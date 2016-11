Precizări despre un mareșal admirat și Nicolae Sărdărescu, un primar iubit de locuitorii din Horezu

Un articol postat în ediția online a publicației Ziarul de Vâlcea a stârnit un val de controverse și emoții. Este vorba despre articolul Primarul din Horezu, Nicolae Sărdărescu, mare admirator al mareșalului Antonescu! Știe că riscă trei ani de închisoare?! Într-un banal comentariu la un text referitor la cucerirea Budapestei de către Armata Română în anul 1919, fostul șef al IPJ Vâlcea își manifesta admirația față de mareșalul Antonescu. Un coleg de-al meu a citit comentariul, pe care l-a corelat cu o lege strâmbă 217/2015 inițiată de liberalul Crin Antonescu și promulgată rapid, la presiune evreiască, de președintele liberal Iohannis. Legea respectivă scrie clar că acea persoană, care glorifică personaje ale istoriei gen Mareșalul Ion Antonescu și fostul președinte comunist Nicolae Ceaușescu, este pasibilă de închisoare.

Părerea mea este că legea a fost adoptată la presiune externă și nu se pliază deloc pe adevăratele sentimente ale românilor (cei mai mulți dintre ei) care au o părere bună despre multe dintre faptele lui Ion Antonescu, atât din primul război mondial, cât și din cel de-al doilea. Să nu uităm celebrul îndemn adresat militarilor români: Ostași, vă ordon, treceți Prutul! Atunci a eliberat Basarabia de sub ocupație rusească bolșevică! Potrivit legii aiuritice, oricine emite o formă de admirație în public, în presă, în spțiul virtual – gen facebook – se încadrează în prevederile dure ale textului de lege! Acest fapt l-a sesizat, e adevărat la modul grăbit și poate neinspirat, colegul meu și l-a atenționat în acest sens pe primarul din Horezu. Cârcotașii au preluat textul și au deformat mesajul, ajungându-se la concluzii bombastice, nerealiste, tendențioase.

Opinia mea despre primarul Sărdărescu este una bună, prin prisma realizărilor administrative. Am fost unul dintre puținii jurnaliștii care i-au acordat încrederea sută la sută în campania electorală, mizând pe profesionalismul și seriozitatea fostului șef al Poliției Vâlcene. Și nu m-am înșelat! O demonstrează faptele acestuia și mulțimea de mesaje favorabile, pe care le-am primit pe adresa redacției, privitoare la activitatea edilului din Horezu. Este un om implicat care va moderniza orașul – capitală a Vâlcii de Vest.

Tiberiu Pîrnău

Încheiem această discuție cu un comentariu primit pe adresa electronică a redacției de la un domn, Ioan Mărăcine:

Domnule redactor, sunt doua evenimente diferite. Unul este anul 1919 si altul este holocaustul. De fapt este vorba despre maiorul Antonescu participant la inabusirea revolutiei bolsevice din Ungaria.La vremea aceea era un erou al armatei romane si nu se punea problema ca ar fi ,,criminal de razboi”.Vedeti dumneavoastra o multumire din partea Ungariei pentru ca am vrut sa-i scapam de omunism..?Domnul Sardarescu a numit ultimul grad avut de Antonescu…..si nu maior.Atata tot….Oricum s-a ajuns la aberatii de genul sa acoperi bustul lui Antonescu din curtea ctitoriei sale Biserica de la Piata Muncii…..Sau sa-i stergi fresca cu portretul de la intrarea in biserica. De ce nu topim si Coroana Reginei Maria facuta din Otel de tun pentru ca are simboluri naziste adica Zvastica(simbolistica a fericirii)?!