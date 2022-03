O vâlceancă, cercetată pentru fapte de corupție, a căzut la înțelegere cu procurorii DNA și a primit o pedeapsă cu suspendare

Prin sentința penală nr. 16 din 02.02.2022, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2022, Tribunalul Vâlcea a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești cu inculpata O.P.M. și a condamnat-o pe aceasta la o pedeapsă de un an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. Tribunalul a dispus desființarea înscrisurilor întocmite în fals și a lăsat nesoluționată acțiunea civilă.

La începutul acestui an, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei O.P.M., persoană fizică fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată. În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în cursul anului 2012, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 (Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor), între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia și reprezentantul unei societăți comerciale ar fi fost încheiat contractul de finanțare având ca obiect ,,Realizarea și dotarea unei pensiuni în vederea diversificării afacerii societății” în valoare totală eligibilă de 756.071 lei. În perioada 2014 – 2016, inculpata, în calitate de reprezentant al respectivei societăți comerciale ar fi depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, mai multe declarații pe proprie răspundere privind inexistența vreunei situații de incompatibilitate în contextul derulării proiectului de finanțare „Realizarea și dotarea unei pensiuni în vederea diversificării afacerii societății comerciale”, deși cunoștea că acționa ca un interpus al adevăraților beneficiari. În urma acestor demersuri, societatea administrată de inculpată ar fi primit de la autoritatea contractantă suma de 727.888 lei reprezentând finanțare europeană.