Documente necesare pentru internarea la Sanatoriul Olăneşti Riviera SA

La Sanatoriul Olăneşti Riviera SA din staţiunea Băile Olăneşti SA se pot trata afectiuni diverse cu ajutorul izvoarelor terapeutice: afectiuni digestive, afectiuni renale si ale cailor urinare, afectiuni cronice ale ficatului si cailor biliare, afectiuni respiratorii,afectiuni metabolice si de nutritie, afectiuni dermatologice, afectiuni alergice alimentare, medicamentoase, bacteriologice.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

Dovada calitatii de asigurat se face prin urmatoarele documente:

• biletul de trimitere: medic specialist BFT sau medic de familie;

• set minim de analize medicale (din ultima luna): hemoleucograma, glicemie, electrocardiograma sau alte analize efectuate.

SALARIATI:

• Dovada de asigurat (adeverinta de salariu sau adeverinta de la C.A.S.)

PENSIONARI:

• Ultimul cupon de pensie.

Criterii de prioritizare a internarii :

• Data solicitarii programarii;

• Statut profesional, ocupational: salariati (profesori, cadre medicale), liber profesionistii, elevi, studenti; someri; pensionati medical; pensionari la limita de varsta, fara ocupatie ( dar care fac dovada de asigurat CAS);

Programarile

Se fac zilnic la telefon: 0250 775 490; 775 491, fax: 0250 775 405,intre orele 09.00 –17.00.

Accesul pacientului la informatia medicala

1. Scopul procedurii: stabilirea modului de respectare integral de catre spital a dreptului de informare a pacientului.

2. Domeniul de aplicare: Procedura se aplica de catre tot personalul.

3. Se consemneaza in FOCG persoana aleasa se fie informata in locul pacientului, consemnare semnata de pacient.

4. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul scris al pacientului.

5. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala, lucru care se consemneaza in FOCG.

6. La externare se va elibera, tuturor pacientilor, un rezumat scris (scrisoare medicala) al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

7. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul datele personale, sunt confidentiale.

8. Informatiile cu character confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit, in scris sau daca legea o cere in mod expres. In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicate in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

9. Pacientul are acces la datele medicale personale.

COPLATA:

Se realizeaza la internare.

DREPTURILE PACIENTULUI

1. Pacientii au dreptul la ingrijirea sanatatii la cel mai inalt standard, indiferent de statutul social, varsta, sex, etnie, religie sau convingeri politice;

2. Pacientii au dreptul la adresabilitate libera la asistenta medicala, conform prevederilor legale.

3. Pacientii au dreptul de a cunoaste identitatea, statutul professional si calificarea celor care asigura serviciul de sanatate.

4. Dreptul de a fi informati in legatura cu starea sanatatii lor, cu procedurile terapeutice propus, cu diagnosticul si prognoza afectiunii.

5. Informatiile trebuie communicate pacientilor intr-o maniera adecvata capacitatii lor de intelegere. Daca pacientul nu vorbeste limba oficiala, trebuie sa existe mijloace de traducere.

6. Pacientii au dreptul de a fi informati asupra facilitatilor de care dispune sanatoriul pentru asistenta personala, siguranta si confortul sau.

7. Dreptul pacientului la intimidate si la confidentialitatea tuturor informatiilor legate de afectiunea sa.

8. Pacientii care necesita investigatii sau consultatii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.

9. Pacientii au dreptul de a li se examina si rezolva plangerile intr-o maniera justa, eficienta, prompta si de a fi informati asupra rezultatului.

OBLIGATIILE PACIENTULUI

1. Este interzis consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta sanatoriului.

2. Pacientii internati sunt obligati sa respecte regulamentul de ordine interioara al sanatoriului.

3. Pacientii sunt obligati sa respecte unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire, precum si pe ceilalti pacienti.

4. Respectarea ordinei si linistii, pastrarea curateniei in saloane, sala de mese, holuri.

5. Nu se permite tulburarea linistei, degradarea mobilierului si bunurilor din dotarea sanatoriului.