun. Ariel- Rm.Vâlcea în data de 30.12.2016, ora 10.00- proba scrisă. Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul Teatrului Municipal Ariel Rm.Vâlcea,www.arieltheatre.ro

182. TEDROM S.R.L. COD FISCAL: 16256570 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.C-TIN BRÂNCUŞI, NR.9. TEL./FAX: 0250/738888 E-mail: TEDROM@YAHOO.COM 1 economist (vechime în domeniu min.5 ani) Locul de muncă vacant se află în loc.Mihăeşti, jud.Vâlcea

183. TELESOFT S.R.L. COD FISCAL: 21970540 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.DRUMUL GĂRII, NR. 170B. TEL.: 0749855655, 0350432804 E-mail: info@mobila-lemn.ro 1 1 1 tâmplar universal manipulant mărfuri ambalator manual

184. TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. NISTOR DUMITRESCU, NR. 14/17 TEL.: 0250/737308, FAX: 0250/737302 E-mail: termorep@termorep.ro 4 6 1 1 lăcătuşi mecanici (vechime în domeniu min. 5 ani, şc. profesională, cun. desen tehnic) sudori electrici (vechime în domeniu min. 3 ani, şc. profesională, cun. desen tehnic) secretar asistent director (studii medii/postliceale/superioare, cun.avansată a l.franceze şi a l.engleze, utilizare PC – Word, Excel, Acrobat Reader, utilizare echipamente de birotică, cun. tehnice în domeniu) inginer sudor sau subinginer sudor (studii de specialitate, vechime în domeniu 1 an, salariu minim de 2000 lei) Constituie avantaj autorizarea pentru control vizual suduri. Se oferă tichete de masă, salariu atractiv şi se decontează abonamentul pe distanţe de peste 10 km.

185. TOPZONE S.R.L. COD FISCAL: 18936181 ADRESA: COM.BUNEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL./FAX: 0741268883/ 0350418642 E-mail: topzone2006@yahoo.com 4 4 sudori (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) sudori manuali cu flacără de gaze (tăietor oxi-gaz) (vechime în domeniu min. 1 an, calificare)

186. TORICANII S.R.L. COD FISCAL: 15694270 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.12 TEL.: 0724261369 E-mail: toricanii@automeister.ro 3 2 spălători autovehicule barmani

187. TOUR IMPEX TEL NET S.R.L. COD FISCAL: 16662764 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ALEEA IONEL GEANTĂ, NR.12. TEL.: 0250/738435 E-mail: office@tourimextelnet 1 2 1 1 2 maistru construcţii zidari tencuitori dulgher faianţar muncitori necalificaţi

188. TRANS-CHIT S.R.L. COD FISCAL: 4476920 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GORANU, NR.30B TEL.: 0722566113 1 lucrător gestionar (studii medii)

189. TRUVIL UTIL S.R.L. COD FISCAL: 27932103 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OVIDIU, NR.1 TEL.: 0748067025. E-mail: truvil.util@gmail.com 2 şoferi (vechime în domeniu min. 3 ani, studii medii, profesionişti,posesori permis auto cat. B inclusiv, cu experienţă în U.E.) CV-urile se pot depune la sediul societăţii după ora 17.00 sau la adresa de e-mail.

190. UK LOGISTIC S.R.L. COD FISCAL: 30674152 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CÂMPULUI, NR.15A TEL.: 0771387483 E-mail: recrutari@uklogistic.ro 1 operator depozit

191. ULSPID TRANS S.R.L. COD FISCAL:22881971 ADRESA: COM.VLĂDEŞTI, NR.266A. TEL.: 0741014456. E-mail: ulspid_trans@yahoo.com 1 şofer TIR (vechime în domeniu min. 3 ani, posesor atestat transport intern şi internaţional, card tahograf, alte documente pentru desfăşurarea activităţii)

192. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 18099955 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.GENERAL MAGHERU, BL.A+B, PARTER – MAGAZIN UNCLE SAM TEL.: 0250/734573 E-mail: info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 director de vânzări (studii superioare) reprezentant vânzări directe D2D pentru sisteme de securitate (studii medii) reprezentant vânzări directe D2D pentru instalaţii termice(studii medii) reprezentant vânzări directe D2D pentru magazin IT(studii medii) electrician montator de instalaţii automatizate (studii medii) tehnician echipamente de calcul şi reţele (studii medii) inginer instalaţii (studii superioare) gestionar depozit (studii medii) instalator reţele termice şi sanitare (studii medii)

193. UNICARM S.R.L. COD FISCAL: 6531770 ADRESA: SATU MARE, COM.VETIŞ, STR.PRINCIPALĂ TEL.: 0740105210 E-mail: office@unicarm.ro 1 şofer de autoturisme Locul de muncă vacant se află la Rm.Vâlcea

194. UZINA MECANICĂ RM.VÂLCEA COD FISCAL: 1465560 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.PLATFORMA IND. , NR.1 TEL.: 0250/732852, FAX: 0250/736294 E-mail: uzmec@uzinamecanicavl.ro 1 sudor (vechime în domeniu min. 1 an)

195. VALLON S.R.L. COD FISCAL: 1467471 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.AL.RÂNDUNELELOR, NR.1BIS. TEL.: 0250/743491, 0723621873; E-mail: office@vallon.ro 1 1 1 electrician în construcţii (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii) inginer electroenergetic(vechime în domeniu 3 ani, studii superioare, se oferă salariu de 2.600 lei/lună) electrician PRAM (vechime în domeniu 5 ani, studii medii, se oferă salariu de 1.500 lei/lună)

196. VAL-MI S.R.L. COD FISCAL: 4477089 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.OSTROVENI, NR.15 TEL.: 0722279437 E-mail: electraradu@yahoo.com 3 mecanici auto Se oferă bonusuri în funcţie de performanţă.

197. VALORIS CENTER S.R.L. COD FISCAL: 18602432 ADRESA: COM. BUJORENI, SAT BUJORENI, NR.159. TEL.: 0350522020. E-mail: cariere.valcea@valoris.ro 5 5 agenţi servicii clienţi (studii liceale) agenţi servicii clienţi (studii liceale , cun. L.engleză)

198. VASICOS WOOD S.R.L. COD FISCAL: 9604906 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.CĂZĂNEŞTI, NR.70 TEL.: 0762238517, 0250/730510 FAX: 0250/702847 E-mail: vasicoswood@gmail.com 1 5 2 1 operator cherestea (experienţă, calificare) manipulanţi mărfuri (experienţă, calificare) gaterişti (experienţă, calificare) motostivuitorist (calificare)

199. VEL PITAR S.A. COD FISCAL: 21229091 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.22 TEL./FAX: 0250/746001 9 2 ambalatori manuali Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 3 luni conducători autospecială (şc.profesională /liceu de specialitate, posesori permis auto cat.B,C)

200. VELAPONT S.R.L. COD FISCAL: 34023025 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.ZAMBILELOR, NR.60 TEL.: 0724832242 1 1 dulgher fierar betonist Încadrarea în muncă este pe durată determinată de 6 luni

201. VERING DF S.R.L. COD FISCAL: 35232704 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.G.BACOVIA, NR.23 TEL.: 0350806939 ; E-mail: atisinstal13@yahoo.com 2 2 2 2 2 electricieni (vechime în domeniu min. 5 ani) instalatori sanitari (vechime în domeniu min. 5 ani) instalatori încălzire (vechime în domeniu min. 10 ani) lăcătuşi mecanici sudori electrici

202. VEROMI PAN S.R.L. COD FISCAL: 14363218 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.COPĂCELU, NR.111 TEL.: 0744481014 E-mail: veromipan@yahoo.com 1 3 2 4 4 ospătar muncitori necalificaţi ambalatori patiseri brutari

203. VICO STAR S.R.L. COD FISCAL: 16367454 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. BARAJULUI, NR. 38 TEL./FAX: 0250/820202; 0744549100 E-mail: vico.star@yahoo.com 1 1 1 1 1 electrician auto tinichigiu auto femeie de serviciu (studii medii) – încadrare cu 4 ore/zi electrician auto tinichigiu auto

204. VILSPED TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 13670487 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.LIVEZI, NR.9 TEL.: 0745208096; E-mail: vilsped_transport@yahoo.com 1 conducător auto (vechime în domeniu min. 5 ani, atestat valabil, permis auto cat. B,C,E)

205. VILTERM INSTAL S.R.L. COD FISCAL: 26473304 ADRESA: RM. VÂLCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR. 145, BL. D4, SC. B, AP. 4. TEL.: 0729169904, 0723258818 E-mail: vilterm@gmail.com 1 1 1 1 zidar roşar-tencuitor (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) zugrav (vechime în domeniu min. 1 an, calificare) instalator tehnico-sanitar (vechime în domeniu min. 3 ani, calificare) lăcătuş mecanic (vechime în domeniu min. 1 an, calificare)

206. VULTURII S.R.L. COD FISCAL: 2552605 ADRESA: COM. FÂRTÂŢEŞTI, JUD. VÂLCEA TEL.: 0740042693 1 1 electromecanic (vechime în domeniu 10 ani, studii: liceul) vânzător (vechime în domeniu 1 an, studii: 10 clase)

207. WALNUT S.R.L. COD FISCAL: 19009655 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR. LESPEZI, NR.99 TEL.: 0728156776, 0743471853 1 6 lucrător gestionar (vechime în domeniu min. 1 an, studii medii, posesor permis auto cat.B) sortatori

208. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING SA COD FISCAL: 1471049 ADRESA: RM.VALCEA, STR. TOPOLOG, NR. 24, JUD VALCEA; TEL: 0250740360 E-mail: valerica.sandulescu@wipro.com 1 5 1 1 inginer proiectant (vechime în domeniu min.5 ani, studii superioare-inginerie mecanică, cun.proiectare Solidworks) Valabilitatea ofertei: 31.12.2016 operatori CNC (vechimea în domeniu reprezintă avantaj, studii medii tehnice, cun.desen tehnic) Valabilitatea ofertei: 31.12.2016 electrician întreţinere şi reparaţii (vechime în domeniu min. 5 ani, studii medii tehnice, calificare în domeniu) Valabilitatea ofertei: 31.12.2016 vopsitor industrial (vechimea în domeniu reprezintă avantaj, studii medii tehnice, cun. de vopsire manuală prin pulverizare vopsire instalaţii automate) Valabilitatea ofertei: 31.12.2016