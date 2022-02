SC Chimcomplex SA organizează în data de 3 martie 2022 teleconferința pe tema rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2021

SC Chimcomplex SA Borzesti organizeaza pe data de 3 martie 2022, incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei), teleconferinta pe tema rezultatelor financiare preliminare neauditate pentru anul 2021. Teleconferinta va fi sustinuta in limba romana si va fi gazduita de catre Adrian Dumitriu, CFO. Persoanele interesate, care doresc sa participe la teleconferinta, trebuie sa se preinregistreze prin trimiterea unui e-mail la ir@chimcomplex.com, pana cel tarziu in data de 2 martie 2022. E-mail-ul de inregistrare trebuie sa includa urmatoarele informatii:numele complet al participantului; companie (daca este cazul) si datele de contact; întrebari privind tematica propusa. Raportul continand rezultatele financiare preliminare neauditate aferente anului 2021, va fi disponibil din data de 28 februarie 2022, ora 08.00, atat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (simbol CRC), cat si pe site-ul societatii www.chimcomplex.com in sectiunea Investitori – Raportări curente – Raport financiar 2021 – T4. Teleconferinta se va desfasura prin intermediul aplicatiei Microsoft Teams. În urma preinregistrarii, participantii vor primi un e-mail cu detaliile necesare accesarii teleconferintei. Aceasta poate fi accesata atat de pe desktop/browser, cat si din aplicatia Microsoft Teams disponibila pentru sistemele de operare Android si iOS.

DIRECTOR COMUNICARE,

Georgiana Stavarache