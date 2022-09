Eugen Neata: Drumul inițiativelor mele legislative în Parlamentul României

Inițiativele mele legislative s-au grupat în trei mari categorii.

În prima categorie sunt inițiativele care își produc deja efectul prin aplicare în sistemul legislativ românesc. Una dintre ele, cea cu pensionarea anticipată, fără penalizări, a oamenilor care au trăit peste trei decenii în zonele cu poluare remanentă a fost numită de beneficiari cu numele meu:”Legea Eugen Neață”. Sunt foarte mândru de ea!

O a doua categorie sunt inițiativele care se află pe masa mea de lucru și despre care nu voi vorbi mai mult decât este necesar. Pot spune doar că una dintre ele a fost sugerată de o instituție județeană și că are ca obiectiv ținerea la distanță a adolescenților de marile vicii contemporane.

Tot în formă de schiță se găsește și inițiativa legislativă referitoare la dreptul proprietarilor de păduri de a participa la asocieri care au ca obiectiv exploatarea lemnului din pădurile lor. Această inițiativă face parte dintr-un pachet care are încă nevoie de documentare. Șansa de reușită a unei inițiative stă în fundamentare, în argumentele care o susțin și care sunt formulate și depuse în scris în Parlamentul României.

A treia categoria de inițiative legislative sunt cele pe care le-am semnat și le-am depus cu diverse perioade de timp în urmă. Ele se găsesc pe fluxul de dezbatere și de avizare în comisii, înainte de votul final în plenul Parlamentului. Am vorbit și cu alte ocazii despre acest drum ca despre unul necesar și mare consumator de timp. Dezbaterea în comisii a unei inițiative legislative nu face altceva decât să întărească argumentele care o susțin. Și, fiecare dezbatere într-o comisie, se încheie cu un vot final, care poate fi de susținere sau de respingere.

Pentru a avea succes, urmăresc zi de zi drumul inițiativelor mele pe traseul comisiilor în care sunt supuse dezbaterii. Explic fiecărui membru al comisiei necesitatea modificării legislative în discuție și, deseori, merg personal pentru a vorbi în fața comisiei înainte de vot. Săptămâna aceasta poate fi decisivă pentru una dintre inițiativele mele legislative și o bună parte dintre activitățile mele din această perioadă sunt dedicate acelui moment.

Sper ca sesiunea parlamentară care tocmai a început să fie favorabilă tuturor inițiativelor legislative pe care le-am depus în Parlamentul României.

Eugen Neata, deputat PSD