Un parlamentar liberal acuzat de trafic de influență la fostul ministru de Interne, Lucian Bode! Cum a fost promovat un ofiter de politie!

UPDATE: În revenire la acest articol pe care l-am publicat pe 1 aprilie, precizam ca am primit mai multe documente din care reiese că agentul de poliție care a accesat baza de date a condidatului din judetul Iași se numește Ilie G. , iar deputatul care a intervenit pentru ca acesta sa fie promovat pe funcția de ofițer este domnul B.

Observam că domnul parlamentar are un tupeu incredibil, are alura unui "stăpân local " și tratează oamenii din judetul Vâlcea ca pe propriile oi din bătătură. La el toți sunt penali, corupți, pușcăriași.

Se simte oare împlinit când face trafic de influență? Poate povestește cum a intervenit la colegul său de partid, fostul ministru de interne, Lucian Bode pentru ca Ilie G. sa fie promovat pe o funcție de ofițer și cum au făcut aranjamente și au falsificat fisa medicală a unui candidat, prin consemnarea in fals a unui diagnostic medical pentru ca postul de ofițer sa revină lui Ilie G., protejatul domnului B.

Ziarul de Valcea prezinta un document care dovedește modul în care înțeleg unii polițiști să se prevaleze de calitatea funcției pentru a accesa baza de date "Evidenta persoanelor " în interes personal .

Un lucrător din cadrul IPJ Vâlcea accesează baza de date a unei persoane din judetul Iași. Motivul accesării are legătură cu un concurs organizat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, unde cei doi au fost contracandidați pentru un post de ofițer .

Candidatul din Iași bănuind că cel din Vâlcea i-a accesat baza de date face o solicitare in acest sens la Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor, care îi confirmă suspiciunea. Ulterior primește un răspuns abuziv de la IPJ Vâlcea (o sa-l găsiti atașat). Conducerea IPJ Vâlcea încearcă să îl protejeze - nu declanșează nici cercetarea disciplinară și nu sesizează nici parchetul pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic și abuz în serviciu. Exista zvonuri ( repetam: zvonuri, nu certitudini că un deputat liberal ar fi intervenit la șeful IPJ Vâlcea de la acel moment (comisarul D. Daraban) pentru ca acest agent de poliție sa fie protejat și să nu fie sesizat parchetul .

Răspunsul IPJ Vâlcea către petent este halucinant: se menționează că s-a dorit aflarea unor informații despre o societate comerciala a cărei denumire este identică cu cea a persoanei căreia i s-a accesat în mod abuziv baza de date.

Societățile comerciale se verifică în Registrul Comerțului și nu în baza de date a persoanelor fizice (în Registrul Comerțului ar fi găsit numele și prenumele administratorilor / asociaților, anul înființării societății, codul caen, codul unic de înregistrare, etc) .

Din răspuns reiese că lucrătorul din cadrul IPJ Vâlcea nu avea datele de identificare exacte (nume, prenume ) și atunci întrebarea este : "ce anume cauta?! "

Se menționează în răspuns că s-a dorit aflarea unor informații de stare civilă... totuși nu credem că societățile comerciale se căsătoresc.

În baza de date a persoanelor fizice, în dreptul numelui, apare judetul de proveniență a persoanei fizice accesate. Daca el caută o firma din Vâlcea și avea la dispoziție Registrul Comerțului ce treabă avea cu o persoana din judetul Iași?! Culmea, tocmai persoana care i -a fost contracandidat la concursul pentru acel post de ofițer !

Înțelegem că persoana vătămată a sesizat parchetul din raza teritoriala unde își are domiciliul.