GHEORGHE GÎNGU: CELE MAI IMPORTANTE INVESTIȚII ALE PRIMĂRIEI BUJORENI IN 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

La prima şedinţă a Consiliului Local Bujoreni, din acest an, a fost aprobat bugetul local, un buget simţitor mai mare faţă de cel de anul precedent. Cu aceste resurse financiare, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, vom putea realiza lucrări importante în comună, vom asigura măsurile de protecţie socială, vom finanţa acţiunile social culturale şi, cu siguranţă, vom asigura buna funcţionare a aparatului administrativ.

Bugetul local pe anul 2022 este în sumă de 20.659.560 de lei. Împreună cu colegii din Primăria Bujoreni am stabilit şi lista obiectivelor de investiţii de anul acesta cu finanţare parţială şi/sau integrală de la bugetul local, listă care conţine în mare parte viziunea mea de dezvoltare a comunei în următoarea perioadă. De asemenea, am inclus şi investiţiile cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, pentru aceste proiecte Primăria Bujoreni asigurând co-finanţarea.

Astfel, printre cele mai importante investiţii pe care le vom realiza anul acesta se numără:

– Modernizare, dotare şi extindere Şcoală învăţământ primar şi Grădiniţa Olteni;

– Amenajare sală de sport multifuncţională la Şcoala Gura Văii;

– Modernizare şi dotare Grădiniţă cu program prelungit Bogdăneşti;

– Modernizare şi dotare Grădiniţa Lunca;

– Racordare cu gaz natural la Dispensarul comunal Bogdăneşti (obiectiv finalizat zilele trecute);

– Modernizare şi dotare Cămin Cultural Gura Văii;

– Construire Complex Administrativ – Sediu Primărie şi Sală de Sport (proiect care va începe în anul 2022);

– Construcţie Dispensar Olteni. Dispensarul va fi ridicat în locul Remizei PSI;

– Achiziţie microbuze şcolare (2 microbuze);

– Achiziţie autobuze/autocare/microbuze transport public;

– Achiziţie autoutilitare/autospeciale pentru dotarea Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Bujoreni;

– Achiziţii terenuri pentru exproprieri în vederea lărgirii drumurilor de interes local;

– Lucrări de construire a două podeţe în satul Bujoreni, peste pârâul Valea Seacă. Lucrări de refacere podeţe în satul Bogdăneşti, consolidare şi asfaltare platformă DC 164 Bogdăneşti, la Traşcă. Lucrări de refacere şi asfaltare platformă drumuri de interes local în satul Bujoreni (3,4 km), Bogdăneşti (2,9 km) şi Gura Văii (1,5 km)

– Finanţarea burselor şcolare;

– Proiectul “Extindere rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în orașul Călimănești și înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Bujoreni” (declarat eligibil, se aşteaptă semnarea contractului de finanţare. A fost alocată, în anul 2022, din bugetul local, pentru cofinanţare, suma de 300.000 lei);

– Continuarea construirii de trotuare în comuna Bujoreni, în toate satele;

– Extindere reţea apă şi canal în Bogdăneşti şi Lăzăreşti;

– Extindere reţea WI-FI, Internet şi sistem supraveghere video;

– Finalizare PUG comuna Bujoreni;

– „Modernizare drumuri locale şi construire poduri peste pârâul Muereasca şi peste pârâul Vale Bujorencii, judeţul Vâlcea”, proiect depus pe „Anghel Saligny” în valoare de 99,9 milioane de lei;

– Înfiinţarea şi dotarea unui cabinet medical stomatologic în satul Bogdăneşti;

– Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Modernizarea iluminatului public din Bujoreni prin montarea a 350 de corpuri de iluminat LED;

– Extindere şi modernizare reţea energie electrică în zona Lăzăreşti;

– Creşterea eficienţei şi modernizarea clădirii actualului sediu al Primăriei Bujoreni, ce va fi transformată în centru social.

Vreau să vă asigur, dragi locuitori ai comunei Bujoreni, că rămân consecvent în încercarea de a implementa cât mai multe proiecte în localitate. Avem un buget local al speranţei, însă nu este suficient pentru câte nevoi sunt în comunitate. Ştim să ne gospodărim bine la nivel local şi cred că s-a văzut şi anul trecut câte investiţii am realizat cu eforturi imense şi bani puţini. Însă, aşa cum am mai spus-o, pretenţiile sunt mari şi de aceea eu mizez foarte mult pe obţinerea de fonduri europene. Investiţiile sunt de durată, însă sunt sigure şi cu rezultate vizibile în viitor. Avem multe proiecte cu fonduri europene în implementare, iar altele sunt depuse şi îşi aşteaptă finanţarea. Viitorul arată bine la Bujoreni! Sperăm să fim lăsaţi să ne facem treaba de cei care încearcă să ne pună piedici!

Gheorghe GÎNGU,

PRIMARUL COMUNEI BUJORENI