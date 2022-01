Vrei să-ți upgradezi PC-ul sau laptopul? Iată ce trebuie să iei în considerare dacă vrei să-ți cumperi un nou procesor!

Procesorul este responsabil cu eficacitatea și rapiditatea unui PC, iar puterea sa este esențială pentru a te putea bucura de o performanță optimă. Dacă vrei să achiziționezi un nou procesor, cu siguranță îți dorești să găsești un produs care să se ridice la înălțimea așteptărilor tale. Fie că ești un gamer pasionat, fie că ai nevoie de un procesor performant pentru a-ți desfășura activitățile profesionale, acest element este foarte important pentru funcționarea laptopului sau a PC-ului tău. Așadar, este necesar să te documentezi cât poți de bine, pentru a lua cea mai bună decizie, în cunoștință de cauză.

În acest articol, vei afla 3 lucruri pe care trebuie să le iei în calcul dacă vrei să achiziționezi un nou procesor!

Tipul procesorului

Atunci când vrei să selectezi un procesor pentru laptop sau PC, trebuie să alegi, în primul rând, ce tip de procesor preferi. Dacă vei alege un model compatibil cu placa de bază și dacă ai componente noi, procesul este mai simplu de parcurs. Însă, dacă vrei să construiești un sistem, poți lua în calcul două variante de procesoare: AMD sau Intel. Bineînțeles, trebuie să ții cont și de caracteristici, dar și de bugetul pe care îl ai la dispoziție. Poți cerceta gama de produse disponibile pe site-ul Forit.ro, cu scopul de a găsi modelele care ți se par potrivite pentru tine.

Nucleele

Eficacitatea proceselor depinde și de viteza cu care sunt executate acestea. Numărul de nuclee este un detaliu semnificativ, pe care nu trebuie să-l ignori. Procesoarele AMD sunt dotate cu 2-8 nuclee, iar Intel are modele de procesoare cu 2 sau 4 nuclee, dar și cu HyperThreading, care are rolul de a crea 2 sau 4 fire de execuție virtuale în plus. Totul depinde și de activitățile pe care vrei să le desfășori. De exemplu, sunt anumite procesoare Intel care sunt incompatibile cu o serie de jocuri – această informație poate fi utilă pentru tine dacă scopul tău este gaming-ul. Însă, dacă lucrezi, de pildă, într-un domeniu care necesită editare foto-video sau randare 3D, îți poate fi util un procesor care este dotat cu cel puțin 4 nuclee fizice.

Memoria cache

Memoria cache este integrată în microprocesor și este direct proporțională cu rapiditatea procesorului. Dacă acesta este dotat cu o memoria cache mai mare, atunci și PC-ul tău va funcționa mai bine. Există 3 categorii de memorii cache: L1, L2 și L3. Acestea diferă prin rapiditate și prin capacitate – de aceea, cu cât ai mai multă memorie cache, cu atât calculatorul va fi mai performant.

În concluzie, procesorul este o componentă extrem de importantă pentru PC-ul sau laptopul tău. De aceea, dacă ai decis că ai nevoie de un upgrade, trebuie să-ți îndrepți atenția către articole de calitate, care să se încadreze în bugetul tău, dar care să-ți ofere și caracteristicile pe care ți le dorești. Studiază cu atenție posibilitățile și nu uita să ții cont de toate detaliile și specificațiile tehnice.

Sursă foto: pixabay.com