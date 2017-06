Americanii despre Roșia Montana…. TRANSMITE MAI DEPARTE TUTUROR ROMÂNILOR!

Daca acest popor Roman tace, atunci ne meritam soarta !…principalul inamic al romanilor nu este RMGC ci sistemul nostru de Guvernare si cei ce reprezinta interesele Natiunii Romane, care demonstreaza ca au fost corupti de catre aceasta companie si acum isi ofera sprijinul in detrimentrul populatiei din zona respective !

TREBUIE SA IA LA CUNOSTINTA TOATA LUMEA (FILM REALIZAT DE SPECIALISTI AMERICANI IN ZONELE UNDE A MAI OPERAT SAU OPEREAZA RMGC PE GLOB SI DEZASTRUL LASAT IN URMA LOR) DE ADEVARATELE EFECTE ALE ACESTUI TIP DE MINERIT PE CARE IL PRACTICA RMGC IN ROMANIA !

TRANSMITE ACEST FILM MAI DEPARTE, PENTRU CA ITI PASA SI NU POTI STA INDIFERENT (ASA CUM STAU INDIFERENTI GUVERNANTII NOSTRII DIN ’89 INCOACE, IN DETRIMENTRUL NATIUNII SI DOAR IN INTERESUL LOR PERSONAL) !

ACEST FILM TREBUIE VAZUT DE CATRE TOTI ROMANII PENTRU CA ESTE CUTREMURATOR !

TE ROG TRANSMITE ACEST FILM TUTUROR !

…NU PUTEM SA II LASAM PE CEI 300 DE ROMANI CARE AU MAI RAMAS IN ZONA SA SUPORTE PRESIUNEA STATULUI VANDUT SI A GUVERNANTILOR CORUPTI, CARE PENTRU BANI ISI DAU ACORDUL CRIMINAL !