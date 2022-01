ISTORICUL MEDICINEI IN JUDETUL VALCEA

Primul medic oficial din Ramnic a fost Adam Ulrich numit in calitate de chirurg in anul 1792 de catre Episcopul Filaret, al Ramnicului, o reteta a cestui medic pomenea: “sa se cerceteze in gradinile Sibiului sau in gradina Brokantal de niste poame ce le zice ananas, sa se cumpere doua poame si sa se trimita pentru dumneaei Doamna lui Iancu Caragea, bivel-postelnicul, care din nasterea unui cocon se afla lauza”.

Printre medicii care au practicat pe teritoriul judetului Valcea se numara:

1834, medicul austriac Wilhelm Zingler,

1837, medicii Vasile Anania si oculistul Vasile Popovici, (acestuia din urma interzicandu-i-se, in anul 1834, practicarea profesiei “din cauza relelor purtari”. In locul sau a fost numit medicul Iosif Binder, cu o leafa de 4790 lei anual, jumatate din suma fiind achitata de catre oraseni. El a si fost confirmat ca staroste al Agentiei Austriece, inlocuindu-l pe doctorul Zingler, care a fost destituit in urma scandalului provocat de medicul Anania).

In anul 1832, prin Ordinul 6499/1832 al Departamentului dinlauntru, s-a hotarat infiintarea unui spital, in casa apartinand lui Ghita Iopivale “… in care se vor aduna femeile publice si dupa cautare sa fie oprite cele bolnave si sa fie doftoricite in patru-cinci saptamani”.

In acelasi an apar primele circumscriptii sanitare, dar din cauza lipsei de medici functionarea lor devine posibila abia in 1848, cand circumscriptiile sanitare au fost grefate pe structura plasilor si a plaiurilor.

Tot la Ramnic au fost organizate si spitale ale armatelor straine de ocupatie, pentru militarii bolnavi sau raniti. Astfel in anul 1849, a fost infiintat un spital de catre armata rusa, care dupa patru luni a fost mutat la Bucuresti, dar si un altul pentru militarii turci. In cladirile schitului Troianu, tot in anul 1849 s-a organizat un spital pentru 200 de soldati austrieci suspecti a fi bolnavi de holera.

In anul 1870 a fost infiintat spitalul rural din targul Horezu, avandu-l ca medic pe dr. Gheorghe Sabin. Spitalul a functionat in incinta manastirii, servind ca spital militar de campanie, in 1877. Acelasi dr. Gheorghe Sabin, devenit mai tarziu prefect al judetului Valcea, a fost intemeietorul spitalelor din Sinesti (1881) si Ladesti (1896).

Spitalul din Ramnicu Valcea a functionat in diferite cladiri improvizate pana in anul 1896 cand a fost finalizata constructia cladirii in care actualmente functioneaza sectiile ORL si Oftalmologie.

Directorul din acea vreme al spitalului a fost dr. Ioan Suciu, care si-a adus aportul la construirea acestei institutii sanitare si caruia, ramnicenii, ca recunoastere a meritelor acestui slujitor al lui Esculap, i-au ridicat un bust chiar in curtea spitalului.

In 1939, la initiativa medicului Petre Theodorini, originar din Dragasani, “avand stralucite studii la Bucuresti si Paris”, la Ramnicu-Valcea se infiinteaza un spital de copii cu un numar 20 de paturi, acesta ajungand in anul 1948, la 50.

In 1972 se inaugureaza sediul actualului Spitalului Judetean de Urgenta – Valcea, avand initial un numar de 700 paturi, pe parcursul anilor, capacitatea extinzandu-se, ajungand la 1750 de paturi si asistat de o policlinica moderna pentru acea perioada. Au fost create noi sectii, cu profiluri noi ale paletei de competente: reanimare, fizioterapie si medicina fizica, recuperare, endocrinologie, cardiologie, psihiatrie, medicina interna, o sectie de chirurgie cu specialitati in traumatologie si urologie, boli infectioase, deservite de un personal medical specializat si dotate cu aparatura si instrumentar avansat. S-a redus astfel fluxul bolnavilor spre marile centre medicale din tara.

de dr. GHITA FLORIAN