INTERVIU: Ana Preoteasa Sturzu – într-o nouă ipostaza, aceea de hipnoterapeut Rapid Transformațional Therapy (RTT). Cum s-a întâmplat aceasta schimbare și ce inseamna RTT

Ana Preoteasa Sturzu te-am descoperit de curând într-o nouă ipostaza, aceea de hipnoterapeut RTT. Cum s-a întâmplat aceasta schimbare și ce inseamna RTT?

Am ajuns să îmi schimb direcția în viață și să practic această terapie, după ce, la rândul meu, am fost clientul unui astfel de terapeut. Aveam anxietate cronică de la vârsta de 19 ani. Ulterior, am început să am atacuri de panică în urma cărora am ajuns de câteva ori la urgențe.

Am încercat prin diferite terapii să tratez aceste stări. Din păcate, stările de anxietate au continuat. Apoi, am găsit această metodă extraordinară de terapie și am vrut să încerc.

Rezultatul a fost uimitor!

Rapid Transformațional Therapy – RTT produce rezultate extraordinare și determină schimbări cu efect permanent la nivel emoțional, psihologic și fizic pentru că accesează direct modelele de gîndire, obiceiurile, deprinderile și modul nostru de a interpreta lucrurile, aflate toate în subconștient.

Doar în momentul când am găsit la nivel de subconștient cauza, motivul, când și unde s-au întipărit aceste reacții care se manifestau într-un mod care nu mă lăsau efectiv să îmi trăiesc viața și să mă bucur de ea, doar atunci problema mea s-a putut rezolva.

Rapid Transformational Therapy (RTT) este o terapie distinctă, de pionierat, bazată pe neuroștiință, care produce rezultate rapide, sigure și permanente. Această metodă combină principiile cele mai eficiente ale hipnoterapiei, psihoterapiei, programării neuro-lingvistice (NLP) și ale terapiei cognitiv-comportamentale (CBT).

Nu foarte multă lume vorbește deschis despre stările personale pentru că le este teamă de cum sunt priviți/judecați de ceilalți. Și de cele mai multe ori, neînțeleși. Dar eu am ales să fac asta pentru că în momentul în care am văzut impactul benefic asupra vieții mele ale acestei terapii, am știu că asta trebuie să fac: să-i ajut și pe ații să depășească blocajele pe care le au. Pentru că DA!, acum știu că se pot depăși.

Profesor mi-a fost chiar Marisa Peer – fondatorul și creatorul Terapiei Transformaționale Rapide, terapeutul cunoscut la nivel Mondial, autor și speaker multi-premiat.

În afara de anxietate, pentru ce altceva se mai poate folosi cu succes această terapie?

Cu ajutorul metodei Rapid Transformational Therapy se pot trata cu succes probleme legate de:

Adicții: tutun, alcool, droguri, jocuri de noroc

Anxietate și depresie

Anorexie și bulimie

Durere cronică, migrene

Infertilitate secundară

Fobii și frici diverse

Lipsă de încredere și motivație

Probleme dermatologice

Probleme legate de alimentație

Probleme legate de relația de cuplu

Probleme sexuale

Procrastinare

Stress

Traume cu cauze diverse și putem continua , pentru că în jur de 90% din boli sunt bazate pe plan emoțional.

De ce ar trebui să alegem acest tip de terapie?

Hipnoza permite accesul direct la motivele fundamentale pentru care facem anumite lucruri și reacționam într-un anumit fel. Având acest acces, îți economisește ore și chiar ani pe care i-ai face în terapia prin vorbire în căutarea cauzei problemei și apoi a remedierii. Când suntem capabili să ne observăm pe noi înșine și aceste întelegeri dintr-o perspectivă fără judecată, este mult mai simplu să renunțăm la vechile convingeri și să instalăm altele noi, benefice.

In general când oamenii aud de hipnoză se sperie. Ne poti explica putin cum se face aceasta hipnoză?

Da, asa este. Lumea asociază cuvantul ”hipnoză” cu hipnoza de scenă și primesc întrebări de genul: ”o să dorm?” , ”o să preiei controlul asupra minții mele”?

Răspunsul este NU. Nu o să dormi, o să fi treaz, alert, într-o stare de concentrare specifică și perfect conștient de tot ce se întamplă în jurul tău și în ședință.

Ai controlul absolut la tot cea ce se întamplă iar eu nu te pot face să faci nimic din cea ce nu dorești. Accesăm împreună subconștientul tău și lucrez cu tine pentru a-ți facilita rezultatele dorite. Poți să vorbești, să-ți miști corpul. Este experiența ta și eu pur și simplu ti-o facilitez.

Cum este structurată această terapie?

Eu ofer clienților mei un pachet de terapie RTT, care consta în:

* 30 min în care discutăm împreună care este problema pe care vrei să o îndepărtezi din viața ta.

* 2h până la 4h – sesiunea propriu-zisă de RTT – hipnoză

* înregistrare audio personalizată pe care clientul o ascultă 21 de zile pentru a înrădăcina ceea ce am făcut în ședință.

* la o săptămână după ședintă ne revedem 60 min pentru consiliere

* după cele 21 de zile, avem încă o întrevedere de 60 min.

* pe tot parcursul acestei terapii, sunt alături de client. Răspund la mail, la mesaje, ofer sprijin constant, în caz de nevoie.

Cum poti fi contactată? Ținând cont de restricțiile impuse de pandemie, terapia se poate face și online?

Sigur că se poate face și online. De fapt, eu cel mai mult am lucrat în online pentru că am clienți din toată lumea. Am lucrat cu persoane din Australia, Africa de Sud, America, Bulgaria. s.a.m.d Dar am și o locație în Râmnicu Vâlcea unde lucrăm față în față. Mă puteți găsi la info@anastherapy.com sau pe facebook la Ana’s Therapy, unde puțeti vedea și rezultatele prezentate de clienți.