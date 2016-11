Primarul Daniel Băluţă va finaliza extinderea reţelei de apă cu 33 km în satele Vaideeni şi Izvoru Rece

Conform spuselor primarului comunei Vaideeni, Daniel Băluţă, în prezent se lucrează în ritm intens la extinderea reţelei de apă cu 33 km în satele Vaideeni şi Izvoru Rece, investiţie finanţată prin OUG nr. 28, urmând ca întrega lucrare să fie finalizată la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, în funcţie de alocările de la bugetul Guvernului. De asemenea, Primăria Vaideeni vrea să reabiliteze şi să modernizeze Şcoala veche din localitate. În prezent, clădirea nu este funcţională, aflându-se în conservare. Şcoala veche reprezintă clădirea de suflet a vaideenilor. Este o construcţie în stil brâncovenesc, veche de peste 100 de ani, pe care se doreşte a fi reabilitată şi modernizată cu fonduri europene. Se va păstra arhitectura clădirii, iar în curtea şcolii se va amenaja un amfiteatru în aer liber, dar şi un spaţiu unde se vor monta măsuţe şi se va mai amenaja un loc de agrement pentru dezbateri. De asemenea, în interiorul clădirii se va amenaja o bibliotecă şi sală de lectură, precum şi un spaţiu cu două săli de expoziţie cu obiecte meşteşugăreşti specifice zonei. Totodată, conducerea Primăriei Vaideeni are în vedere construirea unei grădiniţe în cătunul Atârnaţi. Potrivit primarului, există în comună foarte multe familii tinere căsătorite, care revigorează comunitatea. Vaideeniul nu şi-a pierdut încă speranţa continuităţii prin tânăra generaţie. Familiile care pleacă la muncă în străinătate se întorc să îşi refac casele bătrâneşti sau îşi construiesc altele noi, şi după ce fac acest pas, nu se mai întorc în străinătate. Mulţi tineri care au avut curajul şi-au investit banii în mici afaceri, prin accesarea fondurilor europene pentru tinerii fermieri, iar alţii şi-au găsit un loc de muncă. Autorităţile vin în întâmpinarea acestor eforturi şi încearcă să le asigure confortul pentru a avea toate utilităţile pe care le găsesc la oraş: „Comunitatea se revigorează. Această reîntoarcere acasă se datorează, poate, şi faptului că lucrurile au început să se mişte prin crearea locurilor de muncă în zona Horezu. Pe lângă acest fapt, sunt foarte mulţi tineri care au accesat fonduri europene pentru proiecte de înfiinţare şi susţinere a tinerilor fermieri. Vaideeniul are, în momentul de faţă un efectiv mare de animale şi, din această cauză, suntem pe zona de risc în privinţa suprafeţelor de teren pe care le avem la dispoziţie. Noi căutăm şi în acest sens suprafeţe pentru păşunat. Am făcut o adresă către domeniile statului, să vedem dacă au suprafeţe disponibile pentru a ni le pune la dispoziţie. Din păcate, vânătoarea subvenţiilor este mai presus decât bunăstarea animalelor şi sunt oameni care s-au făcut crescători de animale doar pentru că au de încasat subvenţii pentru păşuni de la stat”, mai declară primarul din Vaideeni.

(Petre Coman)