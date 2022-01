Valceanul Bogdan Badea, baiatul destept de la Hidroelectrica. Cum ajunge un om de partid fără experiență în domeniu la venituri de sute de mii de euro

Punerea în funcţiune a Hidroagregatului 2 ”Modernizare CHE Bereşti” - Centrala Hidroelectrica Bereşti- Bogdan Badea Dir.gen. Hidroelectrica

Cea mai rentabilă companie de stat plătește foarte bine. Motiv pentru care posturile de conducere, distribuite politic, sunt extrem de râvnite. La o analiza a CV-urile oamenilor promovați de partide în conducerea Hidroelectrica constatam că majoritatea nu au nicio legătură cu domeniul.

Valceanul sinecurist Bogdan Badea este directorul general al Hidroelectrica. Mai exact, președintele Directoratului, organismul de conducere al Hidroelectrica. El a terminat Inginerie Urbană în 2002. Se angajează în Vâlcea la 24 de ani, iar la 26 este director tehnic și consilier la primărie din partea PNL. La 27 de ani vine la București pe poziția de director general al unei firme pe acțiuni. Numărul angajaților scade de cinci ori în doi ani, rulajul scade și el cu peste 1.000.000 de euro, iar profitul firmei se duce pe negativ – 101.674 de euro – conform libertatea.ro

Se mută la stat, unde este promovat director de strategie la Electrica SA (domeniu în care are zero experiență), căci suntem în perioada guvernului liberal Tăriceanu II. Se apucă să se califice în domeniu la câteva luni după ce se angajează, căci așa funcționează meritocrația la liberali, întâi te angajezi director și apoi te califici. Opt surse de venit, toate de la stat În 2008, la 29 de ani, omul era plătit din OPT locuri, toate la stat – o sumă care, cel mai probabil, depășea cu mult 100.000 de euro și făcea și un masterat la 6 ore de București care îi justifică sinecurile de unde primește bani. Se schimbă regimul, este dat afară și devine administrator la o firmă de consultanță, tot în domeniul energiei. Firmă cu un rulaj în medie sub 40.000 de euro pe an, cu o medie a profitului sub 800 de euro pe lună în anii în care domnul o conduce. Imediat ce Tăriceanu este iarăși pe cai mari, domnul Badea revine în poziția de secretar de stat. Va fi plătit în următorii 2 ani din ZECE locuri la stat, de unde va încasa de peste 17,6 ori mai mult decât în privat. Din 2017, omul este președinte al Directoratului Hidroelectrica și face de peste 36 de ori mai mulți bani decât făcea în privat. Peste 7.500 de euro pe lună. Badea a intrat, in ultimii ani, in relatii de afaceri destul de dubioase, pe care le avem sub lupa si inca le investigam jurnalistic.