Primăra va realiza proiectul „Extindere reţea de gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea” prin programul „Anghel Saligny”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie 2022, a aprobat devizul general estimativ la obiectivul de investiții „Extindere reţea de gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”, la valoarea de 26.441.330 lei fără TVA. S-a mai aprobat cererea de finanţare pentru includerea în programul naţional de investiţii Anghel Saligny. Obiectivul de investiţii „Extindere reţea de gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”, pentru care se solicită includerea în Programul naţional de investitii Anghel Saligny, este obiectiv de investitii pentru care, prin Hotararea Consiliului Local nr. 271/11 din 21 decembrie 2020, au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici si studiul de fezabilitate, care au stat la baza cererii de finanţare prin POIM.

Obiectivul de investitii a fost evaluat şi selectat ca eligibil de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dar face parte dintre cele a căror valoare excedează plafonul alocat în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare. Astfel, prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii Anghel Saligny, începând cu data intrării în vigoare ordonanţei de urgenţă nr. 40/2022 va putea fi preluat în Programul naţional de investiţii Anghel Saligny. Obiectivul de investiţii, pentru care se solicită includerea în Programul naţional de investitii Anghel Saligny este situat in localitatile componente ale municipului Râmnicu Valcea, Troianu, Copacelu, Cazanesti, Stolniceni, Raureni, Goranu, Dealul Malului, Colonia Nuci, Buda-Poenari, Aranghel, Ostroveni, Ştirbei Voda.

La stabilirea valorii estimate a investitiei, s-a tinut cont de indicatorii tehnico economici aprobaţi prin HCL 271/11 din 21 decembrie 2020. Devizul general estimativ a fost actualizat dc proiectant in urma faptului ca, la solicitarea proprietarilor, operatorul sistemului de distributie gaze naturale (Distrigaz Sud Reţele) a demarat procedurile pentru executarea unui număr de trei extinderi de conducte dc distributie gaze naturale aliate in lista iniţiala (parţial strada Bâlciului, Intrarea Izlazului cu Intrarea Pieptea), însumând un total de 3.370 ml. Lucrările demarate de către Distrigaz Sud Reţele fiind exclusiv lucrări de extindere reţele de distributie gaze naturale, nu prevăd execuţii de instalatii de racordare (branşamente) pentru gospodăriile individuale existente pe amplasamentul lucrărilor, astfel ca numărul gospodăriilor pentru care se solicita finanţare din fonduri publice este neschimbat (1.100 gospodarii casnice individuale). Pentru estimarea valorii totale a obiectivului de investitie, s-a ținut cont de prevederile H.G. 907/2016, structurând devizul general in conformitate cu etapele dc elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. De asemenea, s-a ținut cont si de fluctuatia preturilor la materiale, din noiembrie 2020 si pana in prezent, conform actualizarii indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate.