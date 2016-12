Dumnezeu sa-l odihneasca in pace pe Ion Cilea!

DUMNEZEU SA IL ODIHNEASCA IN PACE PE ION CILEA!

In fiecare an in aceasta zi de decembrie noi cei ramasi aici ne vom aminti cu respect de cel care a fost ION CALEA!

Ii pastrez respect si amintire vie si rog pe bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!

DUMNEZEU SA-L IERTE!

Constantin Radulescu