Eugen Neață, deputat PSD: Susținere de prestigiu a inițiativei legislative pentru sportivi și antrenori 

Pentru că inițiativa mea legislativă dedicată sportivilor de performanță și antrenorilor lor va ajunge în curând în Comisia pentru Tineret și Sport din Camera deputaților și apoi în plen, pentru votul final, am cerut o susținere și de la câteva dintre forurile sportive naționale.

Noi, vâlcenii, am avut întotdeauna o slăbiciune pentru handbal. Zeci de ani am câștigat multe trofee naționale și internaționale și am revenit în ultima vreme la vârful competițiilor, cu Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Poate acesta este și motivul pentru care primul răspuns la cererea mea a sosit de la Federația Română de Handbal, sub semnătura distinsului ei președinte, Alexandru Dedu.

Am avut și o discuție telefonică cu domnia-sa și m-am bucurat să văd că gândim la fel în privința motivării sportivilor și a antrenorilor lor în direcția obținerii tuturor medaliilor care au loc pe podiumul competițiilor europene și internaționale.

În documentul transmis, Alexandru Dedu face o analiză a motivelor care au condus la un număr atât de mic de medalii obținute de sportivii români în ultimii ani. Printre cauze, slaba finanțare a sportului, cea care lasă fără mijloace de pregătire pe sportivi și fără mijloace de supraviețuire pe antrenori (vezi imaginile atașate). Într-o inițiativă legislativă anterioară, am deschis calea pentru utilizarea contractului sportiv în relațiile de muncă pe care cluburile sportive le au cu personalul auxiliar, urmărind același lucru pe care îl descrie președintele FRH aici.

Performanța sportivă este posibilă numai acolo unde sportivii și antrenorii lor se pot dedica integral sportului pe care îl practică. Nu se face sport de performanță alergând de la un serviciu la altul, după un ban în plus, pentru supraviețuire.

Adresa de susținere semnată de președintele Alexandru Dedu este mai mult decât un document formal și îi mulțumesc pentru argumentele pe care le-a adăugat susținerii inițiativei mele. Reamintesc că aceasta adaugă o motivație suplimentară pentru sportivii și antrenorii care se pregătesc și obțin medalii de aur, argint și bronz la competițiile europene și mondiale.