Perspectiva cazinourilor despre poluare în 2022

În ziua de azi, emisiile de carbon au atins cote destul de alarmante, iar consumatorii vor tot mai multe produse, însă problema este că producătorii trebuie să respecte standarde tot mai înalte în ce privește calitatea și protecția mediului. Chiar dacă îți vine să crezi sau nu, cazinourile încearcă și ele să facă locațiile lor cât mai prietenoase cu mediul înconjurător și să nu existe consumație peste măsură. Poți beneficia de rotiri gratuite la cazinoul tău preferat folosind codurile promoționale apărute pe primele pagini ale acestora.

Totuși cum poți să măsori sustenabilitatea unui proiect? Există multe lucruri de luat în considerare, de la materialele folosite la construcție și până la lumini sau la sistemul de încălzire. Chiar dacă nu toate cazinourile au fost proiectate pentru a proteja cât de mult posibil mediul înconjurător, foarte multe au început să implementeze măsuri de protecție a acestuia și brandurile fac tot posibilul ca aceste efecte să se vadă. Să vedem care sunt câteva măsuri pe care le-au luat cazinourile pentru a fi mai prietenoase cu mediul înconjurător.

Ce măsuri iau cazinourile

Există mai multe soluții pe care cei de la cazinouri le-au găsit pentru a proteja mai mult mediul înconjurător. Odată cu schimbarea unui nou an și a climatelor, deciziile privitoare la protejarea mediului înconjurător sunt tot mai importante pentru operatorii de la cazinouri. În anul 2020, o mare organizație denumită MGM a proiectat 3000 de panouri solare care să fie amplasate în jurul proprietății pentru a genera mai multă energie verde pentru cazinouri și să nu mai fie dependente de sursele clasice de energie. Compania MGM a spus că aceste panouri vor reuși să producă până la 10% din necesarul întregii companii. Clădirea are o impresionantă suprafață de 93.000 de metri pătrați, astfel că este aproape imposibil să folosească mai multe panouri solare de atât.

Pe de altă parte, cei de la Melco Resorts & Entertainment au anunțat faptul că vor renunța de tot la recipientele fabricate din plastic pentru a reduce poluarea cu materiale din plastic a apelor. Cei de la Melco susțin faptul că vor continuă să ofere servicii care sunt mai prietenoase cu mediul înconjurător și vor face ca experiența de la cazinouri să fie mai sustenabilă. Un alt nume uriaș din industrie este și The Venetian Macao Resort Hotel acolo unde atât risipa de mâncare, cât și vehiculele electrice sunt o prioritate. De fapt, cei de la Macao îi încurajează pe cei care le vizitează cazinourile prin faptul că acum au și stații de încărcare amplasate în parcarea lor.

Creativitatea joacă un rol important

În momentul când o resursă începe să se termine sau să fie mai greu de produs este timpul ca cei care conduc afaceri într-o industrie mare să își folosească creativitatea. Atunci când vorbim de sustenabilitate în primul rând trebuie să fie eliminate acele materiale care poluează excesiv în timp ce va trebui să se găsească și o alternativă ce să poată înlocui acel material. În același timp, ca să reducă impactul economic în ce privește transportul alimentelor, companiile pot alege să folosească ingrediente obținute la nivel local. Din acest motiv cei de la Mandalay Bay Resorts au ales să reducă la 0 produsele importante și să înceapă să producă cât de mult posibil numai produse la nivel local. Această decizie nu doar că are un impact economic foarte bun asupra comunității locale, dar îi sprijină pe producătorii locali și scade nivelul emisiilor de carbon de la mașini.

În plus, pe lângă toate acestea, compania are un sistem inteligent de încălzire care reușește să detecteze în mod automat când într-o anumită zonă este suficient de cald și astfel să oprească încălzirea în acele locuri pentru a reduce consumul de energie. Până și niște mici bucăți de săpun pot să fie reciclate în mod eficient. Spre exemplu, Caesar’s Entertainment a făcut un parteneriat cu cei de la Clean the World pentru a recicla bucăți de săpun și au reușit să doneze în total un număr de 2.4 milioane de săpunuri în toată lumea. O altă companie mare din industria cazinourilor, Turtle Greek Casino and Hotel, a înlocuit o parte din sistemul de iluminare cu geamuri în tavan, ceea ce a scăzut considerabil costurile energiei electrice.

Să învățăm de la cei mai buni

Cazinourile deja au început să fie mai sustenabile odată cu trecerea timpului. Unele proprietăți sunt limitate în ce privește spațiul, însă cele care își extind în continuu dimensiunile trebuie să vină și cu idei noi prin care să fie mai prietenoase cu mediul înconjurător. Chiar dacă design-ul clădirilor este unul tot mai modern și mai plăcut vizual, cei care le proiectează se gândesc și cum să reușească să reducă din costuri, dar și din totalul de cheltuieli după construcția clădirii.

Cazinourile au început să folosească materiale precum cheresteaua, marmura și tabla. Totuși, aceste materiale se consumă la un moment dat, însă există multe metode prin care problemele legate de mediu pot să fie atenuate, cum este evitarea risipirii de alimente și mâncare, dar și folosirea mai eficientă a sistemelor de căldură și de lumină sau folosirea unor alternative pentru curentul electric. Printre îmbunătățirile care s-au adus cazinourilor în ultimii ani se numără iluminarea cu becuri de tip LED, instalarea unor senzori de temperatură pentru a regla automat în zonele în care este prea cald, precum și instalarea unor panouri solare pentru a produce energie mai eficient. Aceștia încurajează și producția locală de alimente, dar și construcția clădirilor din comunitate să adopte crearea unui mediu înconjurător mai sigur.

Concluzie

Poate că nu te gândeai până acum că operatorii de la cazino au în plan să ajute mediul înconjurător. Totuși, marile companii din industrie au început încă de anii trecuți să facă îmbunătățiri în ce privește materialele folosite la construcții, risipirea a cât mai puține alimente, dar și un consum mai redus al clădirilor acestora. Chiar dacă există și cazuri în care nu se mai poate eficientiza nimic, cei de la cazino încearcă să găsească alternative acolo unde sunt și variante care să înlocuiască anumite materiale ce se găsesc în cantități relativ mici.