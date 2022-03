Majoritatea consilierilor locali din Râmnicu Vâlcea se opun creşterii tarifelor la salubritate, propusă de operatorul din municipiu 

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, anunţă, marţi, că nici consilierii locali ai Partidului Ecologist nici cei ai PSD Râmnicu Vâlcea nu sunt de acord cu majorarea tarifelor la serviciile de salubritate din oraş. Operatorul a solicitat creşteri de preţuri, invocând, printre altele, majorarea salariului minim, a tarifelor la carburanţi şi la utilităţi. Majoritatea din Consiliul Local Râmnicu Vâlcea propune prestatorilor de astfel de servicii să recalculeze majorările de tarife, conform news.ro.

La sfârşitul anului trecut, operatorul serviciului de salubritate din municipiul Râmnicu Vâlcea – asocierea Romprest Energy şi Compania Romprest Service – a solicitat Consiliului Local să aprobe o nouă majorare a tarifelor pentru serviciile pe care le prestează pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 1 ianuarie 2022.

”În conformitate cu legislaţia în vigoare, am fost obligat să demarez precedura prealabilă, postând pe site-ul Primăriei municipiului, în 21 ianuarie a.c., proiectul de hotărâre întocmit în acest sens şi tot în consecinţa aceloraşi temeiuri legale, proiectul va figura pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu Local. Vreau să precizez foarte clar: atât eu, ca primar al municipiului, cât şi grupul de consilieri locali ai PSD şi PER nu ne raliem acestui demers şi nu ne însuşim pretenţiile asocierii Romprest Energy – Compania Romprest Service! După o analiză temeinică pe care am făcut-o, inclusiv cu consilierea unor specialişti şi chiar şi în condiţiile în care admitem că recentele creşteri de preţuri şi salarii ar trebui să se regăsească în nivelul tarifelor finale, am ajuns la concluzia că solicitarea Romprest nu este pe deplin fundamentată. Ca urmare, vom vota respingerea proiectului de hotărâre de consiliu în această variantă şi vom cere recalcularea majorărilor, astfel încât în ele să se regăsească doar variaţiile preţurilor din ultima perioadă”, transmite, marţi, prin intermediul unui comunicat, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

Acesta precizează că va face toate demersurile pe permise de lege pentru ca serviciile prestate ”să fie achitate la valoarea lor exactă, justificată până la ultimul ban”.

Asocierea care asigură serviciul de salubritate în municipiul Râmnicu Vâlcea a solicitat majorări de tarife, noile preţuri pentru serviciile de specialitate fiind, în unele cazuri, cu aproximativ 20% mai mari decât preţurile practicate în prezent.

Astfel, potrivit documentelor postate pe portalul Primăriei Râmnicu Vâlcea, tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale în amestec pentru persoanele fizice din Râmnicu Vâlcea care este, în prezent, de 10,15 lei de persoană pe lună fără TVA ar creşt la 12,70 lei/persoană/lună fără TVA.

Totodată, tariful pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale în amestec generate de persoanele juridice şi instituţiile din municipiul Râmnicu Vâlcea ar ajunge la 809,47 lei/tonă fără TVA de la 652,13 lei pe tonă, cât este în prezent.

De asemenea, tarifele ar urma să crească pentru celelalte servicii privind colectarea şi transportul deşeurilor, fie că sunt biodegradabile, reciclabile, ori generate din construcţii.